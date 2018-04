První fotografie komunikátoru od Nokie s QWERTY klávesnici a Symbianem

Blog Negri Electronics zveřejnil první fotografie připravovaného komunikátoru od Nokie. Ten má vysouvací QWERTY klávesnici a vestavěný osmimegapixelový fotoaparát.

Z fotografií je patrné, že připravovaná Nokia používá operační systém Symbian. Otazník tak visí nad názvem přístroje. Nokia totiž oznámila, že po modelu N8 už v řadě N nebudou přístroje vybavené Symbianem. Budoucí Nokie řady N budou používat operační systém MeeGo.

Připravovaná novinka by se tak neměla jmenovat N9, i když se v telefonu nachází prototypové označení N00. Na přístroji je také patrné, nad displejem umístěné, drobné označení C0. Nová Nokia tak pravděpodobně bude patřit do řady C.