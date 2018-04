První pracovní lednový den jste řádně využili k surfování na Mobil serveru - ve statistikách snad nepamatujeme takový nápor

- ve statistikách snad nepamatujeme takový nápor. Jen na Mobil serveru se lámou všechny rekordy, hodinu před půlnocí hlásí statistika téměř 100 000 zobrazených stránek, což je slušný výkon. Také čtenářů se sesypala řádná dávka a články o Českém mobilu i Silvestrovském stavu ostatních operátorů předčily všecha očekávání. A kdo nás včera četl nejvíce? Na prvním místě tradičně EuroTel, který vede suverénně. Druhý RadioMobil vykazuje poloviční počet návštěv oproti EuroTelu. Třetí jsou strahovské koleje (jak jinak), čtvrtá je cache FELK ČVUT. Český Telecom by se probojoval na třetí místo, kdyby neměl dělenou síť mezi NexTel a SPT - takhle to statistický software sám nesečte a já jsem na to líný. V každém případě děkujeme všem čtenářům za přízeň a doufáme, že vás dnešním WAP dárkem potěšíme!