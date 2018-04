První homologovaný ISDN fax - RICOH FAX4700L

Firma Impromat nám zaslala informaci o tom, že ČTÚ homologoval pro provoz na českých ISDN linkách fax RICOH 4700L. Proč je to tak zajímavé? Především proto, že jde o patrně první ISDN homologovaný fax u nás - tedy fax připojitelný bez průšvihu. A také proto, že ISDN by konečně mohlo začít startovat - a tak bude nepochybně zajímavé sledovat průběhy homologací klíčovách zařízení. A venkoncem je to fax opravdu výkonný, takže utáhne provoz i ve větší firmě.

Oficiální stránky s databází homologovaných zařízení najdete zde.

Co tedy takový ISDN fax umí?

Při napojení na ISDN linku dokáže přenést A4 stranu za 1,5 vteřiny a do paměti lze naskenovat až 3.000 stran dokumentů. Kapacita papíru až 1.350 listů umožňuje spolehlivou zásobu při příjmu velkého množství faxů. Tento fax dokáže naskenovat i dokument formátu A3 a vykonávat několik operací najednou, čímž šetří čas obsluze. Připojení k PC a využití jako tiskárna či faxmodem rozšiřuje opět jeho možnosti. Maximální urychlení všech faxových funkcí (ISDN přeci jen poskytuje rychlostní rozmach) dokáže velmi výrazně ušetřit náklady na telekomunikační poplatky.

FAX4700L je rychlý a výkonný laserový fax na běžný kancelářský papír. Jako všechny faxy vyšší třídy v našem sortimentu je propojitelný s počítačem a to přes PRINTER INTERFACE TYP 200 (pracuje potom jako laserová tiskárna) a přes nový PC-FAX EXPANDER TYP 140 (FAXPCKIT140 - pracuje jako scanner, faxmodem, tiskárna).

Základní parametry v kostce nikoliv Rubikově:

Šíře scanování - je u FAXu 4700L 297 mm, což odpovídá formátu A3. Po odeslání je zpráva zmenšena na formát A4. Rychlost přenosu dat - je u FAXu 4700L 6 s / A4. Tato přenosová rychlost odpovídá rychlosti přenosu dat 14.400 bitů za sekundu. Jestliže je FAX4700L připojen na linku G4, komunikuje rychlostí 1,5 s / A4 a přenáší data rychlostí 64.000 bitů za sekundu. Rychlost skenování - je u FAXu 4700L vynikajících 1,5 s / A4 Kapacita paměti - standartní kapacita paměti FAXu 4700L je velmi vysoká - 1 MB (80 stran). Pomocí paměťových karet lze zvětšit kapacitu paměti o 2 MB (kapacita stran se zvýší na 240 stran) nebo o 4 MB (400 stran). Do FAXu 4700L lze pro maximální využití instalovat přídavný hard disk na 80 MB. Kapacita papíru - standardní kapacita papíru FAXu 4700L je 250 listů + 1 list pro manuální podávání. Přístroj lze ještě vybavit přídavnou kazetou na 100 listů a dvěma zásobníky na 500 listů.

za poskytnuté materiály děkujeme: IMPROMAT - PRAHA, s.r.o., tel. 02-22104154