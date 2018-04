První operátoři mohou zákazníkům nabízet ADSL

Český Telecom si může připsat první úspěch ve vyjednáváních o budoucí podobě služeb ADSL v České republice. Na jeho velkoobchodní nabídku přistoupili dva operátoři, BroadNet a GTS. Právě podpis GTS může spustit lavinu podpisů ze strany dalších velkých alternativních operátorů a internetových providerů: Aliatelu, Contactelu, Czech On Line nebo Tiscali. Jak jsme již naznačili v předchozím článku, po podepsání jednoho z velkých hráčů na trhu se ostatní budou snažit o totéž. Především kvůli obavám z toho, že jiný operátor získá náskok v nabírání nových zákazníků.

Důvodem, proč GTS smlouvu s Telecomem podepsal, by mělo být ujištění Telecomu, že jeho internetová divize Internet Online bude mít pro poskytování ADSL stejné podmínky jako alternativní operátoři. Největší obava GTS totiž spočívala v tom, že ve velkoobchodní nabídce ADSL je již zakalkulovaná i marže pro Internet Online, který by tak mohl nabídnout koncovou cenu velmi blízkou cenám velkoobchodním. To by samozřejmě znemožnilo cenovou konkurenci jiných operátorů. Stejně jako jiní operátoři má i GTS stále výhrady k tomu, že jde vlastně jenom o nabídku širokopásmového připojení k internetu a nikoliv propojení sítí, které od Telecomu požadují.

Po ukončení testů lze ADSL okamžitě nabízet zákazníkům

K tomu, aby mohl operátor začít nabízet ADSL koncovým zákazníkům, potřebuje mít ještě dokončené technické testy spolupráce své sítě s Telecomem (a některých dalších souvisejících služeb). Tyto testy GTS rozhodně dokončené nemá, takže i přes podpis smlouvy v těchto dnech nemůže služby ADSL nabízet. Testování již ale dokončila společnost Ipex, která se chystá k podpisu smlouvy, a Czech On Line. Tato společnost zatím s podpisem váhá, na rozdíl od SkyNetu, se kterým se Telecom podle svých slov také v jednáních blíží k závěru.

Malí provideři, kteří úspěšně dokončí technické testy a podepíší smlouvu s Telecomem o poskytování služeb ADSL, je mohou nabízet prakticky hned druhý den. Proto asi nebude příliš velkým překvapením, když se s prvními koncovými nabídkami setkáme již příští týden. Přestože zatím diskutují s Telecomem o podmínkách smlouvy, velcí operátoři předpokládají, že by mohli začít nabízet služby ADSL od začátku března. V březnu nabídne ADSL i internetová divize Českého Telecomu Internet Online.

Z dosud známých velkoobchodních cen se dá odvodit, že nejpomalejší připojení bude výrazně dražší, než je zvykem v Evropské Unii (srovnání koncových cen najdete například v tomto článku sdružení Internet pro všechny). Na celém handrkování o ADSL je nejsmutnější jedno – Česká republika a Slovensko jsou jediné kandidátské země Evropské unie, kde ještě není koncová nabídka ADSL.