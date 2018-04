První fotografie nepředstavené Nokie N85 s 5Mpix fotoaparátem

Server Engadgetmobile zveřejnil první fotografie připravované Nokie N85 s operačním systémem Symbian S60, kterou finský výrobce prozatím oficiálně nepředstavil. Ohledně výbavy je pouze známa přítomnost pětimegapixelového fotoaparátu s optikou Carl Zeiss a dvojitým LED bleskem.

Dále by měla vysouvací novinka nabídnout GPS navigaci s možností vkládat pozice do fotografií. To již známe například z modelu N82. Design nové chytré nokie se nese v duchu starších smartphonů z řady N, zaujmou dnes tolik módní senzorové funkční klávesy.