První osahávání SONY Clié NR70V

Pozn.: nejedná se o úplný doslovný překlad a fotografie použité v článku jsou posbírány na japonských serverech ZDnet, palmsolve, sonyclub, brighthand atp. a jsou doplněny o známé informace, takže tvoří ucelený balík informací a dojmů z celého zařízení.





Velikost

První věc, která mne zaujala, je velikost zařízení v porovnání s Clié N750C a T615 - je téměř srovnatelná. NR série je o něco vyšší a samozřejmě tlustší. Opticky vypadá, že je tenčí, ale je opět o něco tlustší než jeho mladší sourozenci. Pochopitelně z důvodu použitého hardware je PDA těžší, ale není to nic extra, i když 200 gramů už se v kapse u košile nosit nedá :(. Navíc s těmi rozměry byste museli mít kapsy jak krteček...

Porovnání rozměrů s jinými typy Sony Clié:

NR70/NR70V – 72,3 x 136,6 x 16,7 mm – hmotnost 200 gramů

N750c – 71,0 x 118,5 x 16,8 mm – hmotnost 160 gramů

T615 – 71,8 x 118,0 x 12,5 mm – hmotnost 138 gramů

Obal

Obal je zhotoven z magnézia, a tudíž je mnohem pevnější a odolnější proti poškrábání než předcházející typy vyrobené z aluminia. Obal vypadá opravdu technicky a budí dojem hi-tech zařízení. PDA je možné po zaklapnutí nosit bez jakéhokoliv obalu, např. v kapse u bundy, kalhot atp. Samožřejmě se nedoporučuje nosit ve stejné kapse klíče, které by nehezky poškrábaly obal PDA, i když je zhotoven z magnézia, přeci jen po častém používání jsou škrábance viditelné.





Displej

Sony Clié úplně svým displejem zastínilo ostatní výrobce a ukázalo, kdo je největším inovátorem na trhu s PDA a v oblasti PalmOS produktů. Bohužel se tak trochu podtrhují diskuse o tom, zda si takové Clié koupit, když za pár měsíců bude opět nahrazeno něčím ještě lepším???

Nové Clié NR70V má fantastické rozlišení 320x480 pixelů, jedná se o větší rozlišení, než mají WinCE a PocketPC, a největší rozlišení, které kdy PDA vůbec měla. Vychází z podstaty toho, že aplikace běží v části 320x320 pixelů a zbylých 160 pixelů je vyhrazeno pro virtuální Graffiti plochu (úžasná myšlenka, která mne napadla již asi před půl rokem, kdy bylo Clié vyčítáno, že má 320 x 320 a pevnou Graffiti plochu, takže řešení a la HandEra 330 je nasnadě). Displej nového NR70V je o něco málo jasnější, než má jeho mladší sourozenec Clié T615. Dále byla u této série trochu vylepšena barevnost, tak jak je vyčítána např. T615ce, kde barvy červená a žlutá vypadají, jako kdyby je někdo vypral v pračce nebo byly vyšisovány na slunci, zde jsou barvy mnohem reálnější a je to jenom dobře! Bohužel, barevnost trochu pokulhává za konkurenčním m505/515, kde je podání barev skvělé, ale zřejmě se jedná o nemoc všech displejů Sony Clié :(. Barevná hloubka je 65536 barev a je srovnatelná s podáním barev běžného monitoru. Displejovou částí lze otáčet kolem kloubu, ale také kolem vnitřního čepu, tj. i do stran, takže můžete dosáhnout prakticky jakéhokoliv úhlu natočení proti základní desce. Zatím, bohužel, existuje velice málo programů, které dokážou využít celého rozlišení displeje, ale snad se časem dočkáme inovací. Zatím je pouze dodávána aplikace na prohlížení fotografií.

Kolega z palminfocentra nazval rozlišení u tohoto Clié jako hi-res+. Protože u normálního Clié s 320x320 se nazývá hi-res, tak toto je ještě něco navíc :)

Virtuální Graffiti

Je to úchvatné v návaznosti na to, co bylo napsáno v části o displeji. Bohužel, Graffiti plocha je umístěna na ploše navždy a pouze aplikace, které budou podporovat schovávání plošky, budou dovolovat aktivovat ikonu na spodní hraně Graffiti plochy a umožňovat tuto plochu uschovat zrakům a zvýšit tak zobrazovací plochu pro danou aplikaci. Softwarová kompatibilita je zaručena, protože je možné zobrazit jak aplikace s rozlišením 320x320 pixelů, tak také pomocí doublepixelingu s rozlišením 160x160 pixelů a pevnou Graffiti plochou. V ploše virtuální Graffiti je možné zobrazit kromě klasického rozpoznávání písma také softwarovou klávesnici typu OnScreen.

Klávesnice

Vestavěná klávesnice je skvělým tahem, jednak nemusíte volitelně používat rozpoznávání písma, jednak si nemusíte žádnou klávesnici dokupovat. Nedá se ovšem srovnávat vůbec s externími klávesnicemi! Pochopitelně to není na žádné dlouhé psaní, ale pouze na poznámky, krátké e-maily, SMSky atp. Klávesnice je podobná těm, které jsou u některých mobilních telefonů, tj. každé tlačítko se mačká zvlášť a má krátký, tvrdý ale dobrý stisk. Rozložení a skvělé parametry nabízejí také pevná hardwarová tlačítka pro rychlý přístup do vestavěných aplikací a kurzorová tlačítka, která jsou umístěna nad vlastní klávesnicí a mají stříbrný povrch.





Rychlost

Již při prvotním hraní a načítání obrázků bylo nové Clié NR70V rychlejší než Clié N760c! Po nainstalování aplikace Benchmark 2.0 se projevilo srdce tohoto PDA, tj. DragonBall VZ na frekvenci 66 MHz, a to výkonem 307%. Opravdová rychlost...





Vestavěná kamera

U typu NR70V, zřejmě označovaného jako V-video, je zabudovaná digitální kamera, která je identického typu jako na přídavné MS kartě MSC-1, kterou jsme vám přinesli http://mobil.idnes.cz/pega-msc-1-digitalni-fotak-pro-memory-stick-fi8-/telefony.aspx?c=A020401_0056692_pda . Dobré je oproti přídavné kartě to, že pokud máte kameru zabudovanou, nemusíte si zaplňovat MemoryStick slot, ale máte ji např. na paměti, nebo jiná rozhraní (Bluetooth atp.). Kamera má zatím pouze malé rozlišení, ale na pořízení snímků, kterými chcete pouze něco zdokumentovat nebo je ukázat svým známým, je výhoda již několika zařízení v jednom. Možná rozlišení jsou následující: 320x240, 160x120 a 88x88 pixelů. Na levé straně kloubu, kolem kterého se Clié rozevírá, je umístěno tlačítko, kterým se pořizují snímky (označené Capture). Objektiv lze otáčet o 300 stupňů kolem osy kloubu rotace.

Reproduktor a AudioPlayer

Nové Clié NR70V je vybaveno také monofonním reproduktorkem, přes který lze přehrávat alarmy, WAV, MIDI, MP3 a ATRAC3 soubory. Tj. v novém Clié je vestavěn MP3 přehrávač tak, jako tomu bylo v modelu N760c. Přehrávání je možné jednak přes sluchátka (stereo), nebo pouze mono přes vestavěný reproduktor, přehrávání je i tak na dost dobré úrovni a dá se poslouchat, není však pro fajnšmekry. Je použito stejného dekódovacího procesoru jako v typu Sony Clié N760c. Přepínání mezi sluchátky a reproduktorem se děje automaticky po zapojení konektoru sluchátek.

Hardware

Za zmínku zcela jistě stojí použití moderních technologií poćínaje procesorem DragonBall VZ na taktovací frekvenci 66 MHz, jen pro porovnání - je to dvojnásobná frekvence, než je použita u všech stávajících PalmOS produktů, ty mají taktovací frekvenci 33 MHz. Dále kladně hodnotíme vestavěnou paměť RAM o velikosti 16 MB, ale to se již stává docela standardem. Paměť ROM má velikost 8MB.



Něco navíc

Něco málo informací, které by se nevešly samostatně do žádného sloupečku, takže krátce v bodech:

MemoryStick je identický jako u ostatních Clié.

Kolébka vypadá famózně s černým zadním dílem a držátkem pro stylus.

Bohužel, NR70/NR70V nemají nahrávací funkci (diktafon) jako např. HandEra, není zabudován mikrofon. Uvažuje se o možné přídavné funkci v podobě MemoryStick s mikrofonem.

Nebyla testována výdrž na baterie, ale vzhledem k faktu většího displeje, MP3 přehrávače atp. bude spotřeba mnohem vyšší než u předcházejících modelů. A tím i menší pohotovostní doba baterií (vestavěné Li-Ion).

Závěr:

Jedná se opravdu o naprostou bombu, ale řekněme si narovinu - kdy takovéto věci navíc, které jsou uvnitř zabudovány, využijeme, zda se nejedná spíše o spotřební elektroniku, která bude za pár měsíců v propadlišti dějin, zda nám vydrží baterie stejně, nebo budeme muset každý večer dobíjet, zda bude dost aplikací pro podporu takovéhoto zobrazení, jaká bude cena v Evropě, resp. u nás :( atp. Cena na americkém kontinentě je 600 USD, což není málo, ale zase není moc pro nadšence a lidi, kteří jsou ochotni zaplatit za mobilní kancelář a opravdu hezkou hračku. Musíme si však také uvědomit, že za chvíli přijde PalmOS verze 5.0, který běží pouze na ARM procesorech a bude nabízet třeba více možností než toto bombastické Clié. Navíc svojí velikostí a hmotností se naprosto nehodí na nošení v kapse u košile, ale spíše ve speciálním pouzdře na opasku. Ale každopádně se jedná o technologickou bombu a je vidět, že vývojový tým Sony nemarní čas :)