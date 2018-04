První Nokie s Windows Phone 7 se budou jmenovat W7 a W8

Ruský novinář se může pochlubit dobrými kontakty. Jeho informace ze zákulisí výrobců mobilních telefonů se většinou ukážou jako pravdivé. Nyní se rozpovídal pro ruský server Habrahabr.ru o tom, co chystá Nokia.

Murtazin už měl možnost vyzkoušet prototyp připravované nokie s novým operačním systémem od Microsoftu. První nokia s Windows Phone 7 by se měla jmenovat W7 a svým designem navazuje na nový symbianový smartphone X7. Prototyp je vybavený osmimegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a bleskem.

Zajímavější by měla být Nokia W8, což bude nástupce současného top modelu N8. Novinka bude vybavena dvanáctimegapixelovým fotoaparátem. Použitý procesor od Qualcommu bude dvoujádrový, vybavený grafickým procesorem Adreno 320.

Nokia údajně připravuje i nástupce smartphonů řady E. Budoucí smartphone s novým systémem od Microsoftu by měl spojovat výhody dotykového displeje a pod ním umístěné QWERTY klávesnice. Tento model by se měl dostat do prodeje v březnu nebo dubnu příštího roku za cenu okolo 350 eur.

Další nokií s novým systémem Windows Phone 7 by měl být cenově dostupný smartphone podobný výše popsanému modelu W7. Možná nabídne fotoaparát bez automatického ostření a měl by být v prodeji zkraje příštího roku.

Celkem Nokia podle Murtazina plánuje v příštím roce uvést 12 smartphonů s Windows Phone 7. Murtazin dodává, že Nokia nemá moc prostoru k odlišení jednotlivých modelů. Smartphony s novým systémem od Microsoftu totiž mají přesně danou specifikaci a výrobce tak může pouze měnit rozlišení fotoaparátu.

Podle Murtazina Nokia stále pokukuje po androidu. Čas symbianu se chýlí ke konci a tento systém se dočká pouze drobných vylepšení. Symbian projde třemi vylepšeními, než jej Nokia nahradí novým systémem od Microsoftu. V červnu se dočkáme symbianu PR 2.0 nyní známého jako Anna, na podzim potom PR 2.5 a v polovině příštího roku PR 3.0.