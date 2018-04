První pohled na cenový hit roku: plně vybavený Android za 3 577 korun

Když nadnárodní operátor představil svou novou řadu ultralevných mobilů pod vlastní značkou, predikovala se modelu 845 s Androidem cena pod pět tisíc korun. To znamená někde mezi 4 501 a 5 000. Jenže ouha, Vodafone nám doslova vytřel zrak a tento plně vybavený chytrý telefon začal na českém trhu nabízet za 3 577 korun. - čtěte Vodafone začal prodávat nejlevnější Android. Chce za něj jen 3 577 korun

Dlouho jsme tedy neotáleli a na tento "zázrak" se podívali zblízka. Na recenzi to ještě není, ale zprostředkujeme první dojmy z tohoto kolibřího a zatraceně levného smartphonu.

Laciné materiály i překvapivé prvky

První, co zaujme, je velikost. Trend dříve nepředstavitelného zmenšování chytrých telefonů s dotykovým displejem je už zkrátka zřejmý. Jsme očitými svědky historické dělby smartphonů na ty levné = malé a "po konektory" nabité funkcemi = velké. Druhou kategorii reprezentují stroje jako je Motorola Droid X, Samsung Galaxy S, HTC HD2 a ostatně i iPhone 4. První například malé Xperie od Sony Ericssonu a právě dnes představovaný Vodafone 845.

S obstaráním skutečných parametrů k modelu 845 to nebylo snadné, ale nakonec se zadařilo. Konečné a hlavně potvrzené rozměry jsou 100 x 56 x 14 mm, hmotnost namísto původně udávaných 88 gramů je 110 gramů. I tak je to ve své kategorii kolibří zařízení, které vám kapsu neutrhne. K malé změně došlo u displeje, který namísto původně udávaných 65 tisíc barev podporuje 262 tisíc barevných odstínů. Aktivní TFT technologie, 2,8" úhlopříčka i rozlišení 240 x 320 obrazových bodů zůstává.

Zařízení Vodafone 845 pro operátora vyrábí čínská společnost Huawei, která je u nás známá hlavně ve spojitosti s výstavbou mobilních sítí. Na ty má ve zdejších poměrech už téměř monopol. A tahle firma vyrábí i řadu telefonů, kde podobně jako v síťové infrastruktuře boduje nízkou cenou.

Ta se logicky někde podepsat musela. Šetření je tak patrné hlavně na použitých materiálech a poměrně malém displeji. Nečekejte žádnou hrůzu, zpracování je nečekaně kvalitní. Jen na plastu tvořícím celá záda telefonu a sloužícím zároveň jako kryt baterie a slotů na SIM a microSD karty je použit plast, který o své ceně dostatečně vypovídá.

Jinak telefon nevrže a celkově působí kompaktním dojmem. Kromě čtyř obligátních ovládacích kláves typických pro použitý operační systém skrývá tenhle kousek ještě jedno překvapení. Je jím optický kurzorový ovladač, který bychom na tak levném zařízení nečekali. Funguje víc než skvěle, ovládání telefonu pomocí tohoto prvku s povděkem kvitujeme. Zkrátka: vzhled a konstrukce za jedna mínus.

Ani běžný uživatel se neztratí

Za opravdu povedené považujeme chování telefonu po jeho prvním zapnutí. Velmi jednoduchý průvodce totiž snadno a v mateřštině pomůže začínajícím uživatelům s pochopením základních principů fungování použitého systému Google Android 2.1, seznámí je se softwarovou klávesnicí a pomůže nastavit nejdůležitější služby a parametry.

Jinak tu není nic, co bychom neznali z jiných androidích mobilů. Základní obrazovka je tvořena vyhledávacím okénkem a čtveřicí zástupců k nejpoužívanějším aplikacím. Posunem prstu po displeji či zmíněném optickém ovladači doprava a doleva se pak dostanete ke zbylým šesti tématickým plochám, které nabízejí například rychlý přehled pořízených videí a fotografií, či přístup k poznámkám a kalendáři.

Pouze na třech plochách, domácí a dvou okolních, můžete mít "vytaženy" nejpoužívanější aplikace. Ty se zobrazují vždy v jednom spodním řádku a vedle sebe se na jednu plochu vejdou čtyři. Rychlý přístup k oblíbeným funkcím tedy získáte maximálně prostřednictvím dvanácti zástupců. Jejich vysunutí z hlavní nabídky je navrch až ikonicky snadné, stačí podržet prst na daném zástupci v hlavním menu a přístroj vám nabídne jeho umístění do zmíněného spodního řádku na základní ploše systému.

Po chvilce cviku je vše snadné a přehledné. Vodafone nijak použitý systém nepřizpůsoboval obrazu svému, což je vzhledem k ceně telefonu pochopitelné. Další softwarové zásahy by totiž znamenaly jen další náklady, což v tomto případě není žádoucí. Ale také to není na škodu. Kdo zkrátka už měl Androida v ruce, bude se tu cítit jako ryba ve vodě.

Kéž by byl o chlup rychlejší...?

Zatím tedy samá chvála a žádné "ale". A nepřijde ani teď. Logicky jsme se totiž báli rychlosti systému. Jenže i ta je zcela v mezích. Přístroj na povely reaguje dostatečně svižně, psaní na softwarové klávesnici je příjemné a rychlé a vůbec tak nějak celkově není s rychlostí systému žádná větší potíž. Jedinou a pro český trh poměrně zásadní slabinou tohohle mobilu je chybějící podpora EDGE. Tedy přesně té technologie, kterou se Vodafone chlubí, že u ni má nejlepší pokrytí i parametry.

Co naplat, že v parametrech najdeme za tuto cenu dokonce i podporu HSDPA, když 3G síť Vodafonu v tuto chvíli pokrývá jen tři města republiky. Mimopražští, mimobrněnští a mimokarlovarští se tak budou muset spolehnout jen na GPRS, které svými rychlostmi patří za zenit. Jenže Vodafone 845 má ještě jedno eso v rukávu: wi-fi.

A to není vše. Standardní funkce dané použitým systémem, jako je široká podpora emailů, různých dokumentů a práce s nimi, pokročilé funkce pro správu času atd., atd, zmiňovat snad nemusíme. Co ale za zmínku určitě stojí, je integrovaná GPS navigace. Navigační software si sice budete muset dokoupit, důležité ale je, že v telefonu je GPS čip integrován. Za tu cenu je to až neuvěřitelná paleta funkcí.

Větší cenový hit nenajdete

Z předchozích vět tedy jasně vyplývá, že Vodafone 845 je zatraceně povedený telefon. Nenabízí sice obrovský displej, multitouch a podobné blbiny, na které lákají top modely konkurenčních výrobců, zato ale za cenu 3 577 korun bez nutnosti úvazku přichází s ucelenou paletou funkcí, za kterou byste donedávna platili minimálně o dva tisíce korun víc. Pryč s předsudky, Vodafone 845 za vaši pozornost rozhodně stojí.