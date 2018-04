První GPS kapesní počítač s VGA a další Pocket Looxy (šeptanda)

Server Brighthand včera zveřejnil článek poodhalující chystané PDA novinky od společnosti Fujitsu-Siemens pro rok 2006. Zdroj, který je jí blízký, serveru prozradil, jaké Pocket Looxy můžeme letos očekávat.

Pocket Loox C550

Pocket Loox C550 by měl být třetím v řadě modelů 500 series. Ty byly představeny nedávno a jsou vybaveny GPS přijímačem. Ten by model C550, který je očekáván již příští měsíc mít neměl, avšak na rozdíl od předchozích dvou zařízení má mít VGA obrazovku. Chybět nemá ani operační systém WM5, Wi-Fi, BT nebo podpora režimu USB host. Takt procesoru by měl činit 520MHz.

Pocket Loox N560

Pocket Loox N560 by měl být na trh uveden již v březnu tohoto roku a má skloubit vůbec první PDA s GPS a VGA obrazovkou. Takovéto zařízení by poháněl 624MHz procesor a velikost paměti má být slušných 256MB.

Pocket Loox T800

Pocket Loox T800 je označení pro nadupaný GSM komunikátor od německého výrobce. Má být vybaven systémem WM5 Phone Edition s taktem procesoru 416MHz a paměťmi o velikosti 64MB RAM a 128MB ROM. Chybět nemá podpora Wi-Fi 802.11b i g a Bluetooth 2.0. Komunikátor by měl být osazen GPS SirfStar III receiverem a dvěma fotoaparáty (VGA a 2MPix). Téměř dvousetgramové zařízení můžeme očekávat v létě, stejně jako poslední zařízení Loox N100.

Pocket Loox N100

O posledním modelu se toho moc neví, snad jen, že by se mělo jednat o malé a lehké zařízení určené zejména k navigaci.

Všechny informace jsou samozřejmě zatím pouhou spekulací. Podrobnosti naleznete na serveru Brighthand.