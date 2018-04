Co všechno uvidíme na CeBITu? První pohled do ještě nehotového výstaviště, první exponáty a první zajímavosti. A především fotografie. První pohled na novinky z CeBITu V okamžiku, kdy jsme pro vás článek psali, CeBIT 2000 ještě fakticky nezačal. Procházeli jsme s fotoaparátem mezi pavilony a snažili jsme se pro vás nachytat trochu atmosféry, abychom vám mohli dát ochutnat ještě před tím, než to všechno vypukne a také i proto, abyste nám nenadávali, že jsem upřednostnili představení firmy Nokia. Nic jsme neupřednostnili, Nokia své telefony představila ještě ve středu, ale jistota je jistota : )

Nejdříve dva pohledy na výstaviště - nebudeme vás zatěžovat klasickým rozruchem při montáži stánků, ale všimneme si dvou architektonických zvláštností.

Tou první jsou travnaté jehlany - podle Michaela zakrývají klimatizaci, ale jisté to není. Možná je tu mají také jen kvůli tomu, že jsou docela pěkné, s nerez plechem na špičce.

Další perlou je patrně nejluxusnější a nepochybně i nejdražší stánek na CeBITu v poslední době - a to stánek Mannesmann Arcor, německého telekomunikačního giganta právě kupovaného Vodafone. Stánek je obrovský, do výše má k patnácti metrům a dřeva se na něj spotřebovalo neúrekom - a dřevo je to fajnové. Uvnitř je stánek naplněn nejmodernější elektronikou a byť je stánek veliký asi jako celý G pavilon v Brně, je toho tam dost už nyní, večer. Například je tu systém, na kterém můžete volit kamery z několika příjezdových cest do Hannoveru.

A nyní už jen stručně ochutnávka co na CeBITu uvidíme:

Nové telefony Motorola Talkabout - vhodné do sad a jako laciné doťáky.

Nové Sagemy včetně GPRS modelů a zajímavých kreací, kombinací DECTu atd.

Nové řady telefonů Bosch - od laciných dotovaných v roztodivném provedení, až po triband s WAPem.

A nový terénní Siemens M35i - vybavený WAPem a odolností proti prachu i vodě.

A to není všechno - další přijde zítra... a tentokrat dopodrobna.