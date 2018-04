První LG u českého T-Mobile: stylové véčko C1200

Od června nabízí český T-Mobile první telefon značky LG ve svém portfoliu. Jedná se o stylové véčko C1200, které nabízí operátoři ze skupiny T-Mobile po celé Evropě. O zařazení tohoto modelu do nabídky T-Mobile jsme vás informovali již začátkem května v této aktualitě. V Německu se jedná o telefon do předplacených sad, u nás jej zatím T-Mobile bude nabízet jen jako dotovaný, nebo ve volném prodeji. V prvním případě bude cena telefonu 2 499 Kč včetně daně, v druhém 6 499 Kč včetně daně.

LG C1200 je stylové véčko představené letos na CeBITu. Telefon má solidní výbavu, ale je to mobil na pomezí low-endové kategorie a střední třídy, takže nic převratného v něm nenajdeme. Hlavní displej je barevný pasivní a umí zobrazit 65 000 barev. Vnější displej telefon pravděpodobně nemá, to co jako vnější displej vypadá, je asi jen zrcátko. Alespoň manuál se o vnějším displeji vůbec nezmiňuje. Telefon je duální, jeho rozměry jsou 82 x 45 x 22,5 mm a jeho hmotnost je 81 gramů. Telefon nabízí MMS, Javu MIDP 2.0, GPRS třídy 10 a polyfonní melodie.