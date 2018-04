První hvězda CeBITu - Siemens M45

Nová řada telefonů Siemens, představená v průběhu minulého roku si získala mnoho příznivců. Jeden telefon však v nabídce chyběl. Jednalo se o nástupce stále velmi populárního modelu Siemens M35i, který má na svém kontě již více než dva křížky. A to je právě ta správná doba na nástupce. Tím bude Siemens M45, jehož premiérové představení proběhne na letošním CeBITu v půli měsíce března. M45 se tak stane druhým odolným telefonem v nabídce Siemensu, hned po modelu ME45, který však patří do vyšší kategorie telefonů určených spíše pro manažery. Na našem trhu však stále můžete zakoupit výprodejový model M35i. Siemens má odolné telefony rád a konkurenci mu vedle postarších Ericssonů bude tvořit především Nokia 5210, která by se mohla začít prodávat zhruba ve stejném termínu jako M45.

Oficiální informace zatím výrobce nezveřejnil, ale existenci tohoto modelu již potvrdily zdroje z firmy Siemens. Bohužel ani dnes uveřejněnou první větší fotografii telefonu (původem z italského serveru Telefonino) nemůžeme považovat za finální (úplně první zmínku o Siemensu M45 jsme vám přinesli již loni v létě). Telefon by měl vážit okolo 100 gramů, ve výbavě by neměl chybět rychlý přenos dat GPRS, ale zatím není jasné, jestli i pro datové přenosy, nebo jen pro WAP. Pokud by M45 podporoval i datové přenosy, mohl by nepříjemně konkurovat stájovému kolegovi ME45. Již tak extravagantní vzhled telefonu bude doplňovat inverzní pětiřádkový grafický displej. Podobný displej představila i Motorola u prototypu V70, který však bude určen jen pro asijské trhy a jeho evropská varianta bude v prodeji nejdříve v druhé polovině roku. Z toho důvodu zřejmě připadne Siemensu v tomto směru prvenství. Po starších barevných displejích u modelů S10, SL10 a S25 se jedná o další průkopnickou činnost německého výrobce. Telefon bude mít zřejmě velmi podobné funkce jako model C45 a to včetně plnohodnotné podpory EMS zpráv. Na další informace si budeme muset počkat až na veletrh CeBIT, kde bude nový Siemens M45 oficiálně představen. Podle našich informací se telefon začne prodávat nejdříve v dubnu letošního roku a cena by měla být mírně nad hladinou modelu C45, tedy okolo 8 000 Kč.

Doplněno (30.1.2002, 13:30): V zahraničních médiích se objevily spekulace o označení dalších dvou novinek telefonů Siemens pro letošní rok. Prvním by měl být model MX45 (barometr, výškoměr a teploměr), nástupce současného modelu ME45. Druhým pak model SL55, nástupce telefonu Siemens SL45i. Podle našich informací byl první projekt pozastaven a u druhého zatím také není definitivně rozhodnuto. Spekuluje se také o telefonu s barevným displejem. V každém případě je však jisté, že nová řada telefonů Siemens se bude označovat jako x55 a na letošním CeBITu by mohli být představeny celkem tři nové telefony Siemens, jediným jasným je zatím jen dnes představený model M45.