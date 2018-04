První informace o Windows Phone 8: dvoujádra, Skype a NFC

Windows Phone 8 očekáváme nejdříve na podzim letošního roku. Ještě před nimi se dočkáme vylepšení stávající verze 7.5. Novinka s názvem Tango se zřejmě představí za pár týdnů v Barceloně.

Oproti Tangu, které přinese trochu méně náročné hardwarové specifikace přístrojů a několik drobných vylepšení, nabídnou Window Phone 8, alias Apollo, zásadní novinky. Server PocketNow to zjistil z videa, které se mu podařilo získat. Na něm se o výbavě Windows Phone 8 rozpovídal Joe Belfiore, jeden z manažerů windows phone divize Microsoftu.

Jistá je podpora dvoujádrových (a možná i vícejádrových) procesorů, NFC včetně možnosti snadného sdílení obsahu přes tuto technologii a velká provázanost se stolními a tabletovými Windows 8. Mobilní systém má mít s dospělou verzí mnoho společného, včetně částí jádra, zabezpečení a síťových funkcí. To mimo jiné může usnadnit portaci desktopových aplikací na prostředí windows phone. Microsoft slibuje i snazší portaci aplikací z iOS a androidu.

Novinkou má být také podpora nových rozlišení, a to celkem až čtyřech. Zatím nevíme, jaká to přesně budou, ale dá se předpokládat, že k současným 800 × 480 pixelů se přidají qHD (960 × 540 pixelů), HD (1 280 × 720) a také některé z nižších rozlišení pro levnější přístroje: buď nHD (640 x 360 – to by vyhovovalo především Nokii) nebo "androidí" 480 × 320 pixelů.

Uživatelé jistě zajásají nad chystanou podporou microSD slotů pro paměťové karty. Kapacitu přístroje půjde rozšířit běžnou paměťovkou. Doposud to běžným způsobem u windows phone nejde. Paměťový slot se totiž většinou ukrývá v útrobách telefonu a pojme pouze některé (certifikované) paměťové karty, které navíc formátuje svým vlastním způsobem. Přítomnost microSD slotu pro karty může značit i příchod podpory USB Mass Storage.

Cena by mohla klesnout

Do Windows Phone 8 přístrojů se tak budou snáze dostávat data. Navíc výrobci budou moci nabízet i smartphony s nízkou základní kapacitou paměti, kterou si uživatelé libovolně podle potřeb rozšíří dle svých finančních možností. Celkově by se tak mohla základní cena windows telefonů posunout o něco níže.

Výrazného vylepšení se dočká i softwarová výbava. Nová Windows Phone 8 dostanou skrz naskrz vestavěnou podporu Skype, novinkou má být speciální softwarový nástroj DataSmart, který umožní nastavit a sledovat toky dat z internetu tak, aby uživatel zbytečně neplýtval FUP u svého datového tarifu.

Systém bude automaticky preferovat přenos přes wi-fi a půjde nastavit, že se například má automaticky připojovat k hot-spotům mobilního operátora, pokud budou dostupné. Internet Explorer 10 také bude mít funkci podobnou Opeře Mini: webové stránky bude možné nechat předzpracovat servery Microsoftu a do zařízení je odeslat v komprimované podobě.

Synchronizační aplikace Zune bude pravděpodobně nahrazena novým softwarem, který snad přinese širší možnosti správy přístrojů. Více integrováno bude i on-line úložiště SkyDrive.

Zajímavostí pro nadšené fotografy pak bude v foto-aplikaci vestavěná podpora příslušenství. Výrobci doplňků tak budou moci vyrábět různé filtry nebo čočky, které budou s telefonem spolupracovat.