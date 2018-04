První fotografie Sony Ericssonu Shakira. Bude to první hudební Android?

Dalším připravovaným Sony Ericssonem s operačním systémem od Googlu je model s kódovým označením Shakira. Telefon by měl být menší, než již prodávaná Xperia X10, stejně tak by měl mít jeho displej menší úhlopříčku. Shakira by se tak měla v nabídce Sony Ericssonu zařadit mezi Xperii X10 a zmenšenou Xperii X10 mini.

V poslední době se také objevily informace, že švédsko-japonský výrobce připravuje svůj první hudební mobil Walkman používající operační systém Android. Je možné, že jím bude právě vyobrazená Shakira. Kódové jméno podle kolumbijské zpěvačky by tomu nasvědčovalo.

Sony Ericsson by mohl nový model představit na nadcházejícím veletrhu CommunicAsia, který v Singapuru začíná 15. června. Ohledně výbavy nejsou prozatím k dispozici žádné informace.