První hovory v síti Českého mobilu i pro zákazníky

Chcete si zatelefonovat ze síťě Českého mobilu? Již je to možné - samozřejmě jen tam, kde má Český mobil pokrytí, to mu ale roste každým dnem. Do dříve zveřejněných přehledů mu přibyla například Třebíč.

Telefonování v síti Českého mobilu zatím, pravda, není pro každého. Sice si nezřídka (vyjma Prahy) vystačíte se single-band telefonem, na druhou stranu ale potřebujete mít kartu operátora, pro něhož Český mobil již umožňuje roaming. Použít můžete například SIM karty EuroTelu Bratislava, rakouského One a několika dalších (neměli jste možnost těch karet otestovat mnoho, pokud jste nějakou zkušenost udělali, ozvěte se).

Co zatím nevíme, jsou sumy, které Český mobil za roamingové hovory účtuje. Oficiální cenník zatím nebyl vydán a dotazem na zahraniční operátory jsme zjistili, že ani oni žádný cenník doposud nemají. Podobnou situaci jsem zažil někdy v březnu roku 1996, kdy jsem se ke svému údivu v Praze naroamoval do tehdy ještě neexistující (oficiálně) sítě EuroTelu a bez problémů jsem si zavolal. Na vyúčtování se mi hovor neobjevil a jak se ukázalo, šel na vrub testování sítě. Zda se u Českého mobilu dočkáme podobné štědrosti, se ale oficiálně dozvíte až na svém podrobném výpise a tak bych doporučil pokusování krotit, aby se vám finančně nevymstilo.

Zatím to ale vypadá tak, že místo aby Český mobil montoval DCS-1800 technologii, na kterou dostal licenci, proti vší logice osazuje i městské aglomerace, kde mu to frekvenční příděl umožňuje, klasickou GSM technologií, jakou známe od RadioMobilu i EuroTelu. Namísto kapacitnější sítě DCS-1800 se tedy většina měst opět dočká jen další GSM-900 sítě, tedy žádné kvalitativní změny. Frekvence GSM-900 byla původně určena pro vykrytí mimoměstských oblastí, Český mobil si z ní ale udělal vábničku na splnění licence.

To by zákazníky tolik nemuselo zajímat, jenže všechny výhody sítě DCS-1800 se jim zatím rozplývají mezi prsty. Čím chce za deset dní Český mobil oslnit? Širokou paletou služeb založenou na stejné technologii, jako EuroTel/RadioMobil? Nízkými cenami začínajícími na 27 Kč ve špičce? Kvalitním pokrytím 37%?

Fandů, kteří musí mít SIM karty všech mobilních sítí jen z principu (jako já) tolik není... Ostatní budou žádat positivní zodpovězení tří výše uvedených otázek...