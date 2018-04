Vyzkoušeli jsme nové lumie. Jestli Microsoftu nepomůžou, tak už asi nic

Nové Lumie 950 a 950 XL budou opravdové špičkové smartphony se vším všudy. Nabušené procesory, 3 GB RAM, displeje s QHD rozlišením nebo propracovaný dvacetimegapixelový fotoaparát s optickou stabilizací a optikou Carl Zeiss je řadí k tomu nejlepšímu a nejvybavenějšímu v dnešním mobilním světě. Přidávají k tomu navíc nová Windows 10 v mobilní verzi, která mají konečně Microsoftu pomoci prorazit v mobilním světě.

Snad poprvé mají nové lumie něco, co nikdo jiný nemá. Díky funkci Continuum se totiž umí proměnit v počítač. My jsme si mohli tuto novinku krátce vyzkoušet a musíme uznat, že má něco do sebe. Před dokovací kostku se propojí telefon s klávesnicí, myší, monitorem nebo třeba externím úložištěm dat. A najednou lze smartphone používat téměř jako klasické PC.

Jako po drátku

Po připojení telefonu k dokovací stanici (bude se prodávat samostatně asi za 3 000 korun) se téměř okamžitě na monitoru objeví prostředí Windows 10, které až na malé detaily odpovídá tomu, co známe z klasických počítačů, respektive tabletů. Microsoft již pracuje také na kompletně bezdrátové verzi funkce Continuum, jenže ta je trochu náročnější na provoz, zatím se prý její testovací verze potýkají s horší odezvou na uživatelské pokyny. K propojení s větší obrazovkou se v tomto případě využívá bezdrátová technologie Miracast, příslušenství pak stačí Bluetooth.

Stávající verze s fyzickým propojením ale funguje doslova jako na drátkách. Univerzální aplikace jako balík Office se otevírají svižně a fungují úplně stejně napříč platformami. Samozřejmě je rozdíl mezi těmito aplikacemi a klasickými Office. Na první pohled a při nenáročném použití však na tato omezení narazíte jen zřídkakdy. Vzhledem k tomu, kam se výkon smartphonů posunul, vlastně ani není důvod funkční sadu omezovat.

Potíže Continua jsou v podstatě dvě. Funkce plně spoléhá na ony tak omílané univerzální aplikace, neboli Universal Apps, které by měli vývojáři pro Windows 10 psát. Zatím jsou to ale především ty základní aplikace od Microsoftu, více jsme si vyzkoušet nezvládli. Očividně ovšem bude záležet na ochotě vývojářů připravovat univerzální aplikace, pak by mohlo Continuum být výborným pracovním nástrojem pro řadu lidí. Třeba pro naši novinářskou práci. V kanceláři nebude počítač potřeba, telefon se prostě připojí k monitoru a klávesnici a je to. Jen bude muset někdo z vývojářů přijít s kvalitním nástrojem na práci s fotografiemi. Continuum je lákadlem nejen pro domácí uživatele, kteří už u počítače tak často nesedí (ale občas ho stále potřebují), ale také pro firmy. Upřímně, jestli tohle Microsoftu a jeho platformě Windows v mobilním světě nepomůže, tak už asi nic.

Druhou potíží je zatím požadavek na vysoký výkon. Continuum dostanou opravdu jen nové výkonné lumie, dokonce ani starší, ale jinak hodně dobře vybavená, Lumia 930 tuto možnost nezíská, prostě ji na to chybí některé hardwarové drobnosti. Continuum nedostane ani nová levná Lumia 550, takže kdo se těšil na dostupný telefon schopný nahradit PC, ten si bude muset ještě pár let počkat, než i obyčejné smartphony výkonově doženou současnou absolutní špičku.

Jedním z důvodů vysokých hardwarových nároků je fakt, že při zapnuté funkci Continuum telefon neřeší pouhé obyčejné zrcadlení displeje na monitor. Spouští vlastně dvě separátní prostředí, lze pracovat na PC a přitom zároveň telefon používat úplně normálním způsobem, aniž by aktivní propojení bylo jakkoli znát. To je výborná věc, telefon je stále telefonem a na monitoru jej jen používáme jako PC, ale pak se nelze hardwarovým nárokům divit.

Pořádné telefony

Samotné nové Lumie 950 a 950 XL působí jako opravdu pořádné špičkové smartphony. Displeje jsou parádní a nové prostředí Windows 10 vypadá velmi dobře. Na první pohled možná nevypadají nové super lumie tak luxusně jako konkurenční smartphony, ale kvalitu zpracování jim rozhodně upřít nelze. Navíc výrazně vyvedené okolí fotoaparátu vypadá opravdu dobře a na první pohled vyvolává pocit, že tyto telefony budou fotit výtečně. A vzhledem ke kvalitám předchozích fotoaparátů to můžeme předpokládat.

Především větší 950 XL působí docela mohutným dojmem, je to dáno spíš relativně jednoduchými tvary těla s hranami namísto oblin a zkosení. Menší 950 má trochu zaoblenější tvary a samozřejmě i kvůli menším rozměrům lépe padne do ruky. Ani jeden z telefonů se nesnaží o minimalizaci rámečků okolo displeje, nicméně úplně přerostle na své kategorie a velikosti displejů také nepůsobí. Oba telefony působí bytelně a dá se očekávat, že polykarbonátové tělo bude oproti kovovým tělům trochu odolnější vůči drobným škrábancům a oděrkám, na druhou stranu při drsném pádu na zem si budou tyto telefony s konkurenčními rovny.

Lumii 950 XL jsme viděli ve finálním designu a zdá se, že Microsoft tentokrát ke vzhledu přistupoval trochu konzervativněji než u předchozích lumií. I když velká část tohoto konzervativnějšího přístupu jde na vrub méně okázalým barevným variantám. Oproti dosavadním pastelovým barvám totiž budou tyto modely dostupné jen v bílé a černé verzi. Na druhou stranu jim nelze upřít určitou „technicistní“ inspiraci přístroji řady Surface. Na test novinek se už opravdu těšíme.

Levná, pěkná povedená

Hodně zajímavým telefonem by pro běžného zákazníka mohla být nová Lumia 550. Její vzhled je sice trochu obyčejnější, dostala leskle bílé nebo matně černé plastové tělo s trochu levnějším materiálem než větší sestry, ale drží se konzervativní linie. Opět se zdá, že zářivé barvy (alespoň zatím) nebudou. Na dnešní poměry je Lumia 550 velká tak akorát, 4,7 palcový displej znamená, že telefon padne hezky do dlaně. I nová Windows 10 potvrzují, že nepotřebují vysoké rozlišení displeje na to, aby vypadala dobře, HD (1 280 x 720 pixelů) je navíc na dané úhlopříčce také více než dostačující. Výbava bude solidní, fotoaparát bude sice mít rozlišení „jen“ pět megapixelů, ale nechybí automatické ostření ani další funkce. Pokud Microsoft minimálně zachová kvalitu fotoaparátu z předchozích dostupných modelů, bude to pozitivum.

Nová zařízení Microsoft Lumia s Windows 10

Pokud se navíc u Lumie 550 potvrdí předpokládaná česká cena zhruba 3 500 korun, mohl by toto být prodejní hit. A to navzdory tomu, že Lumia 550 nebude mít funkci Continuum nebo odemykání pomocí rozpoznání oční duhovky Windows Hello. Mimochodem, tato funkce má být u drahých lumií určitou náhradou za čtečku otisků prstů, která jim chybí. Jsme zvědavi, jak to bude v praxi fungovat, zatím se podle prvních testů a ukázek zdá, že je čtečka přeci jenom rychlejší a spolehlivější řešení.

Otázka aplikací

Nové lumie mají obrovský potenciál, naše první dojmy z nich a z nových funkcí jsou veskrze pozitivní. Jenže to jako záruka úspěchu nestačí. Microsoft bohužel zatím stále naráží na problém s nedostatečným množstvím aplikací. A ačkoli by to zejména v pracovní sféře mohla vyřešit záležitost univerzálních aplikací, pro běžné uživatele je situace trochu horší.

Primárně mobilní hry a různé zábavné tituly totiž do podoby univerzálních aplikací pro Windows nejspíš alespoň ze začátku vývojáři hromadně předělávat nebudou. Univerzální platforma Windows je sice velkým potenciálním lákadlem a trhem, ale vývojáři nejspíš budou vyčkávat, jak se vyvine přijetí u uživatelů. Tím se ale opět dostáváme do začarovaného kruhu, kdy uživatelé nemají oblíbené aplikace a vývojáři je nechtějí připravovat, protože nemají dost uživatelů.

Microsoft chce tento problém mimo jiné vyřešit i zabudovanou podporou emulace Androidích a iOS aplikací. Jenže jak to bude s její konkrétní podobou ve finální verzi Windows 10 Mobile, zatím není jasné, stejně jako není jasné, jak by měli uživatelé aplikace z konkurenčních platforem získávat do svého zařízení. Ale držme Microsoftu palce, ať se tohle podaří, pokud najde opravdu funkční řešení a ne polovičatou cestu jako BlackBerry u svých OS10 zařízení, je tu naděje na opravdový restart lumií ve velkém.