V KLDR se rozjíždějí 3G sítě. Novinář odeslal z mobilu první tweet

Vzkaz byl zcela jednoduchý: "Ahoj světe z komunikačního centra v #Pyongjang." Odeslání vzkazu z iPhonu umožnil severokorejský operátor Koryolink spuštěním 3G sítě ve svém ústředí. Pro KLDR jde o telekomunikační milník.

Tok informací podléhá v totalitním státě přísným omezením a třeba zavolat si z mobilu do zahraničí je prakticky nemožné. Při vstupu do Severní Koreje museli dříve lidé ze zahraničí odevzdat svá mobilní zařízení a dostali je až při odjezdu ze země. To sice již od 7. ledna neplatí, ale stále není možný roaming. Je tedy nutné pořídit si SIM kartu s omezenými možnostmi od tamního operátora (více zde).

Její pořízení přijde na 50 eur (přibližně 1 280 korun). Za tuto cenu však mohou turisté zapomenout nejen na připojení k internetu, ale nemohou ani volat na čísla v síti operátora. Výjimkou jsou pouze čísla zahraničních ambasád v Pchjongjangu a mezinárodních hotelových řetězců a na internetu pak právě sociální sítě Instagram a Twitter.

V 3G síti Koryolinku je v současné době přibližně 1,8 milionu uživatelů. Z převážné většiny jde o ústavní činitele, státní úředníky a obchodníky. Pro Severokorejce, kteří až do prosince 2008 nesměli mobilní telefony používat, je totiž pořízení vlastního telefonu stále značně nákladnou záležitostí.