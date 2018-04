První Galaxy S se možná dočká odlehčené ICS aktualizace androidu

Jihokorejský výrobce tak přání zhruba dvaceti milionů majitelů Galaxy S úplně nesmetl ze stolu a telefon by formou aktualizace mohl hlavní vylepšení Androidu 4.0 také nabídnout.

Ačkoli ještě oficiální definici balíčku, který se v médiích prozatím označuje jako Value pack, neznáme, mělo by jít o jakousi odlehčenou systémovou aktualizaci, která by přinesla vylepšený multitasking, rychlejší webový prohlížeč, nové widgety i lepší aplikaci fotoaparátu. O integraci nového způsobu odemykání telefonu pomocí rozpoznání tváře se zatím uvažuje.

Hardwarově stejně vybavený Nexus S již oficiální ICS update dostal. Rozdílem však je, že Nexus S coby druhý referenční Google telefon nabízí Android 4.0 v jeho čisté podobě tedy bez uživatelské nadstavby TouchWiz, v případě Galaxy S by toto rozhraní součástí updatu být mělo, na což prý není dostatek paměti.

Galaxy S je, co se týče systémových aktualizací vůbec, smolným zařízením. Do prodeje byl telefon uveden s verzí 2.1 Eclair a čekání na 2.2 FroYo bylo pro uživatele doslova nekonečné. V případě Gingerbread aktualizace si ale Samsung svou nevalnou pověst trochu napravil.