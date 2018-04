První dojmy z nejlepší Nokie N9: růžový démon nás ohromil

Pro premiéru špičkového modelu N9 si Nokia vybrala veletrh CommunicAsia, v jehož rámci proběhla prezentace za účasti nejvyššího šéfa Stephena Elopa. Samotný telefon pak způsobil jasně největší zácpu nového výstaviště v areálu kasína Marina Bay Sands, kam se veletrh od letoška přestěhoval.

Nokii N9 chtěl vidět každý, nával pak ještě zesílil, když si stánek své vlastní značky prohlíželo vedení firmy s Elopem v čele. Prezentéři Nokie nedávali telefon z ruky příliš ochotně, volně vystavený nebyl ani jeden kus. Proč, to netušíme, systém ve vystavených vzorcích fungoval překvapivě dobře. Jeden z návštěvníků to trefně komentoval slovy: "Tohle vypadá mnohem líp než Symbian a i to mnohem lépe funguje."

Stephen Elop si prohlíží na stánku své firmy mobily s nejnovější verzí Symbianu Anna.

Porovnání se Symbianem si necháme po podrobnějších zkušenostech s novinkou, ale v každém případě jsou naše první dojmy ze systému MeeGo pozitivní. Systém nenavazuje na Symbian, teoreticky vzdáleně můžeme celý model N9 považovat za nástupce neúspěšné Nokie N900, ale prakticky spolu nemají nic společného. Což je ostatně pro novinku ta nejlepší reference.

Systém MeeGo přináší nové rozhraní, které se nepodobá žádnému smartphonovému systému na trhu. Možná, okrajově, může připomínat webOS od Palmu, tedy dnes od HP. Telefonu zcela chybí mechanická ovládací tlačítka (na boku je jen spoušť foťáku a tlačítka pro regulaci hlasitosti). Prostředí má tři domácí obrazovky: menu s aplikacemi, menu pro přehled komunikace (volání, zprávy, sociální sítě a e-maily) a task manager pro správu běžících aplikací. Mezi obrazovkami se přejíždí horizontálním posunem, v rámci konkrétních domácích obrazovek pak i vertikálně.

Ukončení aplikace (a její faktické uspání) se provede snadno jejím odsunutím vlevo či vpravo z displeje, tlačítko zpět v systému vůbec není. Odsunutí funguje jen v případě, že s tímto tahovým gestem začnete těsně na kraji displeje.

V task manageru pak lze vybrané aplikace úplně zavřít. Systém fungoval na vystavených vzorcích velmi dobře, například odchod a následné spuštění fotoaparátu či hudebního přehrávače proběhlo velmi rychle. Systém se zdál stabilní a dostatečně rychlý i při dvanácti aktivních (nebo minimálně uspaných) aplikacích zároveň. Jednotlivá okna lze odsouvat jen částečně, takže je pak vidět spodní okno s jednou z domácích obrazovek. Při částečném vertikálním vysunutí se pak objeví spodní lišta čtyř aplikací po vzoru iPhonu nebo Androidu.

Dotykový AMOLED displej je přesný a především velmi jasný s výrazně sytým podáním barev. Zde se Nokia dotáhla na konkurenci. Navíc je displej zajímavý vybouleným nepoškrábatelným krycím sklem. Vyboulení je nejen estetickou záležitostí, má i praktický význam. Uživateli totiž jasně označuje hranu displeje, kde začíná gesto pro zavření aplikace.

Design je docela silnou stránkou novinky. Jestliže se Nokia pokoušela odvázat už u loňského top modelu N8, ale výsledek byl poněkud obhroublý, tak tentokrát se podařilo design posunout do první ligy. Na první pohled zaujme obrovský displej s minimálním orámováním, v druhém sledu překvapí již zmíněné mírně vypouklé sklo displeje a po otočení překvapí novinka naprosto čistými tvary monoblokového krytu.

Telefon nelze otevřít, slot na SIM je na vrchu telefonu. Kryt je vyroben z jednoho kusu polykarbonátu, což by mělo svědčit výdrži konstrukce a absenci různých pazvuků. Tady prostě nemá co vrzat. Minimalistický design se tentokrát vyhnul zkoseným hranám či nějakým ozdobám na zadní části přístroje. Na druhou stranu si Nokia neodpustila lásku k velmi křiklavým barvám, takže se dočkáme novinky třeba ve svítivě růžové nebo jasně tyrkysové barvě. Samozřejmě ale bude k mání i decentní černá varianta.

Kryt telefonu je na omak velmi příjemný a hlavně v ruce neklouže. Velikost přístroje je tak akorát, hmotnost subjektivně taktéž nevybočuje z běžných hodnot. Výbava odpovídá nejvyšší třídě smartphonů. Za zmínku stojí širokoúhlý osmimegapixelový fotoaparát Carl Zeiss a technologie NFC (komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost).

Otázkou je dostupnost přístroje. Přesné datum na tiskové konferenci nepadlo, mělo by to ale být ještě před koncem roku. Stejně tak nepadla ani zmínka o ceně. Oboje zůstává záhadou nejenom pro případné zájemce, ale asi i pro samotné vedení Nokie. S uvedením modelu by se ale otálet nemělo, každý měsíc zpoždění je minimálně deset hřebíků do rakve produktu.

