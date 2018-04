První netbook Nokie se povedl. Cenu ale výrobce přestřelil

Svůj první netbook začne tradiční výrobce mobilů nabízet od podzimu. Model s označením Booklet 3G patří do kategorie desetipalcových netbooků prémiové třídy. Prémiové proto, že si výrobce dal záležet na designu a zpracování a také pro jeho solidní výbavu. Nesmíme zapomenout na výrazně prémiovou cenu a na slova výrobce, že je to "značkový" počítač, což ho bude na trhu favorizovat.

Především s tímto posledním tvrzením ale můžeme polemizovat. Mezi mobily je samozřejmě Nokia slavná značka, která si může dovolit za své jméno nechat připlatit. Ale mezi počítači je to naprostý nováček. Ne že by i v tomto směru nemohla značka zafungovat (především u mobilních operátorů bude mít výhodu), ale celkově se v branži zařadí po bok stejně značkových přístrojů Acer, Asus, Dell, Lenovo, Fujitsu, HP a dalších. Ty jsou navíc zavedené a zákazníci vědí, co od nich mohou čekat.

Nokia booklet 3G má jednu drobnou přednost. Jak již samotné označení napovídá, má netbook integrovaný 3G modem (samozřejmě včetně podpory GSM/EDGE). Modem lze volitelně objednat i k většině ostatních netbooků na trhu. Výhoda nokie spočívá v tom, že tam prostě už je. U konkurentů je to spíš schovaná možnost.

Do všech netbooků lze samozřejmě zastrčit USB modem, za který si operátoři účtují zhruba 2 000 korun (dotovaný za pár korun). Nokia Booklet má navíc pohodlně řešený slot na kartu SIM na boku přístroje, takže se s kartou bude snadno manipulovat.

Další výjimečností bookletu je integrovaný GPS čip. To je sice zajímavá funkce, ale u netbooku s omezenou využitelností. Praktičnost musí uvážit každý zákazník jednotlivě. Chybět nebude wi-fi a Bluetooth. Pro integrovaný modem a GPS čip připravila Nokia vlastní software pro jednoduchou a rychlou komunikaci. Booklet jinak poběží na operačním systému Windows 7, na výběr bude více jeho variant. Bez Windows pravděpodobně nebude netbook v prodeji. Naopak na vybraných trzích (zatím nespecifikovaných) bude netbook dostupný i bez 3G modemu.

Pochválit musíme zpracování přístroje. Tělo je kompaktní a pevné, nekroutí se ani nevrže. Precizním zpracováním se může pochlubit i kloub, který má lehký chod a zároveň drží displej v požadované poloze naprosto přesně. Dobře se píše i na klávesnici, která má dostatečné mezery mezi klávesami a třeba i velký Enter. Přesná je i dotyková ploška pro pohyb kurzorem.

Nokia uvádí fantastické časy výdrže baterie. Může za to úsporný procesor Intel Atom 530. V praxi jsme výdrž vyzkoušet nemohli, zřejmě ale bude nadprůměrná. V tomto směru Nokia použila osvědčený a vyzkoušený hardware. Jen překvapuje, že v nabídce je klasický pevný disk, nikoliv statický disk SSD. Navíc bude k dispozici jediná velikost disku – 120 GB. To platí i o operační paměti, jedinou verzí bude booklet s pamětí 1 GB RAM. Podle informací od výrobce nebude možné paměť rozšířit.

Displej s úhlopříčkou 10,1 palce má solidní rozlišení 1 280 na 720 obrazových bodů a jeho obraz se nám zdál standardní. Vcelku dobře byl čitelný i na přímém světle. Ve výbavě najdeme i HDMI konektor, což není u netbooků věc zcela obvyklá. Na prezentaci Nokia předváděla přehrávání HD filmů. Na displeji byl obraz kvalitní a plynulý. Na externím monitoru nebo televizi ale Nokia svůj první netbook nepředvedla.

Výsledek je jasný. První netbook značky Nokia se povedl. Sluší mu to (v bílém či černém provedení, ve světle modré je poněkud zvláštní), má solidní výbavu, na svou kategorii nadprůměrnou. Ale je hodně drahý. Cena by měla startovat na 16 tisících korunách včetně daně. A to je ještě ta optimističtější varianta. Hrubý přepočet ceny uvedené v tiskové zprávě se dokonce blíží částce 18 tisíc korun. A to je cena, za kterou lze pořídit plnohodnotný notebook s úhlopříčkou 13 palců. Naopak konkurenční netbooky lze pořídit o tři až šest (!) tisíc levněji.

Například Dell Inspiron Mini 10 stojí ve velmi podobné konfiguraci 11 500 korun včetně daně. Pravda, nemá 3G modem. Nejlevnější desetipalcové netbooky s 3G modemem stojí už pod deset tisíc, nejlepší modely pak 15 tisíc korun, ale s lepší celkovou výbavou než netbook Nokie. Čas ukáže, jestli si Nokia opravdu může za svůj první netbook žádat tolik, anebo bude muset jít s cenou dolů. Rozhodnou zřejmě operátoři a jejich ochota nabízet netbook za dotovanou cenu.