První fotografie připravovaného BlackBerry Onyx

Novinka s kódovým označením Onyx by měla nabídnout bohatou výbavu včetně podpory sítí třetí generace UMTS. Výbava bude zahrnovat 3,2 megapixelový fotoaparát, displej s rozlišením 480 x 360 obrazových bodů, wi-fi a GPS navigaci.

Nové BlackBerry je vybaveno QWERTY klávesnicí a ačkoliv má vyfotografovaný prototyp tradiční trackball, měl by mít finální přístroj optický trackpad. Tento ovladač nabídne i připravované BlackBerry Curve 8520. Model Onyx by měl patřit do nové řady 96XX a existovat by měla i verze s podporou technologie UMA. Ta má kódové označení Driftwood.