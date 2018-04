První navigace od LG: šikovný pomocník pro celou Evropu (test)

Navigační zařízení slaví v poslední době obrovský úspěch. Do oboru se proto začínají drát i společnosti, které v něm nikdy příliš nevynikaly. Chtějí si tak ukousnout alespoň část tržního koláče, který je nyní pod nadvládou firem jako je Garmin, TomTom či Mio.

Nově se v oboru začíná mluvit o finské Nokii, do popředí se tlačí i známí výrobci spotřební elektroniky jako je Thomson či Pioneer. Není se tak čemu divit, že ani elektronický gigant LG se nenechal zahanbit a připravil svůj historicky první navigátor.

Kapitoly recenze

Vzhled

Ovládání

Plánování trasy

Navigace

Mapy

Závěr

Stručná charakteristika:

Kompaktní navigace s bezkonkurenčním mapovým pokrytím v základní výbavě.

Vzhled - černý střízlík

LG vždy razilo cestu nenápadného uhlazeného designu. Nejinak je tomu v případě navigace LN555, která v nás chtě nechtě probouzí vzpomínky na velmi úspěšný telefon LG Chocolate. I LN555 je totiž vyvedena v černé lesklé barvě a její ovládací prvky jsou červeně podsvíceny. LG dokonce tvrdí, že vám má nová navigace připomínat mnohem větší LCD televize výrobce.

Tělo novinky je velmi tenké, díky tloušťce 18 mm ji velice lehce schováte i do kapsy u kalhot. Ostatní rozměry jsou 108 × 82 mm a váha slušných 160 gramů. Čelní stranu z velké části ukusuje 3,5“ dotykový displej, který je ohraničen matně černým rámečkem se třemi ovládacími prvky. Díky nim lze rychle snížít/zvýšít (-/+) hlasitost navigačních příkazů, vstoupit do základního menu, resp. při delším stisku uvést navigátor do režimu spánku.

Levý bok navigace ukrývá zaslepený datový konektor typu miniUSB a slot se zasunutou paměťovou kartou, na níž naleznete veškeré mapové podklady (při jejím vysunutí při zapnuté navigaci hlásí zařízení "Fatal Apliacation Error" a poté se celé resetuje). Pravá strana nabídne konektor napájecího kabelu a hlavní vypínač přístroje. Vespod najdeme utopené reset tlačítko.

Hlasové příkazy se linou ze zádě přístroje, kde se pod nenápadnou mřížkou vedle rozměrného loga výrobce nachází až překvapivě kvalitní reproduktor. I při nejvyšší hlasitosti je hlasovým příkazům zřetelně rozumět, což bohužel nebývá zvykem. Zadní část ukrývá i kónické kolejničky pro zasunutí přístroje do držáku, který je samozřejmě součástí základní výbavy.

Na jedno nabití vydrží LN555 dle výrobce až tři hodiny, v praxi jsme museli napájecí kabel připojit již po cca dvou hodinách navigování. Kabel se bohužel nepřipojuje do držáku, ale přímo do těla navigátoru. Držák je navíc pevný, dvoukloubový, a najít tak ideální polohu je oproti tzv. "husímu krku" složitější. GPS anténa je integrovaná.

Ovládání - převlečené iGo

Ovládání systému je velmi jednoduché a to díky rozměrnému dotykovému displeji. Jde o aktivní zobrazovací plochu typu TFT s rozlišením 320 × 240 obrazových bodů. Displej má navíc antireflexní úpravu, proto ani pod ostrým chorvatským sluncem jsme neměli problémy s jeho čitelností. Pohodlnému ovládání pomáhají i tři hardwarové klávesy, které jsme již zmínili.

Navigátor pracuje na základě systému Windows CE Core 5.0 a používá známý navigační program iGo. LG si jej však upravilo dle svého gusta a vydává jej za svůj produkt, podobně jako Mio u svých MioMaps. Tento krok lze hodnotit za kladný snad jen ve smyslu mapových podkladů, jelikož možnosti personalizace jsou oproti původnímu systému jen zlomkové.

V navigátoru nalezneme výběr z 22 jazyků menu, mezi nimiž má své místo i naše mateřština, stejně jako v případě hlasové navigace. U ní vás bude navigovat příjemný hlas Zuzany, je však možné si do navigátoru dohrát hlasy další. Zobrazení vzdálenosti či rychlosti můžete zvolit jak v metrických jednotkách, tak pro nás vzdáleném imperiálním systému (Míle/yardy).

Displeji lze nastavit intenzitu podsvícení a to rozdílně pro denní a noční režim. Samozřejmostí jsou i barevné profily map. Základní úroveň hlasitosti lze nastavit jak pro navigační příkazy, tak pro klávesy navigátoru. LG nabízí i dynamickou úpravu hlasitosti, která se nám však v praxi příliš neosvědčila. Před každým hlasovým příkazem může navigace přehrát tón upozornění a to jedenkrát, dvakrát či neupozorňovat vůbec.

Plánování trasy - vše na jednom místě

Základní menu navigátoru je velmi spartánské. Čítá pouhých šest položek, z nichž dvě jsou dostupné až po zadání trasy (Vymazat trasu, Přepočítat). Tu lze naplánovat pomocí volby Navádět do a to pomocí známé adresy až do úrovně čísel popisných, PSČ, či pouze zvolit centrum nalezeného města. Pokud neznáte číslo popisné, lze se nechat navigovat na určenou křižovatku.

Samozřejmostí je i navádění do zadaných GPS souřadnic či celé škály tzv. bodů zájmů neboli POI (Point Of Interest). Jejich databáze nám přišla více než dostatečná. Pro rychlou navigaci domů či do práce jsou připraveny dvě položky, kam si můžete uložit adresy těchto míst a jedním stiskem se do nich nechat odkudkoli navést. K dispozici je i historie zadaných míst.

Naplánovanou trasu lze dále upravovat pomocí přidávání průjezdních bodů a poté ji nechat navigátorem optimalizovat dle zadaných parametrů trasy (Nejkratší, Nejrychlejší, Ekonomická). Na trasu se můžete i podívat pomocí jednoduchého či detailního itineráře či se jí nechat provést pomocí reálné simulace.

Parametry trasy lze nastavovat pro automobil, taxi, bus, TIR, první pomoc, chodce a cyklistu. Každý typ výpočtu se liší jen ve více či méně jiném algoritmu, neznamená tedy, že například u volby TIR zohlední navigátor i nízké podjezdy atp. Pro výpočet trasy lze dále povolit/zakázat placené úseky, trajekty, dálnice, trasy přes hranice, nezpevněné vozovky či hlášení obratů.

Navigace - kde je aktuální rychlost?

V základním pohledu na mapu se mohou zobrazovat názvy ulic a textura, která odliší jednotlivé plochy (dálnice, parky, vodní plochy atp.). Zároveň si lze navolit zobrazovaní vybraných bodů zájmů okolo naplánované trasy tak, aby vám neuniklo například dobré občerstvení či zajímavý přírodní úkaz. Mapy nabízí i automatické přibližování, které funguje zcela korektně.

Na výběr máte 3D i 2D pohled. Nastavíte jej pomocí jedné z ikon v základním pohledu na mapu, pod níž se nachází i ikona s příznačným nápisem GPS. Díky ní se lze podívat na počet zachycených satelitů, získanou přesnost lokalizace či aktuální rychlost. Tu bohužel v základním pohledu nevidíte a není zde ani možnost, jak toho docílit. Při navigaci se zobrazuje pouze vzdálenost do cíle, čas do cíle, předpokládaný příjezd, název právě projížděné ulice a typ a vzdálenost další události.

Mapami lze procházet i pomocí posouvání prstu po displeji. Po kliknutí na dané místo v mapě se v dolním řádku zobrazí rychlé menu, díky kterému se lze v okamžiku do označeného místa nechat navést, přidat toto místo jako průjezdní bod, uložit jej do vlastních POI, navázat do tohoto místa trasu po dokončení předchozí či do tohoto místa jen přidat značku. Mapy lze i vzdalovat či přibližovat pomocí kláves +/- v horních rozích.

V tunelech navigátor simuluje jízdu, čímž dokáže včas upozornit i na nenadálou situaci za jeho vyústěním. Tuto vlastnost jsme ocenili zejména v Rakousku v okolí Linze, kde se dálniční síť ponoří do soustavy tunelů, která je přerušena vždy jen v malém úseku křížení.

Mapy - bezkonkurenční pokrytí

Abychom ale jen nepopisovali funkce, pojďme zmínit největší výhodu této navigace. Tou je mapové pokrytí, které bylo voleno speciálně pro místní trh. LG zvolilo pro každou zemi toho nejlepšího (i třeba jen lokálního) dodavatele map. Výsledkem je velmi kvalitní pokrytí celé Evropy včetně prázdninových letovisek jako je Chorvatsko či Bosna-Hercegovina.

Právě v těchto místech jsme navigaci i vyzkoušeli a nemáme sebemenších výtek. Pokrytí sice nedosahuje 99% jako v ČR, nikdy nás však navigátor nenechal tak říkajíc "ve štychu". Navíc máte všechny mapy na jedné paměťové kartě, takže v Praze stačí naplánovat trasu a bez nutnosti dalšího zásahu se nechat navést až do Dubrovníku. Velmi oceňujeme i pokrytí Slovinska, se kterým mají i věhlasné společnosti nemalé problémy.