První smartphone s Androidem i WP dohromady? Už v létě

, aktualizováno

Do šesti měsíců by měly být na trhu první smartphony s dvojicí předinstalovaných operačních systémů, kdy má Windows Phone doplnit populárnější Android. Objeví se v nabídce indického výrobce Karbonn Mobiles. Uvedl to šéf značky Sudhir Hasija pro The Times of India.