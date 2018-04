První osahávání aplikace DateBk4

Na začátek je nutné podotknout, źe vlastní manuál k této aplikaci, pochopitelně v angličtině, má něco přes 50 stránek, a tak není účelem tohoto článku na Palmare.cz věnovat se kompletní recenzi, nebo dokonce manuálu. Pro ty, kteří si chtějí program vyzkouše t blíže, není nic jednoduššího než si stáhnout demoverzi, kterou mohou trápit plných 45 dní. Ono totiž není nad to, když si to člověk může osahat sám.

V další části budou zobrazeny některé obrazovky aplikace včetně popisu a uvedeny některé zajímavé vlastn osti a klady celé aplikace.

Pro ty, kteří ještě nevědí, co je to za aplikace, bych rád řekl, že se jedná o program rozšiřující funkce klasického diáře, úkolů a poznámek. Hlavní změny jsou soustředěny do diáře, kde nalezneme většinu velice podstatných změn. Ostatní přidružené aplikace jsou spíše implementovány do jednoho funkčního okna, tak aby byly všechny údaje pohromadě, lze je spolu propojovat a tvořit tak složitější odkazové celky, kdy např. v diáři zadám jméno člověka, s kterým se mám setkat, propojím s e s jeho vizitkou v adresáři a připojím kreslenou poznámku o místě setkání.

Hlavní výhodou pro nově nastupující barevné Palmy je bezesporu podpora barev, která je velice užitečná a může vám jasně poskytnout a roztřídit jednotlivé informace o schůzkách a aktivitách. Např. červená barva pro něco, co nelze odložit a je nutné udělat. Modrá pro sportovní aktivity, zelená pro svátky a narozeniny atp. Poté stačí jeden pohled na displej a hned víte, na co se zaměřit. Další výhodou je použití všech fontů (Norm ální, Tlustý, Velký a Velký Tlustý).











Další výhodou pro další bližší specifikaci akcí je přiřazení ikony. Ty si můžete vybrat z 52 nabízených. Čímž lze pokrýt skoro všechny aktivity. Na editaci vlastních ikon jsem ještě nepřišel - ale hodily by se :)







Určitě nesmíte přehlédnout přidání dalších pohledů na den, týden, strukturovaný týden, měsíc, čtyři měsíce, rok a seznam (výpis) úkolů pro daný den. Při použití ikon je potom např. v měsíčním přehledu vidět kromě doby, kterou daná akce trvá, také její ikona a b arva, takže opět ihned víte, co se v této době bude dít. Dobrá orientace v akcích a měsíčním přehledu je např. v tom, že u normálního diáře se akce zobrazovaly pouze jako dopoledne, poledne a odpoledne. Zde jsou proporcionální, tj. můžete vidět, že akce trvající od 12hod. do 22hod. bude zabírat skoro celý prostor napravo od číslice dne a navíc tento bargraf bude mít takovou barvu, jakou má vlastní text.

S tímto také souvisí změna obrazovky pro zadávání času probíhající akce.



V této obrazovce můžete vidět několik sloupců pro zadávání hodin. Jsou rozděleny na ráno, přes den a noc. Dále jsou zde dva sloupce pro zadání minut. A ikony pro zadání aktuálního času ( Now ), trvání akce (Duration ), zadání bez času ( No time ) a potvrzení a stornování nabídky.







Zcela nespornou výhodou jsou plovoucí úkoly neboli Floating (Float ). Pokud takto označíte nějakou akci buď v určitou hodinu, nebo bez udání času, bude plovoucí, což znamená, že pokud takovou akci nezrušíte během dne, tj. nebude uskutečněna, automaticky se přesune na další kalendářní den.







V preferencích lze nastavit všechny možné věci, včetně zobrazování ikon, časů ukončení akce, grafů výplní, komprimovaného přehledu, vybarvení některých dnů šedivou výplní atd. atd..







Poslední lahůdkou, s kterou bych vás na závěr chtěl seznámit, je zadávání a inteligentní zobrazování narozenin vašich blízkých. Zadám si v určitý den, že má můj syn narozeniny. Napíšu si Narozeniny Martin, dále napíšu čárku a za ní rok narození. Poté si nastavím Alarm, např. několik dní dopředu, abych stihl koupit d árek, dále nastavím opakování Yearly (ročně). Poté již stačí zvolit Font , z Icon si vyberu např. dort a barvu písma dle uvážení. Celé potvrdím OK . Poté již stačí v přehledu List nechat zobrazit pouze ikony s dortem a vypíše se mi seznam všech narozenin mýc h blízkých, navíc před jménem se zobrazí v hranatých závorkách jeho nebo její staří. Dobré, ne? :)

Závěr:

Jediné, co mohu po svém několikadenním používání říct, je to, že program je opravdu dobrý a dokáže usnadnit a zpřehlednit veškeré akce a poznámky. Je tedy velkým pomocníkem pro ty, kteří mají své PDA hlavně jako organizátor času. Určitě jsem nepřišel ještě na vše, a tak se příště s vámi podělím o další užitečné informace. Pokud máte někdo připomínky či chcete uvést něco, s čím byste se chtěli podělit s ostatními při používání této aplikace, pište na můj e-mail.