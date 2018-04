První osmimegapixel na našem trhu – recenze Sony Ericsson C905

Chytré telefony nikdy nebyly záležitostí, ve které by Ericsson a posléze Sony Ericsson vynikal. Ačkoli si jeho symbianové telefony získaly své příznivce, vždy byl v této oblasti výrobce o pověstný krok za konkurencí. To snad změnil příchod modelu Xperia X1. Co ale Ericssonu a Sony Ericssonu vždy šlo, byly špičkové a nekompromisně vybavené telefony bez operačního systému. Právě v této oblasti vždy výrobce přinášel ty největší novinky a konkurenci nezbývalo než opisovat.

Katalog mobilů: Sony Ericsson C905, pětimegapixeloví předchůdci K850i a C902 a osmimegapixelová konkurence - Samsung SGH-i8510 Innov8, M8800 Pixon a LG KC910 Renoir.

Osmimegapixelový fotomobil se špičkovou výbavou a výborným zpracováním.

Jenže v posledních letech se tento náskok vytratil. Sony Ericsson tak třeba dlouho za konkurencí zaostával v podpoře datových technologií. To se změnilo až s nedávným příchodem nové hardwarové platformy a u Sony Ericssonu se začalo blýskat na lepší časy. Chvíli to ale trvalo, než jsme se opět dočkali telefonu, který svou výbavou vyniká nad všechny současné „hloupé“ telefony a může se v mnoha oblastech měřit i s těmi nejvybavenějšími smartphony.

Tímto telefonem je Sony Ericsson C905 – v současnosti pravděpodobně nejvybavenější telefon bez operačního systému určený pro naše mobilní sítě. Na první pohled je jeho největším lákadlem vestavěný osmimegapixelový fotoaparát, ale po nějaké době používání zjistíte, že C905 je opravdu tím telefonem, který se může odvolávat na slávu dřívějších špičkových modelů.

Vzhled a konstrukce – masivní vysouvák

Jednou věcí se Sony Ericsson C905 od všemožných historických modelů liší opravdu hodně. V dřívějších dobách platilo, že se výrobce snažil maximální výbavu nacpat vždy do co nejmenšího těla a to se mu povětšinou dařilo. Však vzpomeňte na modely jako T28, T39 ale i T68 nebo T610. Model C905 ale rozhodně žádným drobečkem není. Rozměry 104 x 49 x 18 mm nejsou pro běžné mobilní telefony ničím neobvyklým, jenže většinou jde o modely klasické konstrukce. C905 je ale masivní vysouvák, takže po jeho rozevření opravdu poznáte, jak je telefon veliký. A to ještě tloušťka 18 mm platí pouze ve spodní části mobilu, oblast fotoaparátu s velkou odsuvnou krytkou zapuštěnou do těla je ještě asi o dva milimetry tlustší.

U vysouvacích modelů Sony Ericssonu jsme zatím nikdy nebyli přehnaně nadšeni kvalitou jejich zpracování. Model C905 ale dává na jakékoli předchozí nářky zapomenout. Pravda, kdo si pamatuje dřívější modely Ericssonu s hořčíkovým rámem, musí dnes při pohledu na zpracování mnoha telefonů plakat, ale C905 naštěstí není tímto případem. V konstrukci vysouvacího mechanismu je opět hojně použit kov a jeho chod je velmi přesný, jistý a prakticky bez jakékoli vůle. I plasty použité na těle telefonu působí velmi hodnotným dojmem a ve zpracování telefonu opravdu není kde hledat mezery. Kvalitní použité materiály a větší rozměry se však projevily na relativně vysoké hmotnosti telefonu – 136 gramů je již opravdu docela vysoká hodnota. Kdo si tedy potrpí na malé a lehoučké telefony, tomu určitě C905 po chuti nebude. Na druhou stranu existuje spousta těch, kteří rádi v dlani telefon cítí a větší rozměry ocení. Nám se navíc na C905 líbí, že do ruky velmi dobře padne.

Vzhledově patří typ C905 mezi konzervativnější přístroje – není zbytečně přeplácaný, a to i přesto, že je telefon poset spoustou tlačítek a dalších prvků. Z tohoto hlediska je nejvýraznější pravý bok telefonu, kde najdeme spoušť fotoaparátu, tlačítka pro přepínání jeho režimů a kolébkovou klávesu pro regulaci hlasitosti, která také slouží jako digitální zoom. Pozornost budí i provedení krytky fotoaparátu na zadní straně telefonu. Ta je mechanická, ale z těla nijak nevystupuje, místo toho se jejímu umístění přizpůsobilo tvarování celého těla telefonu. Krytka je tak zapuštěna a zcela chráněna proti nechtěnému otevření v kapse telefonu. Konstrukce krytky a celého mechanismu je kompletně kovová a zpracování, chod a funkce opět příkladná.

Displej a ovládání – šlape na paty smartphonům

S displejem o úhlopříčce 2,4 palce se může Sony Ericsson C905 směle měřit s mnoha chytrými telefony – třeba Nokií N82 nebo novou N79. Samozřejmě existují i mobily s větším displejem, ale při daném rozlišení 240 x 320 bodů je úhlopříčka 2,4 palce asi nejrozumnějším kompromisem z hlediska velikosti a ještě dobré jemnosti zobrazení. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev a je vcelku dobře čitelný i na přímém slunci, což hodně oceníte třeba při fotografování.

Z hlediska ovládání je C905 opět typický zástupce své značky z poslední doby – nová platforma samozřejmě nesmí chybět ani tady. Díky rozměrům telefonu a vysouvací konstrukci si pak můžete užít opravdu královsky veliká tlačítka, která na druhou stranu nejsou zbytečně daleko od sebe. Vše tak máte po ruce, ale nehrozí jakékoli překlepy. Procházení menu a psaní SMS zpráv tak budou činnostmi, které budete provádět s velkou jistotou. Všudypřítomné animace v menu vás tentokrát budou otravovat o něco méně, zdá se, že C905 má opravdu dostatek výkonu na to, aby je zvládl s grácií. Nicméně to stále nemění nic na našem názoru, že by měl Sony Ericsson umožnit animace vypnout.

Baterie – bohužel vystupuje z řady

Telefony Sony Ericsson téměř vždy patří ve své třídě k přístrojům s delší výdrží baterie, než je tomu u většiny přímých konkurentů. Pravda, těch má C905 naprosté minimum, nicméně celkově jeho výdrží na baterie nejsme nadšeni. Výdrží se totiž přibližuje mnohým chytrým telefonům, vlastně stejně jako svou výbavou. Pokud opravdu budete intenzivně využívat všech funkcí telefonu, není problém C905 vybít během jediného pracovního dne. Technologie jako wi-fi, GPS nebo xenonový blesk jsou totiž opravdu velikými žrouty energie a novinka od Sony Ericssonu se navíc nemůže pochlubit baterií o kdovíjak vysoké kapacitě.

Li-Ion akumulátor totiž nabídne zcela běžnou porci – 930 mAh. Při běžném používání se zhruba 10 minutami hovoru denně a občasném využití některých multimediálních nebo datových funkcí telefonu se dostanete na dvoudenní výdrž. Cokoli za touto hranicí je však tak trochu v říši teorie. Sice je pravda, že pokud necháte C905 jen tak nečinně ležet na stole, vydrží až asi 5 dní. Jenže v tom případě se C905 mění v opravdu extrémně drahé těžítko.

Telefonování a zprávy – nový editor

Popisování obvyklých funkcí pro telefonování a psaní zpráv se v mnoha našich recenzích mění na opakování již mnohokrát napsaného. I u C905 tomu tak v drtivé většině případů je – téměř vše, co telefon umí, jsme již několikrát popsali v recenzích mnoha levnějších modelů Sony Ericssonu. Připomeňme si tedy, že sada funkcí je opravdu kompletní – videohovory, vyzváněcí profily i filtrování hovorů nejsou problém, telefony Sony Ericsson již umí nějakou tu dobu také vyhledávat v telefonním seznamu přímo z úvodní obrazovky. Kapacita adresáře je opět obvyklých 1000 záznamů s maximálně 7000 položkami, zpráv si do telefonu uložíte prakticky kolik chcete.

Právě zpráv se ale týká asi jediná novinka, kterou Sony Ericsson C905 přináší. Tou je totiž jejich nový editor. U všech předchozích modelů Sony Ericssonu si totiž typ zprávy vybíráte ještě před tím, než ji začnete psát. Nový editor je univerzální a sám pozná, o jaký typ zprávy (SMS nebo MMS) jde, a proto se výběr provede automaticky při jejím odesílání. V editoru tak ve spodní liště rovnou přibyly ikony pro vkládání multimediálních souborů a příloh. Jde o příjemnou změnu, která vám v některých případech ušetří jeden krok při započetí psaní zprávy. Jenže u Sony Ericssonu bohužel celou tuto záležitost nedotáhli do konce – menu s výběrem typu zprávy se totiž stále zobrazuje – místo dřívějších položek SMS, MMS, e-mail a hlasová zpráva jsou tu teď položky jen tři – zpráva, hlasová zpráva a e-mail.

Přitom i tyto typy zpráv by přeci nový editor mohl rozpoznat automaticky, a tak se spustit ihned poté, co uživatel vybere položku „napsat novou“, nebo zmáčkne příslušnou klávesovou zkratku (standardně navigační klávesa doleva). Navíc u Sony Ericssonu s novým editorem nevyslyšeli staré nářky – odpočítávání znaků při psaní SMS zprávy se opět koná až těsně u jejího konce a upozornění na psaní další zprávy zůstává nevýrazné, a mnohdy tak při psaní vlastně nevíte, do kolika SMS se text rozdělí. Nový editor je tedy sice krokem vpřed, ale vývojáři si ještě ponechávají prostor k mnoha zlepšením.

Organizace a data – první s wi-fi

Kromě chytrých telefonů s operačním systémem Symbian UIQ je Sony Ericsson C905 prvním telefonem značky s integrovaným wi-fi. Tím se prakticky zkompletovala sada všech technologií, kterými lze telefon připojit k internetu nebo jinému zařízení. Chybí jen dnes již vymírající infraport, C905 pak nabídne vše od USB datového kabelu, přes Bluetooth, GPRS, EDGE, UMTS a HSDPA až právě po wi-fi. Obsluha připojení k wi-fi je velmi jednoduchá a telefon si poradí i se zabezpečeními typu WPA2-PSK, problém samozřejmě nastane jen v případě, že jej budete chtít připojit do sítě s vlastním certifikátem – ten do telefonu nedostanete. I tak ale vestavěná podpora wi-fi rozšiřuje možnosti, jak se z telefonu k internetu připojit. Bezdrátové připojení ale nemůžete sdílet s počítačem, tak jak tomu je u klasického UMTS.

Pro přístup k internetu přímo v telefonu slouží tradiční prohlížeč NetFront, který svou kvalitou patří k současné špičce vestavěných mobilních prohlížečů. Přesto možná někteří z vás upřednostní Operu Mini, která nabídne díky předkompresi na serveru rychlejší načítání stránek – u NetFrontu si totiž s celou stránkou musí poradit samotný mobilní telefon, což je mnohdy úkol velmi náročný na výpočetní výkon.

Sada funkcí pro organizaci času je opět typická pro telefony Sony Ericsson – pokročilé budíky, kalendář, úkoly, poznámky, stopky, minutka, kalkulačka a paměť na tajné kódy jsou obvyklou výbavou všech telefonů této značky. Stejnou samozřejmostí je schopnost připojit telefon jako USB Mass Storage zařízení. V tomto případě tak poté vidíte jak do vnitřní paměti telefonu s kapacitou 160 MB, tak na paměťovou kartu M2. Ta dodávaná s telefonem má kapacitu 2 GB – není to málo, ale na druhou stranu se mohl výrobce u tak drahého mobilu trochu více pochlapit. Slot na kartu najdete na levém boku telefonu pod krytkou a opět musíme trochu kritizovat. Samotný slot je totiž pod krytkou docela hodně zapuštěn, takže pokud si zrovna nepěstujete dlouhé nehty, nebudete mít šanci prstem kartu vyndat. Přitom je zajímavostí, že výrobce v balení s telefonem nabízí USB čtečku na M2 karty, takže se tak trochu předpokládá, že pro přenos velkého množství dat kartu z telefonu budete chtít vyndat.

C905 je zatím také jedním z mála telefonů Sony Ericssonu s vestavěným GPS modulem. Ten můžete používat pro práci s Google Maps a nebo také s navigačním programem Wayfinder Navigator. Ten se nám ale nepodařilo u našeho testovacího kousku rozumně rozběhnout – Wayfinder odmítal určit pomocí GPS pozici. Pravděpodobně však tento problém souvisel s licencí, která se zdála být nepřítomna. V prodejních kouscích by tak mělo být vše v pořádku. Co ale pravděpodobně bude záležitostí několika verzí firmwaru, je vylepšení citlivosti vestavěného GPS čipu. Dnešní telefony totiž umí získat pozici během zhruba 10 sekund, C905 mezi ně ale nepatří a i při samotné navigaci není určování aktuální pozice zcela nejpřesnější. GPS tak může být užitečným pomocníkem ve chvílích, kdy se opravdu potřebujete najít, ale pro vážnou navigaci jej zatím použít asi nepůjde. Sony Ericsson bude muset v této oblasti zapracovat.

Zábava – osm megapixelů pro radost

V zábavní oblasti nabízí Sony Ericsson C905 opět obvyklou výbavu – FM rádio, hudební i videopřehrávač, vestavěné hry, podporu Javy i další drobnosti. Tím hlavním lákadlem je ale pochopitelně vestavěný osmimegapixelový fotoaparát. Na rozdíl od nedávno zkoušeného Samsungu i8510 Innov8 nabídne fotoaparát C905 xenonový blesk, což mu dává velkou výhodu při fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.

Fotografie pořízené C905, respektive jeho různými prototypy, jsme vám již několikrát nabídli a téměř vždy jsme konstatovali, že výrobce bude muset kvalitu do finální verze ještě opravdu hodně zlepšit. A když jsme viděli fotografie z Innov8, říkali jsme si, že tomu nebude mít Sony Ericsson šanci konkurovat. Jenže v tomto případě jsme se mýlili – ačkoli snímky z Innov8 nabízejí opravdu o trošinku více detailů a možná malinko věrnější červenou barvu (obvyklý problém Sony Ericssonů), nemá se C905 vůbec zač stydět. Navíc pokud se budeme bavit o fotografování v přítmí a tmě, nemá Samsung prakticky šanci proti Sony Ericssonu uspět – xenonový blesk je prostě velkou výhodou.

Ale i zde se najde prostor ke kritice – právě u blesku nám přijde, že Sony Ericsson jaksi zapomněl na rozumné řízení jeho intenzity, které známe třeba z modelu K850i. Světelný senzor, který měří množství dopadajícího světla tu přitom je, ale telefon jej v dané verzi firmwaru očividně nepoužívá. Blesk proto pálí ve všech případech naplno a výsledkem tak mohou být zbytečně přesvětlené obrázky.

