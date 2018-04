První mobil s dvoujádrovým procesorem v praxi. Video umí na podtrženou jedničku

Na první pohled nové LG ničím nepřekvapí. Patří do pohlednější poloviny dotykových mobilů, ale po designové stránce nikterak nevyniká. Je to prostě obyčejný dotykáč s velkým (a nutno podotknout výborným) displejem a operačním systémem Android. To podstatné se skrývá uvnitř přístroje. LG Optimus 2X je prvním mobilem, který má dvoujádrový procesor na platformě Tegra 2.

Na vyzkoušení telefonu jsme měli jen trochu času, takže jsme vynechali obvyklé prostředí OS Android a vrhli se na to nejzajímavější, co novinka umí. A tím je přehrávání videa v rozlišení Full HD, tedy 1080p. Na displeji telefonu (přestože je špičkový s rozlišením 800 × 480 pixelů) není poznat rozdíl mezi videem v rozlišení 720p a 1080p. Dokonce i video s nižším rozlišením vypadá na displeji velmi dobře. Ale na velké televizi to je už velký rozdíl.

LG Optimus 2X přehraje videa v maximálním HD rozlišení naprosto bez problémů. K televizi se připojuje buď přes HDMI kabel, nebo pomocí technologie DLNA. Start přehrávání je okamžitý, obraz se netrhá a i přeskakování v přehrávaném filmu je dílem mžiku a bez zaškobrtnutí. Telefon vcelku bez problémů nahradí třeba Blu-Ray přehrávač, oproti kterému se vejde do kapsy a ještě umí mnoho dalších věcí.

Stejně svižné je procházení nabídkou menu telefonu, nebo hraní her v HD rozlišení. Jednu jsme vyzkoušeli a obraz byl špičkový. Díky přesnému dotykovému displeji se hra dobře ovládala. Vysoký grafický výkon platformy Tegra 2 byl znát i v tomto případě. Ve spojení s televizí nahradí mobil na platformě Tegra 2 herní konzoli.

Platforma Tegra 2 má vysoké ambice a může změnit celý trh smartphonů v letošním roce. Pravděpodobně to bude hlavní hardwarová platforma pro letošní nejvýkonnější mobily. Platforma patří do kategorie SoC (System-on-Chip). To znamená, že jsou všechny části systému integrované do jediného čipu. V aktuální verzi má čip osm samostatných jader, včetně dvou hlavních typu ARM Cortex A9 na frekvenci 1 GHz. Další jádra Tegry 2 obsluhují například výhradně audio a dva jsou přiřazené grafice.

Mohlo by se zdát, že dvoujádrový procesor bude mít větší spotřebu energie, ale prý tomu tak není. Tvrdí to reklamní materiály výrobců mobilů i Nvidie, která za platformou stojí. Potvrdil nám to i zástupce LG, podle něhož jsou samostatná jádra při využití specifických funkcí telefonu (třeba přehrávání hudby nebo videa) úspornější než tomu je u dosavadních platforem. Telefon tak má při stejném používání lepší výdrž na jedno nabití baterie než výkonově slabší telefony. V praxi to zatím potvrdit nemůžeme.

LG Optimus 2X je nejlepším mobilem korejské značky, která doposud nabízela mezi smartphony s Androidem jen přístroje nižší a střední třídy. Což platí i o dosavadních modelech z řady Optimus. Výrobce ale slibuje mnoho dalších modelů. První ukázal právě na veletrhu CES a další pravděpodobně představí v polovině února na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.

Novinka by se měla začít prodávat během února a cenu odhadujeme na přibližně 12 000 až 14 000 korun.