První mobil s ohebným displejem vstoupí na trh ještě letos

Za tuto vlastnost Readius vděčí právě inovativnímu ohebnému displeji, který může jeho majitel doslova omotat okolo zbylého těla telefonu. Tím si produkt zachovává kapesní rozměry 115 × 57 × 21 mm i přesto, že nabízí displej s komfortní úhlopříčkou 13 cm.

Zařízení poslouží zejména ke čtení elektronických knih, procházení internetu či blogování. Prohlížení fotografií a ostatních multimédií je bohužel omezeno. Použitý ohebný displej totiž namísto barev nabízí jen 16 odstínů šedi. Tím se však stává energeticky úspornějším.

Informace zobrazené na displeji navíc dle společnosti vypadají stejně jako vytištěné články v novinách.

Telefon disponuje podporou tří GSM pásem i sítí třetí generace včetně nadstavby HSDPA. Ovládá se pomocí osmi hardwarových kláves umístěných na těle přístroje.

Polymer Vision, za níž stojí i známý elektronický gigant Philips, chce své zařízení postavit zejména proti iPhonu od Apple a elektronické knize Kondle od společnosti Amazon. Spolupracovat na jeho distribuci chce se světovými operátory, kterým by Readius měl pomoci zvýšit používání datových služeb podobně jako iPhone.

Readius byl představen jako prototyp před dvěma lety a loni jej společnost prezentovala na kongresu GSMA v Barceloně. Na jejím stánku byl k vidění i další produkt s rolovacím displejem, který by měl na trh přijít později. Readius se na trhu objeví v polovině letošního roku, cenu však společnost prozatím udržuje v tajnosti.

Do pěti let by Polymer Vision ráda uvedla podobné zařízení, které by však disponovalo osmipalcovým barevným displejem a nabídlo pokročilé multimediální funkce, jako je přehrávání videa atp.