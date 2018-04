První mobil se dvěma fotoaparáty: P504iS od DoCoMo (preview)

Není to tak dávno, co jsme psali o fotoaparátu v mobilním telefonu jako o horké novince, ale technický pokrok jako by předbíhal sám sebe. V Japonsku jsou již na foťáky v mobilech uživatelé zvyklí delší dobu, ale i tam mají výrobci mobilů stále čím překvapit. Nejčerstvěji se o takové překvapení pokusil japonský operátor DoCoMo, který jako první na světě uvedl mobilní telefon se dvěma fotoaparáty. Možná vám to připadá jako zbytečný komfort, ale asijští vývojáři telefonů se kombinací dvou fotoaparátů v jednom mobilu snaží vyřešit problémy s nedokonalým zoomem foťáků – jeden totiž zvládá široké záběry, druhý je určen pro focení detailů.

Mobil s označením P504iS je prvním z řady nové série DoCoMo – série high-endových mobilů s vestavěnými fotoaparáty - a dal by se charakterizovat jako "dva v jednom". Nejenže má zmíněné dva fotoaparáty, ale již tradiční dva barevné displeje a plnou podporu populárních i-modových služeb, jako je například i-shot (posílání fotografií mezi telefony a internetem, jakási obdoba evropských multimediálních zpráv). Designem tento telefon nikoho nepřekvapí, pokud jste již viděli moderní asijský telefon, je vám jasné, že se opět jedná o véčkový typ s vnějším menším TFT displejem (s úhlopříčkou 1,1 palce) a vnitřním TFT displejem, který umí zobrazit 65536 bodů (úhlopříčka 2,1 palce). Pro posílání obrázků mezi telefony je P504iS navíc vybaven infraportem, data zvládne přijímat rychlostí 28,8 Kb za vteřinu (odesílat rychlostí 9,6 Kbps). Telefon má kromě dvou foťáků ještě jednu raritu – jedná se o nejtenčí model z nabídky DoCoMo, má hloubku pouhých 18,8 milimetrů v zavřeném stavu. Vnější CCD fotoaparát má rozlišení 110000 pixelů a je určen především pro vytváření fotografií, které vyžadují větší rozlišení (krajiny, skupinové fotografie). Vnitřní fotoaparát je nepatrný, najdete jej nad vnitřním displejem, má menší rozlišení a slouží pro fotografování detailů a, jak uvádí výrobce v dokumentaci, je určený především pro vyrábění portrétů.

Japonci si při posílání fotografií velmi potrpí na originální ozdobné animované rámečky, které do telefonu mohou stahovat z internetu v javové podobě. Telefon má rozměry 100 x 50 x 18,8 mm a váží 110 gramů. V pohotovostním režimu by měl vydržet 550 hodin a 140 minut hovoru, v japonských obchodech se objeví ve stříbrné, černé a růžové barvě. Další informace – cenu, další funkce a praktické zkušenosti s tímto telefonem - vám brzy přineseme od našeho japonského zpravodaje.