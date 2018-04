První obrázek komunikátoru Treo pro Vodafone

Microsoft ve své prezentaci, kterou zveřejnil na svých stránkách, zveřejnil první obrázek připravovaného komunikátoru Treo od Palmu, o kterém jsme již psali zde. Nový komunikátor bude určen pro operátora Vodafone a bude podporovat sítě třetí generace UMTS. Přístroj bude mít operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0.

Prozatím není jisté, zda novinka od Palmu nabídne podporu pro videohovory (na obrázku není patrný druhý fotoaparát), ani jestli bude vybaveno Wi-Fi. Nový komunikátor by měl nabídnout Vodafone do konce letošního roku na evropských trzích. Vzhledem k tomu, že se český Vodafone prozatím vzdal plánu vybudovat síť třetí generace, je málo pravděpodobné, že by se ve stejném termínu novinka od Palmu objevila i na našem trhu.