První obrázky Sony Clié T600

Nebudu asi říkat nic nového, když řeknu, že typovým předchůdcem je typ Sony N610c a to tím, źe má barevný displej s rozlišením 320x320 bodů, 65536 barev, procesor Motorola DragonBall VZ na taktovací frekvenci 33 MHz, spoustu vlastního Sony software atp.

Svoji image a design však přebírá z modelu, který se nám do redakčního testu dostal přesně v minulém týdnu, a to Sony Clié T415. Jedná se o ultratenký model PDA s PalmOS a jeho velkými plus jsou vestavěné Li-Pol baterie, polyfonický výstup na reproduktor (možnost přehrávání audio záznamu, re