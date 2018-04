První fotografie připravovaného BenQ-Siemensu EF82

Server Siemens-Info.de zveřejnil první informace a první fotografie připravovaného véčka EF82 od BenQ-Siemensu. Jak již název připravované novinky napovídá, bude se jednat o nástupce modelu EF81 (recenze zde). Novinka přináší změny jak ve výbavě tak v designu přístroje, i když základní tvary zůstaly zachovány.

Na první pohled se novinka s kódovým označením Falcon od předchůdce pozná podle černého těla. Přední kovový kryt zůstal zachován. Stejně tak bychom měli na novince najít i další ušlechtilé materiály jako u předchůdce. Změnil se také design klávesnice, která navíc dostala červené podsvícení. Rozměry novinky by měly být stejné jako u současného modelu EF81.

Zásadní změna nastala u fotoaparátu. Dvoumegapixelový fotoaparát nahradí u novinky 3,2 megapixelový. Fotoaparát novinky však nenabízí automatické ostření. Další změnu představuje vestavěné FM rádio a přibyly také stereofonní reproduktory. Zvětšit by se měly oba displeje ovšem při zachování stejného rozlišení. Vylepšen bude také zvuk a změna se dotkla i systémového konektoru. Ten je umístěn na opačné straně a celý je otočen o 180 stupňů.

Inovovaný BenQ-Siemens EF82 by se měl dostat do prodeje do konce roku.