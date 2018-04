První informace o HTC HD3: pohádková výbava a ještě větší displej

Vůbec první zmínky o hypotetickém nástupci HTC HD2 naznačují, že se je rozhodně nač těšit. Nástupce s označením HD3 s Windows Mobile 7 udeří podle čínského serveru na světové trhy v listopadu tohoto roku, na který je ostatně příchod prvních WM7 zařízení plánován.

HD2 oproti svému předchůdci přinesl citelně větší displej, který měl v úhlopříčce o celý centimetr víc. U HD3 by měla gradace diagonály pokračovat a zastavit se na hodnotě 4,5 palce (více než 11 cm). Pokud by se HTC podařilo ještě zmenšit rámeček okolo displeje, mohly by být půdorysné rozměry současného modelu snadno zachovány.

S navýšením úhlopříčky ruku v ruce kráčí i zvýšení rozlišení na 1280 × 800 obrazových bodů. To odpovídá poměru 16:10, dnešní nejobvyklejší rozlišení 800 × 480 pixelů reprezentuje poměr stran 5:3.

WM7 smažou i limitaci maximálního počtu zobrazovaných barev, multi-dotykový panel HD3 jich totiž slibuje hned 16 milionů, tedy 24 bitů barevné hloubky.

Nedůvěru v pravost celé zprávy vlévá chybné označení jednotky u typu procesoru, kterým by mohl být Qualcomm Snapdragon 1,5 GHz (v textu s jednotkou GB). Qualcomm takový procesor skutečně chystá, ovšem jako dvoujádrový. Za reálnější považujeme jednojádrový procesor s taktem 1,3 GHz. Oba typy umí pracovat s videem v kvalitě 1080p, jehož podpora v údajné specifikaci rovněž figuruje.

Reálně se tváří i paměťové rozložení v kombinaci 1 GB RAM i FlashROM. Dále se uvádí sekundární uživatelská paměť o kapacitě 16 GB. Samozřejmostí by měl být microSD slot.

Dalším uváděným parametrem je přední kamera pro videohovory a 8.0 Mpix fotoaparát s xenonovým bleskem s možností záznamu videí v rozlišení 1280 × 720 bodů. HD2 zhotoví nejvýše 5.0 Mpix snímky a VGA video, takže i v tomto ohledu by to znamenalo velké zlepšení.

Samozřejmostí je wi-fi a bluetooth modul i navigace, i když právě GPS v seznamu parametrů chybí. HD3 by mělo nabídnout i 4G a WiMax konektivitu, tedy technologie příští generace. Stejně jako v případě LG Apollo se i u HD3 uvádí přítomnost HDMI konektoru, který by měl doplnit 3,5 mm audio jack a USB 2.0 (pravděpodobně microUSB).

Dále se uvádí široká podpora videoformátů a HD3 by tak již v základu měl zvládat přehrávání DivX filmů a to až 8 hodin v kuse na jedno nabití použitého 1 800 mAh akumulátoru.

Ačkoli mohou uvedené parametry působit až pohádkově nereálně, je nutné si uvědomit, že za tři čtvrtě roku se technologie pohnou o nutný kus kupředu. Zveřejněná specifikace chystaného modelu HTC HD3 tak nemusí být daleko od pravdy.