První opravdový fotomobil od HTC fotí jen průměrně. Test HTC 7 Mozart

Při představení operačního systému Windows Phone 7 se HTC pochlubilo trojicí výkonných smartphonů, které se od sebe lišily jen velmi málo. Základ tvoří obyčejný 7 Trophy, pomyslnou špičku pak HD7. Kamsi doprostřed lze zařadit dnes recenzovaný 7 Mozart.

7 Mozart přináší do záplavy dotykových přístrojů, alespoň papírově, prvek v poslední době dost opomíjený: špičkový fotoaparát. Rozlišení osm megapixelů, automatické ostření a xenonový blesk dávají naději na opravdu kvalitní snímky. Jde vlastně o první pořádný fotomobil od HTC. Jenže právě v této disciplíně přístroj zklamal. Snímky se sice zbavily řady neduhů pro značku HTC obvyklých, ale přibyl jeden zásadní. Neostrost. Můžeme jen doufat, že jde o chybu námi testovaného vzorku.

Bez fotoaparátu je HTC 7 Mozart jen dalším běžným Windows Phone telefonem, který se od konkurence příliš neliší. Stojí zhruba 8 500 korun, což je podstatně méně, než konkurence s jinými operačními systémy.

Většina funkcí telefonu je shodná s HTC 7 Trophy, a proto bude dnešní recenze místy o dost stručnější. Pro bližší informace doporučujeme prostudovat recenzi Trophy a také další testy Windows Phone 7. Mozart by také měl dostat novou aktualizaci, která přináší řadu nových funkcí. Telefon jsme ale testovali bez ní.

Vzhled a konstrukce – klasik s pevným tělem

Plusy a mínusy Proč koupit? výhodná cena

rychlý a intuitivní systém

kvalitní zpracování Proč nekoupit? řada omezení systému

fotoaparát nesplní očekávání

horší displej Kdy? V prodeji Za kolik? 8 500 Kč

Vzhled modelu Mozart může řadě zákazníků hodně imponovat. Zatímco u Trophy jsme se spokojili pouze s konstatováním, že je to model s konzervativním kabátkem, který se snaží především neurazit, u Mozartu je situace lepší. Přívlastek elegantní si jistě zaslouží také, ale tentokrát i s trochou sexy linek. Tělo je zaoblenější a telefon velmi dobře padne do ruky. Výrazným znakem je kovový rám telefonu. Ten je vyroben z jednoho kusu kovu a tvoří většinu těla. Jen na zadní straně kov místy nahrazuje plast.

Trojúhelníkové plastové prvky působí trochu neobvykle, ale na druhou stranu telefon ozvláštňují. Kryt baterie se ovšem velmi špatně sundavá a pro jeho správné nasazení to chce také správný grif. Jinak zůstane mezi platem a kovem nepřirozená mezera. Baterie se z těla vysouvá, na místě ji drží výklopná pojistka.

Kompletní konstrukce telefonu je velmi pevná, zpracování příkladné a nemáme k němu vůbec žádné připomínky. Vcelku příjemné jsou i rozměry 119 × 60,2 × 11,9 mm. Ani hmotnost 130 gramů není příliš vysoká.

Displej a ovládání – mobilní windows se S-LCD

HTC 7 Mozart není z hlediska ovládání vlastně nijak odlišný od řady dalších Windows Phone 7 telefonů. Nabízí již známé uživatelské prostředí s dlaždicemi a abecedním menu s aplikacemi. Jsou tu pochopitelně i oblíbené huby, které pojmou nejdůležitější funkce. V případě HTC se opět setkáváme s vlastním HTC hubem, který ale nenabízí příliš mnoho funkcí. V podstatě jde o několik funkcí z prostředí HTC Sense, tentokrát ale hodně ořezaných.

Celou sestavu pohání gigahertzový procesor Snapdragon, telefon má 576 MB RAM paměti a 512 MB ROM. Systém je velmi rychlý a běží bez jakýchkoliv zpomalení a zaškobrtnutí, stále se však nezbavil některých podle nás zbytečných omezení, jako je nemožnost multitaskingu nebo absence některých běžných funkcí. Jsou to všechno vlastně naprosto shodné vlastnosti s modelem Trophy. Nová mobilní Windows prozatím nedávají příliš možností, jak jednotlivé přístroje odlišit.

Od modelu Trophy se ale odlišuje displej, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Má úhlopříčku 3,7 palce, tedy o jednu desetinu kratší. Displej opět používá technologii S-LCD, obraz se nám ale tentokrát jevil o něco lepší než v případě Trophy. Kvalitativně snese displej srovnání s AMOLED displeji, na současnou špičku v podobě Super AMOLED od Samsungu ale přeci jen stále ztrácí (především v kvalitě podání barev). Možná za to trochu může i samotný systém, protože třeba HTC Desire Z s prakticky stejným displejem má zobrazení opět o trochu jiné. Jen připomeneme, že rozlišení displeje je dnes obligátních 800 × 480 pixelů, tedy WVGA.

Tyto rozdíly ale asi nebudou zásadní při rozhodování o koupi. Hlavní roli totiž jistě sehraje samotný systém. Ten, kdo si nová windows zamiluje, jednoduše o jiných systémech asi uvažovat nebude. Zarytí zastánci otevřenosti androidu ale pro systém od Microsoftu nebudou mít pochopení.

Baterie – dva dny se dají

Vzhledem k tomu, že HTC 7 Mozart používá prakticky shodný hardware jako 7 Trophy, není divu, že se ani výdrž baterie výrazně neodlišuje. I baterie má shodnou kapacitu 1 300 mAh. Telefon proto v praxi vydrží i dva dny běžného používání, o větší odliv energie se postará především časté využívání internetu a u Mozartu tentokrát i fotografování. Pokud budete hojně využívat k nočním snímkům xenonový blesk, baterie se vybije hodně rychle.

Telefonování a zprávy – kontakty ze serverů

V oblasti telefonování a zpráv se HTC 7 Mozart zcela podřizuje operačnímu systému. Opět nám tedy trochu vadí, že vyhledávat v kontaktech se dá až po dvou stisknutích ikon nebo tlačítek. U Microsoftu také naštve nemožnost synchronizace se stolním Outlookem.

Telefon přitom pro synchronizaci dat s počítačem používá aplikaci Zune, pro kterou by daná funkce nemusela představovat problém. Ale programátoři Microsoftu na ni jaksi zapomněli. Kontakty tak do telefonu dostaneme jenom z některého z on-line účtů. Pro řadu uživatelů tak bude zásadní otázkou, jak své kontakty dostat na některou z těchto on-line služeb. Jde to často importem z Outlooku, ale postup není nikdy úplně přímočarý a jednoduchý.

Windows Phone 7 se umí synchronizovat s Gmailem, účtem Live ID u Microsoftu nebo Facebookem. Možnosti nastavení u jednotlivých položek jsou vcelku dostatečné, jen u Facebooku zcela chybí. To je dost škoda, protože pak v telefonním seznamu mohou Facebook kontakty překážet. Telefon dovede související kontakty sloučit, uživatel má také možnost kontakty sloučit ručně.

Nelíbí se nám fakt, že při ukládání nového kontaktu se standardně ukládá přímo do paměti telefonu. Vzhledem k tomu, že z ní vlastně není kontakty jak a kam synchronizovat, je to hloupé řešení. Pokud ale při zadávání kontaktu zapomeneme zvolit jako typ kontaktu jeden z on-line účtů, ten se na něj nesynchronizuje a v případě ztráty nebo zničení telefonu o něj prostě přijdeme.

Microsoft by měl také vyřešit podivné chování doručenek, které se řadí do jedné konverzace a stále neumí číslu ze zprávy přiřadit kontakt z paměti.

Organizace a data – USB jenom pro Zune

Konektor microUSB v telefonu slouží prakticky pouze k nabíjení a k synchronizaci se Zune softwarem. Typy souborů, které Zune nepodporuje, do telefonu nelze dostat standardním způsobem. Windows Phone 7 nepodporují USB Mass Storage a Zune se zase omezuje vlastně jen na videa a hudbu.

Třeba dokumenty je možné do telefonu standardně dostat jen přes firemní Sharepoint server nebo prostě tak, že si je pošlete jako přílohu do e-mailu. Systému chybí rozumný souborový manažer. Mobilní windows také v základu nezvládají používání telefonu jako modemu, chybí i populární wi-fi hotspot.

Abychom ale jen nekritizovali. Vestavěný prohlížeč Internet Explorer patří v současnosti na absolutní mobilní špičku. Chybí mu prakticky jen podpora Flashe, který se ale stejně nestal v mobilních vodách příliš podporovaným standardem. Office Hub pak nabízí špičkové možnosti práce s kancelářskými dokumenty. Možnosti editace a vytváření dokumentů nemají na ostatní platformách obdoby.

Případné softwarové nedostatky platformy lze již často řešit doinstalováním řady aplikací. Komu se ale například nebudou líbit vestavěné Bing mapy, které u nás funkčností na mapy od Google ztrácí, má zatím asi smůlu. Existuje totiž pouze neoficiální řešení.

Zábava – Xbox do kapsy

Ani v zábavní oblasti se výbava Mozartu nijak neodlišuje od modelu Trophy. Hudbu a video lze do telefonu dostat prakticky pouze přes Zune, na druhou stranu není nutné řešit podporované formáty v telefonu. Co software do mobilu nahraje, to telefon přehraje. Pro velmi časté využívání multimédií ale může být vestavěná paměť 8 GB dost malá.

Opět chválíme možnost bezdrátové synchronizace přes wi-fi. Jednoduše tuto položku nastavíme v telefonu a v Zune softwaru ve chvíli, kdy je telefon s počítačem spojen s kabelem. Veškerá další synchronizace se může dít na dálku v dosahu přístupového bodu.

Pro hraní her slouží hub Xbox Live. V továrním nastavení v telefonu žádné hry nenajdeme, je nutné je nainstalovat z Marketplace. Herních titulů opět rychle přibývá, ty nejzajímavější jsou ale placené.

Telefon nabízí velkou provázanost se sociální sítí Facebook. Statusy se ukazují v hubu People, vaše fotogalerie z Facebooku se také nahrají do telefonu. Se snímky se tak můžete chlubit kdykoli a kdekoli. Naopak fotografie pořízené telefonem lze snadno na Facebook nahrávat. K dispozici je i upload na microsoftí Skydrive a možnost odeslání e-mailem. Přes Bluetooth ale fotku ani další soubor neodešlete, tato bezdrátová technologie je tu vlastně jen k připojení handsfree.

Velkým lákadlem modelu Mozart je jeho fotoaparát, alespoň podle papírových hodnot. Automatické ostření, osm megapixelů a xenonový blesk budí velké naděje. A na první pohled je vše opravdu vynikající. Snímky jsou i ve velmi tmavém prostředí hezky osvětlené. Telefon spíná blesk možná někdy až příliš brzy, ale na druhou stranu se podařilo dobře vyřešit jeho řízení, takže fotky nejsou zbytečně přepálené. I barevné podání je velmi dobré, šumu je také relativně málo.

Potud zní vše naprosto skvěle, jenže kvalitu snímků sráží jejich neostrost. Prakticky žádný snímek, který jsme telefonem pořídili, není ostrý po celé své ploše. Ostrost se zhoršuje směrem od středu k okrajům, a to poměrně výrazně. Nezbývá než doufat, že je to chyba našeho testovacího kousku, protože fotoaparát má opravdu skvělý potenciál. Na druhou stranu lze konstatovat, že mezi dnešními fotomobily tento výkon stačí na lepší průměr.

Shrnutí – fotoaparát ho nezachrání, cena ano

Vyřknout konečný verdikt nad HTC 7 Mozart není vůbec lehké. Mobilní Windows se nám jakožto platforma líbí, ale chápeme, že její nedostatky mohou být a budou pro řadu uživatelů naprosto nepřekousnutelné. A to i přes novou NoDo aktualizaci. V rámci tohoto systému ovšem HTC 7 Mozart nenabízí nic příliš zvláštního.

Hlavním rozdílem oproti konkurenci je totiž fotoaparát, který má sice neuvěřitelný potenciál, ale při našich testech nás nepřesvědčil. Může za to neostrost snímků. A to jsme se tolik těšili, že bychom mohli Mozarta doporučit jako jeden z mála současných opravdových fotomobilů.

Dokud tedy nevyzkoušíme jiný kousek, zůstává pro nás Mozart jen trochu hezčím a o něco lépe zpracovaným modelem Trophy. Příplatek za tyto vlastnosti ve výši asi 200 korun je smysluplný. Mozart se relativně krátce po usídlení na trhu nabízí za atraktivní cenu zhruba 8 500 korun. To je podstatně méně než konkurenční telefony s úhlopříčku okolo 3,7 palce s jinými systémy. Mozart je tak lákavým kouskem. Ale pozor, za stejnou částku se dá sehnat i Samsung Omnia 7 s větším a podstatně lepším displejem.

HTC 7 Mozart a konkurence

HTC 7 Mozart HTC 7 Mozart je vyroben z velké části z jednoho kusu hliníku, což zaručuje jeho velkou pevnost. Telefon nabízí poměrně velký displej s rozlišením WVGA a láká hlavně na multimédia, jmenovitě na 8.0 MPix fotoaparát se schopností pořizovat 720p videa. Cena: 8 500 Kč

HTC Desire HTC Desire používá operační systém Android ve verzi 2.1. O rychlý chod se stará gigahertzový procesor Snapdragon, 576 MB RAM paměti a 512 MB ROM. Fotoaparát telefonu nabízí rozlišení 5 megapixelů, a to včetně funkce automatického ostření. Cena: 11 590 Kč

Nokia C7 Nokia C7 je jakousi luxusnější sestrou modelu C6-01. Výbava je prakticky shodná s tímto modelem, jen displej dostal větší úhlopříčku 3,5 palce. Design C7 se nese v duchu elegantního oblázku. S 10,5 milimetry jde o nejtenčí dotykový smartphone od společnosti Nokia. Cena: 10 290 Kč

Sony Ericsson Xperia Neo Sony Ericsson Xperia Neo s operačním systémem Android zaujme spojením osmimegapixelového fotoaparátu se schopností natáčet HD video s HDMI portem. U fotoaparátu je funkce automatického ostření a LED blesku. Neprodává se