První mobil s televizí v prodeji. LG vyzrálo na neochotu operátorů

O televizi v mobilu se hovoří již několik let. Pro tento způsob sledování digitálního televizního signálu je i ustanoven speciální formát - DVB-H. Dokonce již před časem tuzemští operátoři tento způsob distribuce televizního signálu na mobily testovali. Jenže od té doby se nikdo nerozhodl převést testování do praxe, a tak oproti některým jiným evropským zemím u nás mobilní digitální televize nefunguje.

Jihokorejské LG vycítilo příležitost v mezeře na trhu a připravilo TV mobil, který dokáže přijímat televizní signál již nyní. Výrobce totiž integroval do mobilu přijímač DVB-T, což je standard, který je dnes na území České republiky používán k distribuci pozemního digitálního televizního vysílání. V tomto systému lze přijímat digitální televizní signál na běžných televizorech a pro tento způsob příjmu je i standard uzpůsoben. V současné chvíli je možné přijímat stanice: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Nova, Prima, Óčko, Public TV, Z1 a některé další.

Novinku začne od začátku srpna nabízet operátor Vodafone. S předplacenou kartou bude přístroj stát necelých 8 000 korun, ceny s tarify jsou o několik stokorun nižší.

Mnoho mobilních telefonů s podporou DVB-T na trhu není, na tom našem vedle LG HB620T žádný jiný nenajdeme, podobná situace je i v jinde v Evropě. Další modely se prodávají v Asii a v Evropě pravděpodobně dostupné nebudou, nebo až později. TV mobilům, nebo přesněji komunikátorům se věnuje především značka E-Ten, která chystá multiformátový TV komunikátor s modelovým označením V900.

TV mobil LG jsme zatím mohli vyzkoušet jen krátce. Příjem signálu za pomoci poměrně dlouhé teleskopické antény byl bezproblémový, obraz na poměrně malém displeji ostrý a plynule překreslovaný. Bezproblémové bylo i přepínání kanálů a prohlížení elektronického průvodce. Musíme však podotknout, že jsme přístroj zkoušeli v přímém dohledu TV vysílače a buď staticky nebo za chůze.

Připravujeme však podrobný test, v kterém vyzkoušíme příjem za jízdy, v objektech a v dalších podmínkách, kde lze sledování televize předpokládat. Vyzkoušíme i výdrž baterie, což pravděpodobně bude největší slabina telefonu daná právě použitím přijímače DVB-T. Výrobce slibuje 2,5 až 3 hodiny nepřetržitého sledování televize. Samotný telefon by pak, bez koukání na seriály a jiné televizní pořady, měl na příjmu vydržet až 10 dnů.

LG HB620T je véčko střední třídy, které je o něco širší než obvykle - důvodem je displej uložený na šířku. Pod displejem se nachází tlačítko pro rychlé spuštění televize, zbytek klávesnice má konvenční podobu. Celkově se jedná o poměrně malý a kompaktní přístroj, který se vymyká jen výsuvnou teleskopickou anténou.

Z výbavy stojí za zmínku podpora sítí třetí generace včetně HSDPA, a to až do rychlosti 7,2 Mbps. To ale může být zákazníkům Vodafonu zcela jedno, jim poslouží jen výrazně pomalejší EDGE. Telefon má i dvoumegapixelový fotoaparát a slot na paměťové karty microSD.