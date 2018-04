První dojmy ze supermobilu Google Nexus One: nedokonalý zabiják iPhonu

Google Nexus One je v posledních dnech vidět všude. Po delší době si mobilního telefonu všimly i televizní stanice a věnovaly mu prostor ve zpravodajských relacích. O Nexus One je jednoduše zájem. Měli jsme exkluzivní možnost si telefon krátce po uvedení vyzkoušet.

Nexus je jedním z nejlépe vybavených plně dotykových mobilních telefonů s moderním operační systémem Google Android. Samotný internetový gigant to sice nerad připouští, ale Nexus One staví přímo proti konkurenci od Apple, známému iPhonu. Po hardwarové stránce na to má, v praxi je na tom ale hůř.

Šedá myš klame tělem

Po otevření krabice vás vykoukne Nexus One v celé své kráse. Tedy, kráse... Design bude asi tím nejdiskutabilnějším "hardwarovým" prvkem. Ne že by byl sám o sobě nějak kontroverzní, to vůbec ne. Nexus je z hlediska tvarů velmi konzervativní a design nikoho rozhodně neurazí. Ale ani nenadchne. Nexus One je na první pohled taková šedá myš, nepůsobí nijak kvalitním ani luxusním dojmem. Chtělo by se říci, že dokonce vypadá lacině. Vzhled telefonu si budou moci zákazníci v internetovém obchodě vylepšit dvouřádkovým nápisem, který bude umístěn na kovovém pásku na zadní části.

Onen laciný vizuální dojem se ale nijak neprojevuje na zpracování. U výrobků HTC už jsme si zvykli na vysokou kvalitu a Nexus One, který od tohoto výrobce pochází, není výjimkou. Ba naopak, můžeme ho směle zařadit na špičku. Tělo telefonu je vyrobeno prakticky ze tří kusů. Tím prvním je kovový rám kolem displeje, který přechází do boků a na zádi ve zmíněný pásek. Druhé dva kusy jsou díly zadního krytu potažené soft-touch materiálem s teflonovou povrchovou úpravou. Materiál je nejen příjemný na dotek, ale hlavně na něm neulpívají otisky prstů.

Telefon díky zaobleným tvarům dobře padne do ruky a výrazně nevadí, že je velmi tenký. Tloušťka je pouhých 11,5 milimetru. Na to, že má Nexus 3,7 palcový displej, nejsou nijak přehnané ani ostatní rozměry: na výšku měří 119 a na šířku 59,8 milimetrů.

Žádnou konstrukční zvláštnost na těle Nexus One hledat nemusíte, byť od některých telefonů s Androidem se přeci jen z hlediska ovládacích a funkčních prvků Nexus liší. Vespodu je microUSB konektor (HTC přitom stále ještě častěji používá miniUSB), na vrchní straně je vedle 3,5 mm jacku vypínací tlačítko, které je většině Androidů cizí. Důvod je jednoduchý, Nexus One postrádá klasická tlačítka pro ovládání hovoru a telefon tak potřebuje zvláštní tlačítko na to, aby ho bylo možné probudit.

Na levém boku pak už najdeme jen dvojklávesu pro ovládání hlasitosti a tím výčet prvků po obvodu telefonu končí. Třeba slot pro kartu microSD a SIM je pod krytem baterie, baterii samotnou není nutné vyjímat. Na čelní straně je kromě displeje pochopitelně i mřížka sluchátka, pod displejem se maskují čtyři kontextová tlačítka a pod nimi trackball.

Android s příchutí 3D

Google Nexus One je prvním přístrojem s nejnovější verzi Androidu 2.1 Eclair. Systém přináší řadu drobných softwarových změn, oproti běžným Android telefonům se liší i v dalších detailech. Můžeme srovnávat, protože zároveň testujeme Android 2.1 s v HTC Hero. Rozdílů je více a o Androidu 2.1 si toho na našich stránkách ještě přečtete dost.

Systém v telefonu dostal od programátorů 3D prvky a různé animace. To je vlastnost, kterou nebudou disponovat zdaleka všechny telefony s verzí 2.1. Nové animace a aktivní tapety jsou totiž náročnější na hardware a tak by s nimi třeba HTC Hero bylo velmi pomalé.

3D prvky dodávají prostředí eleganci, ale zásadní pro funkčnost nejsou. Prvků také není kdovíjaké množství. Dočkáme se jich prakticky jen v menu při listování ikonami a v nové fotogalerii. U menu se na okrajích obrazovky ikony jakoby "namotávají" na imaginární válec, takže to vypadá, jako by místo nad displej mizely za něj. V galerii se efekty omezují na zobrazení náhledů fotek podle náklonu telefonu. Na konci galerie se plátno jakoby ponoří. Nic úžasného, ale efektní to je.

Zajímavou novinkou jsou aktivní tapety. Kromě klasických statických tapet na pozadí hlavní plochy telefonu tu mohou být tapety živé. Na výběr je řada možností od abstraktních a nic neříkajících, přes motivy různých hudebních osciloskopů, až po konkrétní motivy trávy nebo hladiny rybníka. Na tapetách se neustále něco děje a často reagují na uživatelovy dotyky. Obraz se posouvá společně s tím, jak se uživatel přesouvá po jednotlivých obrazovkách. Těch je tentokrát pět, což je o dvě víc než je ve standardním Androidu běžné. My ale víme, že není problém mít ploch i podstatně více.

Nový je i způsob, jak se lze mezi jednotlivými obrazovkami pohybovat. Samozřejmě lze listovat, jako obvykle. Nově se ale v dolních rozích obrazovky objevily nenápadné bodíky: v základním pohledu dva na každé straně. Pokud na ně uživatel klepne, obrazovka se posune tím směrem a počet bodíků na každé straně se změní podle toho, kolik stran je daným směrem přístupných. Pokud chvilku na tomto místě podržíme prst, objeví se v dolní části obrazovky pětice karet se zobrazením pěti listů hlavní plochy. Takto lze snadno skočit z první na pátou obrazovku.

I vstup do menu je vyřešen maličko jinak. Místo posuvníku, který je u normálních verzí Androidu nutné vytáhnout směrem nahoru, je tu jenom ikona s maticí, na kterou stačí klepnout.

Prokletá senzorová tlačítka

Samotné ovládání většinou probíhá přes dotykový displej, maximálně uživatel pro navigaci použije trackball. Jen krátká zmínka o displeji. Úhlopříčka 3,7 palce je dostatečně veliká, rozlišení WVGA výborné a barevné podání AMOLED technologie ještě lepší. Displej Nexus One patří opravdu na špičku současné produkce.

Oproti běžným přístrojům s Androidem je v ovládání přeci jenom změna. O chybějících tlačítkách pro ovládání hovoru jsme již hovořili, ta jsme ale schopni oželet. Jen si musíme zvyknout, že telefonní aplikaci musíme vyvolávat pomocí ikony na displeji. Horší je to se samotnými senzorovými tlačítky. V redakci si snad nevzpomeneme na jediný mobil, kde by senzorová tlačítka fungovala naprosto bez problémů a nekazila celkový dojem ze zacházení s telefonem. A ani Nexus One není výjimkou.

Místo poctivých hardwarových kláves pro návrat, menu, home a vyhledávání se musíme strefovat do malých plošek, které si zareagují tak, jak se jim zrovna zachce. Ono to chce správný grif, tlačítka je potřeba trefovat celým bříškem prstu, nejen špičkou. Za ten krátký čas, který jsme mohli Nexus One používat, jsme si na to jednoduše nestihli zvyknout, je možné že po čase bychom na ně mohli nadávat méně.

Další drobnou novinkou v ovládání je odemykací obrazovka. Nově tu najdeme ikonu zámku, kterou je potřeba posunout přes celou šířku displeje doprava. Naopak v pravé části displeje můžeme vidět ikonu pro okamžité utlumení všech zvuků telefonu. Funguje to podobně, jako hardwarový přepínač vyzvánění na iPhonu.

Když už hovoříme o iPhonu, snad každý se bude ptát, jak je na tom Nexus One v přímém srovnání rychlosti uživatelského prostředí. Inu, iPhone je místy stále subjektivně o chloupek rychlejší, mnohdy za to ale může plynulejší chod věcí. U Nexus One si ale rozhodně na rychlost, tedy spíše pomalost, nikdo stěžovat nebude. Výkonný hardware v podobě gigahertzového procesoru Qualcomm Snapdragon a 512 MB pamětí RAM i ROM tu hraje velmi důležitou roli.

Hloupý přístup k chytrým kontaktům a dokonalé rozpoznávání hlasu

Absence tlačítek pro ovládání hovoru se projevila trochu zhoršeným přístupem ke kontaktům. Ikonou z úvodní obrazovky lze sice vyvolat telefonní aplikaci, ale bohužel ta slouží pouze k vytáčení čísel. Pro vyhledávání kontaktů je nutné ještě klepnout na kontextové tlačítko vyhledávání. Podobně tomu je při vstupu do samotných kontaktů. Po klepnutí na klasickou ikonu lze kontakty pouze listovat a vyhledávání je opět přístupné pouze po letmém dotyku patřičného senzorového tlačítka. Mimochodem, ačkoli náš testovací vzorek nedisponoval podporou naší mateřštiny, telefonní aplikace se konečně naučila vyhledávat i kontakty s diakritikou.

Kontakty lze synchronizovat s účtem Gmail, Exhchange serverem a také Facebookem. Ten je standardně zabudován do systému. Uživatel si může vybrat, se kterou ze služeb chce kontakty synchronizovat a telefon se může pokusit duplicity spárovat. Ne vždy to však funguje spolehlivě a v seznamu se při výběru více zdrojů synchronizace mohou objevovat duplicity. Tak tomu je i u ostatních telefonů s Androidem, které tyto širší možnosti synchronizace mají.

Při telefonování používá Nexus One technologii aktivního potlačování okolního hluku. Nejen že se telefon snaží odfiltrovat hluk okolí tak, aby majitel lépe slyšel protistranu, ale i protistraně telefon posílá od hluky vyčištěný signál. Funguje to velmi dobře a kvalita hovoru je na výborné úrovni.

Práce se SMS zprávami se prakticky neliší od běžných telefonů s Androidem. Tedy až do chvíle, dokud se uživatel nedotkne nenápadného tlačítka s ikonkou mikrofonu. Do kteréhokoli textového pole a tedy i do SMS nebo e-mailů lze totiž místo psaní text diktovat. Asi nikoho nepřekvapí, že to prozatím funguje pouze v Angličtině a že o podpoře Češtiny si můžeme asi nechat ještě dlouho zdát, ale po krátkém vyzkoušení této možnosti jsme nadšeni. Rozpoznávání hlasu v anglickém jazyce funguje naprosto špičkově a minimálně pro anglofonní část světa tak bude tento telefon prvním přístrojem, kde je rozpoznávání hlasu opravdu použitelné.

Pomocí hlasových pokynů lze telefon i ovládat. Z titulní obrazovky je možné snadno vyvolat vyhledávání a v něm zadat i poměrně konkrétní příkaz. Pokud mu to uživatel řekne, telefon pozná, že chce získat třeba instrukce pro navigaci do daného místa. Opravdu to funguje, pokud telefon nerozpozná hlasové zadání zcela přesně, lze ho poměrně snadno opravit. Je opravdu škoda, že celá tato záležitost funguje pouze v angličtině. Jistou možností by bylo česká slova hláskovat v angličtině, jenže telefon pak jednotlivá písmena oddělí mezerou. V hlasovém zadávání textů, dotazů a instrukcí si ale dovedeme představit použitelnou budoucnost.

Vraťme se ještě k práci se zprávami. Jak jsme již řekli, Nexus One má standardně podporu Exchange serveru a také lze zadat synchronizaci s více Gmail účty. Jinou e-mailovou stránku ale použít nelze, toto omezení zůstává. Synchronizace s Exchange serverem probíhá zcela bezproblémově a není problém se synchronizací různých složek i emailů odeslaných z jiných zařízení. Jednoduše, v telefonu má uživatel vždy opravdu všechny maily, které jsou na serveru.

Chybějící zábava i kancelář

Jestli v některé oblasti telefony s Androidem na konkurenci mohou ztrácet, tak je to oblast kancelářských aplikací a zábavy. A Nexus One bohužel v tomto ohledu opravdu ztrácí. Je možné, že u produkčních telefonů bude situace jiná, ale v telefonu kupříkladu nenajdeme obvyklou sadu kancelářských programů. Přitom většina ostatních výrobců se snaží kancelářský balík do telefonu přidávat. Ostatní organizační funkce jsou však na dostačující úrovní a co nestačí, to lze dořešit řadou programů dostupných v Android Marketu.

Velkou otázkou zůstává i fungování navigace Google. Tu poprvé firma představila v telefonu Motorola Droid, ale jak víme, navigace funguje jenom v této americké verzi. V evropské s pojmenováním Milestone navigace funkční není, s největší pravděpodobností kvůli licenčním podmínkám. Google totiž mapová data mimo USA nakupuje od externích dodavatelů a těmi jsou většinou firmy, které samy navigace prodávají. U Nexus One nám tak navigace nefungovala, ale tím netvrdíme, že tomu tak ve finální prodejní verzi nemůže být.

Datová výbava telefonu je na odpovídající úrovní a zdánlivě v ní nenajdeme žádný problém. Ve specifikacích dokonce najdeme podporu formátu n u wi-fi. Vylepšený je i prohlížeč v telefonu, Google a Adobe dokonce slibují v průběhu roku podporu standardu Flash 10.1. Potud ale výhody. Nexus One kupříkladu v menu postrádá možnost sdílení sítí, aby telefon mohl fungovat jako modem pro počítač. Tento nedostatek lze řešit externími aplikacemi. Naopak kvitujeme s povděkem, že se Android konečně naučil kupříkladu odesílat soubory přes Bluetooth. Z nějakého důvodu to ale neplatí třeba pro vizitky kontaktů, takže funkčnost Bluetooth stále potřebuje vylepšit. I na tento nedostatek ale existuje lék v podobě patřičných aplikací.

Po zábavní stránce na tom také není Nexus One zrovna nejlépe. Absenci her oželíme, v Android Marketu jsou jich tisíce. S povděkem kvitujeme také přítomnost hudebního přehrávače. Je to opět novinka v softwarové verzi 2.1. Přehrávač má veškeré potřebné funkce a samozřejmě nechybí widget pro umístění na úvodní obrazovku. Pro každodenní přehrávání hudby bohatě dostačuje. První rozbory telefonu ukázaly, že Nexus One má i čip FM rádia a vysílače. Tyto funkce však nejsou softwarově aktivní. Podobně, jako třeba internetovému prohlížeči chybí multi-touch.

Operační systém Android má stále problém s přehráváním videa. A Nexus One ještě o to víc. Kromě YouTube aplikace tu není žádný program pro přehrávání videa. V Android Marketu sice již alternativy existují, ty použitelné jsou ale placené a takové prozatím nelze v Česku zakoupit. Takže začarovaný kruh, svůj oblíbený seriál nebo film si na Nexus One nepřehrajete.

Telefon disponuje pětimegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a konečně také přisvětlovací diodou. Se snímky jsme docela spokojeni, patří k tomu lepšímu ve světě chytrých telefonů. Výrazně lépe na tom jsou vlastně jen telefony se Symbianem. Pokud budete zkoumat níže zobrazené testovací snímky, musíte vzít v úvahu fakt, že prakticky všechny vznikaly za špatných světelných podmínek. S tím souvisí malý háček, který ovšem může být opět způsoben tím, že k testům jsme neměli zcela finální kus. Přisvětlovací dioda totiž nepodává takové výkony, jaké by se nám ideálně líbily.

Její světlo je slabé pro osvětlení větších prostor a navíc vytváří jakýsi "halo" efekt. Nejosvětlenější je tak střed fotografie a směrem ke stranám světla ubývá. Dioda naopak dobře zvládá osvětlování blízkých předmětů, fotografie nejsou vůbec přepálené.

Fotoaparát umí také natáčet video. Oproti předchozím telefonům s Androidem dokonce již v rozumném rozlišení - 720 x 480 pixelů. Trochu podivná je frekvence snímků 20 za sekundu. Schopnosti nahrávání videa jsme nemohli důkladně otestovat, ale rozhodně můžeme konstatovat, že je to výrazné vylepšení oproti předchozím verzím Androidu.

Google navíc ve verzi 2.1 vylepšil i samotné ovládání fotoaparátu. Uživatel tak může rychle a jednoduše pomocí postranního menu nastavit základní parametry, jako je chování blesku, vyvážení bíle, barevné efekty, rozlišení obrázku, jeho kvalitu a funkci automatického ostření.

Už výše jsme se zmiňovali o nové fotogalerii. Nejenže efektně vypadá, ale listování v ní je i velmi rychlé, takže rozhodně při prohlížení fotografií nenastane žádný zádrhel.

HTC Bravo bude lepší

Google Nexus One je špičkový mobilní telefon s výbornou hardwarovou výbavou a moderním operačním systémem. Obojí je v té nejaktuálnější iteraci, takže minimálně v rámci platformy Android nějakou chvíli zůstane Nexus One nejlepším mobilním telefonem současnosti.

Po hardwarové stránce a po stránce rychlosti fungování operačního systému mu není téměř vůbec co vytýkat. Nedostatků v softwarové oblasti je však relativně hodně a Nexus One tak spíš funguje jako jakási ukázka toho, co umí nejnovější verze Androidu v jeho čistě tovární verzi.

Tchajwanské HTC, které přístroj pro Google vyrábí, pravděpodobně v Barceloně představí svou vlastní variantu Nexus One. Telefon se prozatím ukrývá pod kódovým označením Bravo a rozhodně bude mít uživatelské prostředí Sense a neměla by mu chybět podpora FM rádia. Samotné prostředí Sense přitom bude řešit některé nedostatky Nexus One, jako třeba podivně fungující telefonní aplikace.

Jenže prakticky stejný přístroj od HTC nebude mít kolem sebe onu auru internetového gigantu současnosti. Pro samotný Google je Nexus One jen jakýmsi začátkem. Pokud se na něj podíváme ve srovnání s Apple iPhonem, je to start podstatně zajímavější. Jenže Google má na druhou stranu náskok, protože samotná platforma Android již prošla výrazným vývojem. A Nexus One ukazuje, kam se bude ubírat.

Ještě jednou závěrem musíme upozornit na fakt, že byť článek svým rozsahem odpovídá recenzi, jsou to jen naše první dojmy a zkušenosti s premiérovým telefonem od Googlu. Telefon jsme mohli zkoušet po dobu necelého dne a pokud jsme tedy něco vynechali, zanedbali nebo opomněli, jistě takový nedostatek napravíme v recenzi. V diskusi pod článkem pochopitelně můžete klást své všetečné dotazy.