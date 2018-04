První GPS PocketPC s VGA a linuxový Sharp se 6GB diskem

pondělí

Pocket LOOX N560 - konečně GPS kapesní počítač s VGA

Fujitsu-Siemens zveřejnil parametry dalšího kapesního počítače řady N500. Nadupaný model N560 bude mít kromě integrovaného GPS modulu obrazovku s VGA rozlišením, procesor s taktem 624MHz, Wi-Fi či Bluetooth.

úterý

Nová verze prohlížeče Opera a nejlepšího přehrávače - TCPMP

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program Kabutoday zobrazí v Today informace o ceně vybraných akcií nebo kurzy měn. Origami On The Go Project je balík dvaceti motivů pro stavbu origami, Tapes Label pak programem pro zaznamenávání informací o vašich video či DVD nahrávkách.

středa

PDA Sharp se 6GB diskem, klon Trea od Nokie a návrat Toshiby

Sharp představil svůj nový kapesní počítač - Model Zaurus SL-C3200 se může pochlubit 6GB pevným diskem a VGA obrazovkou. Komunikátor Nokia E62 je označován jako klon Trea a Toshiba by se mohla vrátit na trh mobilních zařízení - kapesním počítačům však společnost HP předpovídá jen pár let života.

čtvrtek

Asta La Vista Baby - když si batolata hrají na terminátora

Tak to tu ještě nebylo. Legendární červi Worms se dočkali řady předělávek, aby však proti sobě bojovala mimina? Je to tak. Nejedná se však o žádné házení dudlíky, nýbrž o akční řežbu s realistickými zbraněmi!

Majitelé Aximů píší petici a WM5 pro iPAQ hx4700 opět odložen

Ačkoliv se měl iPAQ hx4700 dočkat již několikrát odloženého upgradu na systém Windows Mobile 5, bylo jeho vydání opět posunuto. Uživatelé Dellu Axim na nový systém zase nadávají a sepsali dokonce petici.

pátek

Origami - mini TabletPC, nebo přerostlé PDA od Microsoftu?

Spekulace se potvrdily, Microsoft uvádí na trh kapesní PC, která má více než konkurovat iPodu. Minipočítač zvládá přehrávání videa, Internet, samozřejmostí je hudba. A vybavením - i velikostí - se více než iPodu podobá kombinaci přerostlého PDA a zmenšeného Tablet PC.