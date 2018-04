První GPRS telefon Sagem WA 3050 s PocketPC

Světově vůbec prvním "chytrým" telefonem vybaveným GPRS se zřejmě nestane výrobek ani firem Nokia, Motorola nebo Ericsson, ale francouzského výrobce telefonů Sagem. Sagem WA 3050 by měl být vůbec prvním telefonem vybaveným GPRS a PocketPC.

Sagem WA 3050 je dualband telefon pracující s GSM 900 i 1800, jak jsme již dnes u všech moderních telefonů zvyklí. Když se na něj podíváte, jistě vás napadne, že jednak nápadně připomíná Ericsson Communicator vybavený operačním systémem firmy Symbian, že také ale připomíná klasický PocketPC (dříve WinCE) počítač vybavený kapesním vydáním operačního systému Microsoftu. Vizuální příslušnost k rodu chytrých telefonů signalizuje pouze vystupující anténa. Sagem tedy používá stejné řešení jako Siemens, když nakoupil PocketPC šasi a elektroniku, do které vestavuje své GSM a GPRS moduly.

Platforma Microsoft PocketPC, která je jádrem telefonu, poskytuje uživateli přístup nejenom k poště pomocí synchronizace nebo plného internetového přístupu, ale také k webovému prostředí, vestavěný je i WAP prohlížeč. Také Pocket verze Wordu a Excelu, jen vzdáleně funkčně podobné svým stolním předobrazům, jsou uživateli k dispozici a dokonce je možné přehrávat MP3 soubory (i jiné hudební formáty) přes Pocket Windows Medial Player.

Hovor lze přijmout nebo vyvolat i během práce s jednotlivými aplikacemi - speciální obslužný software se stará o přijímání hovorů, evidenci kontaktů a zasílání SMS zpráv.

Výhodou, na kterou Sagem dosti sází, je solidní základna software, kterou lze u PocketPC používat. Tento operační systém je dostupný ihned a realizovaný na široké škále hardware, zatímco na nové verze Symbian EPOCu a PalmOS, schopné nasazení i do chytrých telefonů, se zatím čeká.

Druhou výhodou, se kterou je třeba počítat a která dává Sagemu WA 3050 citelně navrch oproti podobnému řešení MultiMobil od firmy Siemens, je instantní GPRS. Díky tomu se dá pracovat s PocketPC jako s počítačem na pevné lince - lze krásně používat instantní messengery, poštu i web dle nálady bez sestavování spojení. A to je ostatně to, co dává chytrým telefonům jejich smysl.

Kolik tento výrobek Sagemu bude stát, není zatím oficiálně známo, hovoří se ale o sumě pohybující se pod 30 000 Kč. Také není zcela jasné, zda bude tento telefon dodáván s barevným displejem, uvažuje se údajně o obou verzích. Zařízení by mělo být na trhu dostupné ještě v prosinci letošního roku. Vzhledem k přítomnosti firmy Sagem na našem trhu je pravděpodobné, že se s ním setkáme i u nás. Lze jen doufat, že si s jeho odladěním dá Sagem více práce, než s ostatními svými telefony, s nimiž jsou na českém trhu velké problémy.