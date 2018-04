První Google mobil přesvědčí výbavou, ale nenadchne designem

O tom, že se Google chystá vstoupit do segmentu mobilních telefonů, se spekulovalo již před dvěma lety. Občas se objevila zpráva, že Google chystá vlastní mobilní telefon, jinde, že spíše než o telefon půjde o jakousi platformu, kterou budou výrobci moci přidat do svých mobilů. Na konci roku 2007 však přišla zpráva nejzajímavější – Google chystá vlastní operační systém pro mobily.

Historie projektu Android nebyla sice vždy zcela klidná, gigant Google ale neponechal nic náhodě, a dnes tak máme před sebou plnohodnotný operační systém, který se může směle srovnávat s takovými rivaly, jako je Windows Mobile, Symbian či OS X u iPhonu. Android je navíc oproti silné konkurenci ve velké výhodě. Vsadil totiž na strategii otevřeného zdrojového kódu, díky kterému mohou vývojáři programovat libovolné aplikace jen s minimálním omezením.

Stručná charakteristika:

T-Mobile G1 je nový smartphone, který vyniká zejména svým operačním systémem Android od americké společnosti Google a schopnostmi, jež se vyrovnají kultovnímu telefonu Apple iPhone. Nabídne plnohodnotnou QWERTY klávesnici, připojení přes bezdrátové sítě wi-fi a mobilní technologie 3G a EDGE.

Prvním telefonem s tímto operačním systémem je T-Mobile G1, který se za necelý týden dostane i do rukou českých zákazníků. Hned na první pohled je jasné, že za tímto modelem kromě Googlu stojí také velký světový operátor T-Mobile. Ten jej začne slavnostně prodávat tento pátek ve své značkové prodejně na Národní třídě, o den později se objeví i v ostatních prodejnách operátora. Aby nebylo těch značek málo, výrobcem není nikdo jiný než tchajwanské HTC. Kromě nového operačního systému tak telefon nabídne i špičkovou výbavu.

Vzhled a konstrukce - mnoho krásy nepobral

Na první pohled si nelze nevšimnout, že T-Mobile G1 do všech stran řádně povyrostl. Pokud jste si tak zvykli nosit mobil v přední kapse u kalhot, vzhledem k rozměrům 118 × 56 × 17 mm to budete muset ještě přehodnotit. Tloušťka telefonu navíc není zcela konstantní, ve spodní části ji ještě zvýrazňuje zalomení, které v tomto místě přidává další cenné milimetry. Zanedbatelná pak není ani hmotnost 158 gramů, vzhledem k přítomnosti velkého displeje a plnohodnotné klávesnice však lze nad tím mávnout rukou a zvyknout se dá jistě i na větší tělo.





Co už však tomuto mobilu možná více uživatelů neodpustí, je celkový vzhled. Nejde ani tak o rozměry jako především o designové zpracování a použité materiály. Telefon tak rozhodně nepůsobí dojmem posledního módního počinu, což je znát především u námi testované omšelé černé varianty. Ta na našem trhu naštěstí v prodeji nebude, bílá varianta pak lépe vystihuje střídmou jednoduchost, která je pro design tohoto mobilu hlavní zbraní. Do této myšlenky už ale nezapadá spodní zalomená část telefonu, která je sice z ergonomického hlediska povedená, při letmém pohledu však k tomuto telefonu jaksi nepatří.

Možná je té kritiky pro začátek na takto povedený přístroj až mnoho, musíme ale ještě zmínit kvalitu zpracování. Ta se nám nepozdávala již u testovacích předprodejních vzorků, ani finální verze telefonu na tom není o mnoho lépe. Telefon totiž při stisku z různých stran nepříjemně povrzává a drobné výhrady máme také k netradičnímu vysouvacímu mechanismu. Ten je tvořen kyvným ramenem, displej se tak nevysouvá po rovné kolejnici, ale po oblouku. Jeho provedení však způsobuje malou mezeru mezi displejem a plochou klávesnice, ze které se tak při stisku do rohu displeje ozývají další nepříjemné zvuky.

Displej a ovládání - nechybí téměř nic

T-Mobile G1 nabízí na první pohled snad všechny možné způsoby ovládání. Tím hlavním, který je pro dnešní dobu v této kategorii nezbytností, je dotykový displej s úhlopříčkou 3,2". Ten je tak trochu menší než v případě iPhonu nebo v tomto ohledu nedostižitelného HTC Touch HD, oproti svému blízkému konkurentu HTC Touch Pro však přidává čtyři desetiny palce navíc, což je při ovládání skrze displej velmi znát. Displej je samozřejmě aktivní a nabídne stejné rozlišení jako iPhone, tedy 320 x 480 obrazových bodů.

Dotyková plocha displeje pracuje na kapacitním principu, všechno jiné než vaše prsty nebo speciální dotykové pero tak bude s klidem ignorovat. Tuto drobnost si většina uživatelů zřejmě ani neuvědomí, na ovládání v rukavicích ale můžete předem zapomenout. To by nebyl až takový problém, jakým je ovšem absence jakékoliv softwarové klávesnice. Pokud tak budete chtít například na SMS odpovědět jen "ok", budete muset i kvůli tomu vysunout displej a tato dvě písmena namačkat na klasické hardwarové klávesnici. Je ale více než pravděpodobné, že se časem objeví aplikace, která tuto nevýhodu zcela smaže.

Hlavní obrazovka operačního systému Google Android se skládá ze tří samostatných obrazovek, které si podle svého můžete libovolně přizpůsobit. Kromě jednotlivých aplikací je na ně možné umístit i widgety, jako je například vyhledávací políčko Googlu. Běžné hlavní menu je pak u OS Android tvořeno výsuvnou nabídkou, kde najdete kompletní seznam všech nainstalovaných aplikací. Nové aplikace do telefonu pak dostanete jen jedním způsobem. Tím je Android Market, do kterého máte přístup jen přes datové přenosy v telefonu. Už nyní zde uživatelé systému Android najdou desítky povedených aplikací, většina z nich je navíc zcela zdarma.

I když má námi testovaný model hardwarovou QWERTZ klávesnici, čeští zákazníci se dočkají rozložení kláves QWERTY. Celý blok je tvořen poměrně malými čtvercovými klávesami, které tak mají od sebe výrazný rozestup a jen málokdy dojde k přehmátnutí. Klávesnice nabídne pět řad kláves, chybí ovšem diakritická znaménka. Toto však výrobce vyřešil dlouhým stiskem klávesy, kdy se například místo "u" nabídne výběr z ů, ú anebo ü. Klávesnice nemá problém ani s klávesovými zkratkami, problém tak není například s označením, zkopírováním a následným vložením libovolného textu.

Kromě povedené plnohodnotné klávesnice a dotykového displeje nabízí T-Mobile G1 také dalších pět tlačítek na zalomené spodní části a také pro český trh trochu netradiční ovladač v podobě trackballu. Ovládání pomocí něj ale hodnotíme velmi pozitivně, projíždění jednotlivých nabídek je totiž pomocí této malé kuličky až nečekaně přesné. Škoda jen, že trackball rozeznává jen pohyb vodorovně a svisle, šikmo už nikoliv. Tlačítko menu pak slouží k vyvolání nabídky jednotlivých aplikací, pro návrat na úvodní obrazovku pak slouží tlačítko s domečkem. Nechybí speciální tlačítko pro návrat o úroveň zpět ani dvojice ovladačů pro příjem a ukončení hovoru.

Baterie - při práci na jeden den

T-Mobile G1 je dodáván s Li-Ion baterií, která na takto velký smartphone nabídne kapacitu jen 1 150 mAh. Při velmi intenzivním používání tak musíte počítat s každodenním nabíjením, během našeho testu jsme s telefonem zamířili pro energii v průměru tak jednou za 2 dny. Doba, po kterou vydrží G1 na příjmu, je závislá nejen na množství datových přenosů během dne, ale také na používání GPS navigace.

Telefonování a zprávy - na MS Exchange zapomeňte

Novinka nabízí čtyři pásma GSM a nechybí ani podpora sítí třetí generace, druhou kameru pro videohovory však budete hledat marně. Líbí se nám, že pro vytáčení nezapomněl výrobce na softwarovou klávesnici, odsouvat displej při každém hovoru by bylo totiž přinejmenším nepohodlné.

Nikoho asi nepřekvapí, že telefon umí pracovat s SMS a MMS zprávami, které najdeme v aplikaci Messaging. Jednotlivé zprávy se ale oproti běžným mobilům neřadí jednotlivě. S těmi, s nimiž si píšete, je vedena diskuse podobně jako u běžných instant messangerů. Líbí se nám, že telefon umí automaticky poznat typ zprávy, nemusíte tak volit, jestli půjde o SMS, nebo MMS. V okamžiku, kdy do textové zprávy vložíte fotografii nebo jiný objekt, změní se v MMS.

Telefonu není cizí ani e-mailová komunikace, vybrat si navíc můžete rovnou ze dvou způsobů. Jeden je napevno nastaven k účtu na Gmailu, druhý je pak klasický s podporou POP3 i IMAP. Ke kontaktům a e-mailovým účtům se ovšem váže další velký otazník nad T-Mobilem G1. Zapomenout totiž můžete na běžné synchronizační programy, telefon se synchronizuje jen přes internet prostřednictvím účtu na Gmailu. Hlavní nevýhodou především pro firemní klientelu je pak v současné době chybějící podpora MS Exchange.

Organizace a data - bez paušálu za data se neobejdete

T-Mobile G1 se chlubí kompletní datovou výbavou. Kromě GPRS a EDGE nechybí ani 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA. Ten je ale u nás bohužel důležitý prakticky zatím jen pro zákazníky jediného operátora. Samozřejmostí je i připojení k bezdrátovým wi-fi sítím, telefon však při mnoha aplikacích rovnou upřednostňuje datové přenosy, než aby se pokusil spojit s bezdrátovou sítí. Pokud tak nevlastníte neomezený datový tarif, může vás používání T-Mobilu G1 vyjít po chvíli velmi draho. Zabránit automatickému připojení je totiž možné jen manuální změnou APN na neexistující hodnotu nebo pomocí aplikace APNdroid, která se o totéž postará automaticky.

Internetový prohlížeč s názvem Browser sice nepodporuje flash, zaujme ale rychlostí vykreslování a nechybí ani podpora více oken. Nenabízí ale takový komfort jako Safari u iPhonu, především kvůli absenci multidotykového ovládání. Přibližování stránek je tedy řešeno symboly lupy zobrazujícími se ve spodní části displeje. Lze také vybrat danou část webu k zobrazení, stačí prst déle přidržet na místě a poté upřesnit výběr pomocí náhledového okénka. Stejně jako námi testovaný vzorek, ani první modely prodávané na našem trhu nebudou mluvit česky. S podporou našeho mateřského jazyka se však počítá, dočkat bychom se měli během několika málo týdnů.

Zábava - skvělý kompas, mizerný fotoaparát

T-Mobile G1 nabídne 3,2Mpix fotoaparát s automatickým ostřením. Velmi jsme ovšem postrádali větší možnosti nastavení, o absenci jakéhokoliv přisvětlení za horších světelných podmínek ani nemluvě. Zapomenout můžeme i na nahrávání videa nebo na přiblížení. Velmi dobrou funkcí je ale možnost zaznamenat informace o GPS souřadnicích, kde byla fotografie pořízena. Co jsme naopak postrádali, byla krytka objektivu. Výsledná kvalita fotografií není sice za dobrých světelných podmínek vůbec špatná, mnoho nedostatků ale sráží celkové možnosti fotoaparátu na minimum.

Z multimediálních funkcí telefon nabídne poměrně jednoduchý hudební přehrávač, jehož schopnosti jsou navíc omezeny absencí standardního audiovýstupu. V základním balení samozřejmě nechybí tradiční lehká handsfree sada, pro hudební fanoušky ale bude nutností koupě adaptéru. Přehrávání videa je pak závislé na konkrétní aplikaci, kterou si do telefonu doinstalujete.

Novince není cizí ani pojem GPS navigace, na přítomnosti satelitního čipu je navíc založeno i mnoho aplikací pro Google Android. Přímo v telefonu pak samozřejmě nechybí Google mapy, ale například ani povedená aplikace, která díky GPS lokalizuje významné objekty ve vašem okolí; přímo na displeji si o nich můžete přečíst všechny důležité informace. Především chodci, turisté a geocacheři pak jistě ocení funkci, kterou u mnoha jiných mobilů na současném trhu nenajdeme a která bývá ve výbavě dražších outdoorových navigací. T-Mobile G1 má totiž integrovaný elektromagnetický kompas, který ukazuje stále k severu. Za volantem tuto funkci prakticky nevyužijete, při navigaci pro pěší je ale k nezaplacení.