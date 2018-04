První pohled na Sony Clié NZ90 (1)

Clié PEG NZ90 by

Hlavním, co každého při pohledu na nové Clié ohromí, je jeho velikost a hmotnost - je to také nejčastěji diskutované téma. Je více než jasné, že toto zařízení se již jen stěží dá nazvat kapesním, spíše by na něj sedělo přídavné jméno příruční… Jeho velikost je totiž 140 x 74 x 29 mm a hmotnost 300 gramů!

Nemyslím si, že NZ90 se dá nazvat cihlou, jak ho někteří popisují. Hlavní je to, že je větší než Clié NX série, má však 2Mega digitál. Je navržen pro lidi, kteří jsou neustále na cestách, neradi mají několik zařízení po kapsách a sáhnou po alternativě obsahující více zařízení v jednom obalu. Mohou vyfotit obrázek, přiložit k emailu a poslat ho.