První licence na UMTS se vrací vládě

Celoevropský skepticizmus ohledně skutečné hodnoty licencí na poskytování telekomunikačních služeb třetí generace známých pod zkratkou UMTS umocnil nyní krok finské skupiny Sonera. Ta se jako první operátor rozhodla bezplatně odevzdat získanou licenci. Informoval o tom deník Financial Times.

Společnost Sonera spolu se svým norským partnerem Enitel, se kterým se spojila do konzorcia Broadband Mobile ASA, přistoupila k vrácení norské licence UMTS bez nároku na náhradu. Největší finský operátor se vzdává licence prakticky rok poté, co dražební horečka vytlačila ceny německých licencí na 50 miliard eur (zhruba 1,7 bilionu korun). Svým rozhodnutím si Sonera zaknihuje ztrátu na investicích ve výši 18 milionů eur (asi 610,3 milionu korun). Sonera přitom drží licence (v rámci joint venture) na UMTS ještě ve Španělsku, Itálii a Německu. Na aktivitách společnosti v těchto zemích by se odchod z Norska neměl podle jejího představenstva nijak projevit.

Krok Sonery je v důsledku velmi nepříjemný pro českou vládu, která z prodeje tuzemských licencí na provoz UMTS očekávala zisk minimálně 20 miliard korun. Již nyní je prakticky jisté, že tuto částku ani zdaleka nezíská, nicméně se jí snaží alespoň co nejvíc přiblížit. Postup Finů v Norsku však opět dává za pravdu operátorům, kteří sítě třetí generace považují za velmi riskantní investici. Stejně význam tohoto vývoje hodnotí i analytik Raiffeisen banky Jindřich Svátek, když říká: „Ústup Sonery od Norského UMTS si nemůžeme vykládat jinak, než jako potvrzení nejistoty investic do UMTS“.