První mobilní telefon v hodinkách je v prodeji. Koupit si ho můžete i vy

O GSM mobilním telefonu integrovaném do náramkových hodinek jsme vás již informovali před necelým rokem. Tehdy chystala společnost SMS Technology model M300 na předvánoční trh (více zde). Jenže cosi se zadrhlo a hodinko-mobily SMS M300 nikdy světlo světa nespatřily. Světové prvenství by jim i tak uteklo. Úplně prvními hodinkami s integrovaným mobilem totiž byl přístroj Telson TWC 1150 stejnojmenného jihokorejského výrobce. Značně futuristický a monstrózní hodinko-mobil ale pracoval jen ve standardu CDMA, a v Evropě tak byl nepoužitelný.





Model prošel dokonce i lehkým designovým faceliftem a slyšet o něm bylo ještě v únoru letošního roku, jenže pak se po něm rázem slehla zem. Ovšem u SMS Technology se nevzdali a bleskurychle připravili nástupce neprodávaného modelu.





A tak přišly mobilo-hodinky SMS M500. Design je výrazně odlišný od původních M300. A i výbava je jiná, vylepšená. 1,5 palcový TFT displej s rozlišením 120 x 160 bodů je dotykový, k dispozici je i miniaturní stylus (tužka pro ovládání displeje). Hodinky jsou schopny telefonovat ve všech čtyřech pásmech GSM, na data bude muset i nadále stačit pouze GPRS. Podporováno je přehrávání videa a hudby (formáty MP4 a MP3/AAC), vestavěná paměť má velikost 128 MB.





Na příjmu by tento náramkový telefon měl s baterií o kapacitě 400 mAh vydržet 80 hodin, hovořit prý můžete 200 minut. Telefon podporuje Bluetooth 2.0 a standardně se s ním v balení bude dodávat Bluetooth sluchátko. V balení ještě nalezneme náhradní baterii a nabíječku s datovým kabelem. Stejně jako předchozí nevydaný model, i M500 by měl být odolný proti vodě. To vše v 60 gramech hmotnosti.





Zda se mobilní telefon v hodinkách bude prodávat i u nás nevíme, ale silně o tom pochybujeme. Zatím si ho ale můžete objednat na stránkách výrobce. Připravte si 999 australských dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. To je opravdu hodně, na druhou stranu si můžete být jisti, že budete na zápěstí nosit unikát. A ještě poznámka na závěr – uživatelské prostředí na fotografiích nám silně připomíná námi testované čínské mobily. Doufejme, že M500 na tom budou lépe, co se ovladatelnosti a uživatelské přívětivosti týče.