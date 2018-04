První Nokia s Windows Phone 7 přichází. Podívejte se na zakázané video

Na oficiální představení nokie s operačním systémem Windows Phone 7 si musíme ještě nějaký pátek počkat. Už teď ale víme, jak bude vypadat. Na první pohled je zřejmá její podobnost s nedávno představenou Nokií N9 používající systém MeeGo.

Nokia s kódovým označením Sea Ray, používající nejnovější platformu od Microsoftu, má jednoduchý hranatý design. Na přední části nejsou patrné žádné rozdíly. Na boku telefonu přibylo čtvrté tlačítko. Součástí budou pro platformu WP7 klasické ovladače umístěné pod dotykovým displejem.

I záda telefonu mají stejný design. Čočka fotoaparátu ohraničená stříbrným proužkem je umístěna blízko středu telefonu. Změnou je umístění dvojitého LED blesku, který je v případě Nokie s Windows Phone 7 nad čočkou. Fotoaparát Nokie Sea Ray používá optiku Carl Zeiss.

Nokia by měla svůj první smartphone se systémem od Microsoftu oficiálně představit 26. října v Londýně na konferenci Nokia World. Do prodeje by se měl omezený počet Nokií s WP7 dostat ještě letos. To se ale týká pouze přibližně šesti vybraných trhů. Česká republika mezi nimi není.