První phablet Nokie dostane 6palcový FHD displej a jméno Lumia 1520

O tom, že se Nokia chystá oživit trochu skomírající oblast tabletů s Windows 8 RT, již informovali kolegové z Technetu. Server WPCentral.com nově publikoval snímek, který zachycuje prvního křížence smartphonu a tabletu s logem Nokie. Výrobce svůj první phablet pojmenoval Lumia 1520.

Design phabletu nijak nevybočuje ze známých tvarů, které předloni definovala Lumia 800. Tělo bude opět z polykarbonátu a čelní straně bude vévodit obří 6palcový displej s rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 pixelů, 364 PPI).

Uvnitř má pracovat čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon, phablet tak naplno využije podporu čtyřjádrových čipsetů i FHD displejů, které přinese očekávaný upgrade WP 8 GDR3.

Lumia 1520 je na fotografii ve společnosti modelu 1020 a nárůst rozměrů je u phabletu opravdu značný, a to Lumia 1020 patří navzdory menšímu 4,5" displeji k největším smartphonům. Phablet je na snímku vsazen do pouzdra s flipem a předpokládá se, že jej díky pouzdru bude možné bezdrátově nabíjet. Tento styl dobíjení Nokia poprvé využila u Lumie 920, vlévat energii tímto způsobem lze i do štíhlé Lumie 925 (recenzi jsme přinesli zde), kde je ale nutné telefonu nasadit ošklivý "ušatý" návlek.

Snímek dále prozrazuje, že GDR3 aktualizace přinese také třetí sloupec živých dlaždic, jak se už dříve předpokládalo. Lumia 1520 se má pod kódovým označením Bandit objevit již během listopadu v nabídce amerického operátora AT&T. Dostupnost na dalších trzích ani koncová cena zatím není známa.