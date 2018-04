První mobilní novinky 2012: nejlepší Nokia a špičkový Sony Ericsson

Asi nejočekávanější mobilní premiérou na CES by měla být ta od Nokie. Něco takového se přitom nestalo snad nikdy v historii veletrhu. Nokia to ale s útokem na americký trh myslí (už po několikáté) vážně.

Podle všeho si na CES nechala premiéru svého doposud nejlepšího modelu s operačním systémem od Microsoftu. Přístroj by měl nést označení Lumia 900. Od současné špičky Lumia 800 by se měl odlišovat především displejem s podstatně větší úhlopříčkou (nejspíše 4,3 palce). Hardwarově by mělo jít o shodné zařízení (včetně 8 mpx fotoaparátu). Spekuluje se o možnosti podpory amerických LTE sítí, což by pro windows phone byla premiéra. Lumia 900 (pro americký trh bude název možná jiný) by měla mít i podobnou polykarbonátovou konstrukci jako osmistovka, jen krycí sklo displeje by nemělo vystupovat nad povrch.

Tisková konference začíná v pondělí ve 3 hodiny odpoledne pacifického času, tedy přesně o naší půlnoci.

CES jako první seznámení Výrobci sice často v USA představují modely určené jenom pro tamní trh, ty ale většinou po krátké době přetvoří v novinky pro trh evropský. CES je tak výbornou příležitostí pro seznámení se s tím, co nás čeká o necelé dva měsíce později v Barceloně. Navíc to letos vypadá i na několik zajímavých světových premiér.

Lumia 900 podle všeho nedostane novou verzi systému Windows Phone – Tango. Její premiéru si Microsoft schovává nejspíš až do Barcelony, kde by také Nokia mohla předvést svůj nejlevnější windows model. Od Microsoftu letos v Las Vegas neočekáváme významné novinky na mobilním poli. Firma se ostatně vyjádřila, že letošní ročník bude její poslední. Microsoftu nevyhovuje příliš brzký termín nevhodný pro představování novinek.

Sony Ericsson Nozomi

Rovněž Sony Ericsson oznámil v rámci CES tiskovou konferenci. Ta se bude konat v úterý a s největší pravděpodobností budeme svědky světové premiéry přístroje, který se doposud skrývá pod označením Sony Ericsson Nozomi. Spekuluje se o tom, že by mohlo jít i o premiéru typu Nyphon. To je ale přístroj, o kterém zdroje tvrdí, že by měl být představen až později jako první telefon pouze se značkou Sony. Naopak Nozomi by měl být jeden z posledních Sony Ericssonů.

Výrobce představí svůj první dvoujádrový supersmartphone. Pokud to bude Nozomi, můžeme se těšit na 1,5 GHz dvoujádrový procesor, 4,5 palcový HD displej (1280 × 720) pixelů a dvanáctimegapixelový fotoaparát. To vše zabaleno v designově atraktivním těle. Mohla by to být jedna z nejšťavnatějších mobilních premiér CESu.

HTC také něco předvede

Novinky očekáváme i od HTC. Ostatně i na americkém trhu jsou nejnovějšími modely Titan a Radar, které firma představila vloni na podzim hned na třech místech najednou. HTC se ale dobře podařilo utajit, co za novinky připraví.

Spekuluje se o tabletu Quattro (desetipalcový tablet se čtyřjádrovým čipsetem Tegra 3) nebo o nejnovějším top modelu Edge, opět s čtyřjádrovou Tegrou 3, 4,7 palcovým displejem a dalšími lákadly. Další možností je premiéra dvoujádrového modelu Ville se 4,3 palcovým qHD displejem a tloušťkou pouhých 8 mm. Samozřejmostí by měl být Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Jenže právě přítomnost nejnovějšího androidu a platformy Tegra 3 v očekávaných smartphonech vrhá trochu stínu na možnost premiéry ve Vegas. Jak nový android, tak čipset Tegra 3 mají výrobci jen krátce a je otázka, zda stihli novinky připravit. Je možné, že HTC se pochlubí například jen jedinou novinkou a zbytek si nechá až na Barcelonu, kdy bude mít připraveny funkčnější prototypy. Pravděpodobné také je, že HTC představí americké varianty nových modelů (později uvedené evropské se budou mírně lišit).

LG bude mít první smartphone s procesorem Intel

Od korejského LG se v Las Vegas očekává premiéra modelu Atom, což by měl být první smartphone s androidem a procesorem Intel Atom nové generace. Intel se pokouší proniknout do světa mobilních telefonů se svými x86 procesory již několik let, ale zatím se mu to nepodařilo. I při posledním pokusu u toho bylo LG, které tehdy právě v Las Vegas ukázalo x86 model GW990 s operačním systémem MeeGo. Ten se nikdy nezačal vyrábět. Novinka by měla mít Android 4.0.

Pravděpodobně pro nás bude CES také první příležitostí, jak se blíže podívat na nové LG Prada 3.0 a některé zdroje hovoří o možnosti premiéry modelu Optimus U1, opět s Androidem Ice Cream Sandwich.

Ostatní výrobci

Další premiéry v Las Vegas zajistí i ostatní výrobci chytrých telefonů. Většině z nich se ale podařilo novinky utajit. Například zatím nevíme, s čím (a zda vůbec) se předvede Samsung, od kterého se očekává představení nástupce populárního Galaxy S II. Acer má předvést nový desetipalcový tablet s Tegrou 3 a označením Iconia A700. Jeho zajímavostí by měl být i Full HD (1920 × 1080) displej.

Pochlubit by se mohla i domácí Motorola. Očekáván je příchod modelu Droid 4, tedy pokračování špičkového smartphonu s vysouvací qwerty klávesnicí, který v našich končinách známe jako Milestone. Hovoří se o i dalších modelech řady Razr.

Celkově lze v Las Vegas očekávat snahu výrobců představovat chytré telefony a tablety se čtyřjádrovými procesory a Androidem Ice Cream Sandwich. Otázkou je, kolik výrobců opravdu stihlo novinky připravit včas.

Kvůli tomu se nemusí všechna očekávání vyplnit. Naopak si jsme jisti, že na výstavišti v Las Vegas objevíme řadu dalších zajímavostí, o které se s vámi podělíme.