První praktické zkušenosti s 3G - je to vážně rychlé

Po malém zdržení se nakonec japonskému operátorovi NTT DoCoMo podařilo spustit síť třetí generace. Zatím sice není v plném komerčním provozu, jak se původně plánovalo, ale testy již probíhají naplno. V Tokiu a jeho okolí se nyní pohybuje 3300 zkušebních uživatelů, kteří testují, jak síť zvládá provoz a nakolik si rozumí s telefony. V neposlední řadě také spokojenost testerů naznačí, s jakým úspěchem se bude síť provozovat. Podle prvních ohlasů se zdá, že třetí generace sítí je přeci jen k něčemu.

Síť třetí generace, kterou DoCoMo provozuje, se nazývá FOMA. Jde o zkratku z anglického Freedom of mobile multimedia access, tedy volně přeložené Svoboda mobilního přístupu k multimédiím. Podle vyjádření jednoho z testerů, čtyřiadvacetiletého zaměstnance marketingové společnosti Šintaro Janagisawy, je tohle označení výstižné. „Je to skvělé, je to vážně rychlé.“ Možná se Janagisawovo nadšení časem poněkud zchladí. Testy totiž započaly teprve včera, ve středu 30.5., a tak ještě nebylo příliš příležitostí narazit na problémy. Ty zatím přetrvávají a jsou také příčinou toho, že síť zatím funguje jen ve zkušebním provozu. Během něj je třeba všechny chyby odstranit. Hlavně s telefony jsou stále ještě potíže. Není nijak neobvyklé, že celý přístroj úplně „zamrzne“. Z tohoto stavu ho lze probrat jen vypnutím a následným zapnutím. Také síť ještě není dokonale naplánovaná a je třeba vylepšit pokrytí a doplnit kapacitu. Nejvíce problémů však přináší komunikace mezi sítí a telefonem, operátor ještě musí ve spojení s výrobcem telefonů doladit software. Videotelefony, které původně měly být použity při testech, také ještě nejsou připravené. Mezi první pokusné uživatele by se měly dostat až příští měsíc. Zatím jsou mezi testery rozděleny jen telefony umožňující rychlejší přenos dat a přenášející kvalitnější zvuk v rámci sítě FOMA, a datové počítačové karty umožňující přenos dat, podobné jako Nokia Card Phone. Lidé, kteří byli vybráni ze 147 000 zájemců, aby testovali 3G síť FOMA, dostali telefony zdarma. Také neplatí žádné měsíční poplatky, a tak jejich jediným výdajem jsou sazby za používání telefonů. Protože ještě nejsou k dispozici videotelefony, předností současných telefonů oproti klasickým je rychlejší přenos dat. Ten stojí v průměru 100 až 150 yenů za tři minuty (asi 11-17 korun za minutu) při rychlosti 144 kbps. Pro srovnání, v normální síti druhé generace stojí v Japonsku například poslání 10 KB asi 17 Kč (maximální rychlost 28,8 kbps). Ty, kteří si budou muset telefon koupit, čeká výdaj ve výši nejméně 30 000 yenů, tedy více než 10 tisíc korun, spíš však podstatně více, zvláště za lepší modely. Videotelefon by měl stát téměř 100 000 yenů (přes 30 tisíc korun). Zatím se z používání sítí třetí generace mohou radovat jen testeři. Ti jsou spokojení, ovšem lze předpokládat, že na problémy začnou přicházet teprve po delší době. Chtějí-li si zavolat, nemohou opustit Tokio, protože síť dál nedosahuje. Do konce roku 2001 by měly být pokryté další velké aglomerace, celostátní pokrytí lze očekávat nejdříve za rok. Přestože jde zatím jen o zkušební provoz, Japonsko je neoddiskutovatelně první zemí, kde síť třetí generace funguje. S chybičkami, zdaleka ne všude a s telefony, které by se ještě běžně prodávat nedaly, ale obyčejní lidé přeci jen její služby využívají. Jak se zdá, bude v Japonsku dost takových, kteří ji budou využívat i v běžném provozu.