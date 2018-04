První mobil pro dítě? Už v sedmi letech, překvapili v průzkumu Češi

Kdy byste dali dítěti vlastní mobil? Rusko 7 až 10 let (68 % lidí)

Česko 7 až 10 let (56 %)

Polsko 7 až 10 let (34 %)

Německo 11 až 13 let (48 %)

Velká Británie 11 až 13 let (44 %)

Portugalsko 11 až 13 let (42 %)

Slovensko 11 až 13 let (37 %)

Francie 14 až 16 let (59 %)

Španělsko 14 až 16 let (53 %)

Itálie 14 až 16 let (47 %)

Rumunsko 14 až 16 let (46 %)

Zdroj: výzkum společnosti Cetelem