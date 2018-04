První den s všeumělem do kapsy - HTC P3300 Artemis

Pokud vlastníte MDA Compact a nedáte na svůj přístroj dopustit, raději ani nečtěte dále. Je totiž dost pravděpodobné, že v následném nadšení jej vyhodíte do nejbližšího odpadkového koše a vezmete útokem první obchod, z jehož výlohy na vás mrkne HTC P3300 Artemis.

Výrobce HTC si na začátek podzimu připravil velice nadějnou novinku v podobě modelu P3300 s kódovým označením Artemis. Do redakce nám dorazil společně se svými sourozenci, o kterých si však povíme až jindy.

Trocha historie

Artemis je právoplatným nástupcem miniaturních komunikátorů s přívlastkem Compact, které u nás začal prosazovat T-Mobile v době, kdy na trh mířilo i zařízení zvané MDA III. To však bylo pro mnoho uživatelů až příliš velké, těžké a neohrabané. Compact si tak získal velkou oblibu doslova ze dne na den.

Netrvalo tak dlouho a i tento prcek se dočkal svého omlazení. Namísto sněhové bílé se oblékl do tmavého kabátku, nabídl větší paměť a nově i EDGE. Tep jeho srdce se však snížil na méně než polovinu. Žádný zázrak, řeknete si. Podobně reagovali i majitelé staršího modelu.

Jejich zraky se tak stále upíraly do budoucna. Dlouhé čekání částečně vynahradilo zařízení MDA Vario, jehož hlavní výhodou byla plnohodnotná klávesnice. Naděje na plnohodnotného nástupce pak vysvitla až nedávno.

Představujeme: MDA Compact III (HTC Artemis)

Novinka oproti svým předchůdcům výrazně pohubla. Její rozměry jsou 108 × 58 × 17 mm a váha 127 gramů. Na komunikátor s operačním systémem Windows Mobile jde o rozměry více než výborné. Například symbianová Nokia N70 je pouze o pár milimetrů užší, ostatní rozměry jsou pak srovnatelné.



Zapomeňte na spojení "velký komunikátor"

Preciznosti zpracování komunikátoru si všimnete hned na první dotyk. Použité plasty k sobě naprosto přesně lícují a ani při silném stisku neuslyšíte jediný nelibý zvuk. Líbivá antracitově šedá barva pak oživuje nudnou barevnou nabídku v tomto segmentu.

Kompaktní tělo ozvláštňují drobné designové prvky, které jeden po druhém tvoří mozaiku zvanou "moderní komunikátor". Design obecně nelze nezaujatě hodnotit, nám se ale Artemis skutečně líbí. Především pak stříbrné lišty po boku, které obsahují i dodatečné ovládací prvky.



Zpracování je ukázkové, nikde nic nevrže

Trochu zklamání přináší z pohledu konstrukčních vlastností pouze stylus, který je umístěn vespod v pravém rohu. Nejeden uživatel kapesních počítačů nám dá za pravdu, že by jej raději uvítal v horní části komunikátoru. Jiné výtky však (prozatím) nemáme.

Systém a ovládání - nebeská kulička

Mnohokrát jsme podobné komunikátory kárali za to, že je nelze ovládat jednou rukou. Představa, že v městské hromadné dopravě například nastavíte sytost podsvícení displeje bez použití stylu, byla téměř nemožná. Nezapíráme, že to lze, se standardními ovládacími prvky je to však přinejmenším zdlouhavé.



Geniální nápad si zaslouží chválu. TrackBall jsme na komunikátoru ještě neviděli. O podobně originální řešení se pokusilo pouze HP na svém iPAQu, který používal malý TouchPad.

Artemis je tak první komunikátor s mobilními "okny", který se této kritice vyhne. A dokonce se dočká i chvály. Vývojáři v HTC jej totiž obdařili ovládacím prvkem, který známe ze světa počítačů pod označením TrackBall. Jde o kuličku, která slouží jako hlavní navigační klávesa s možností potvrzení volby.

Najdete ji ve středu ovládací části a je ohraničena dalším unikátním prvkem, kterým je otočný prstenec. Ten oceníte v případě rolování textu či internetových stránek. Ovládání přístroje pomocí těchto nestandardních prvků si během chvilky doslova zamilujete. Jen si dejte zprvu pozor na příliš citlivou odezvu TrackBallu.



Otočný prstenec oceníte v případě rolování internetových stránek, případně dlouhých dokumentů.

Ovládání jednou rukou je tak opět o něco snazší. Pro napsání jakéhokoli textu se ale beztak bez stylu neobejdete. Výrobce však předvedl, že dokáže ovládání plně přizpůsobit možnostem operačního systému Windows Mobile 5.0, jehož hlavním cílem byla mimo jiné i optimalizace pro jednodušší ovládání.

Výbava - Tak mlád a tak slabé srdce?

Pokud jste si o pár řádků výše všimli naší štiplavé poznámky "prozatím", jistě tiše čekáte, kde se objeví naše další výhrada. Ta se bohužel týká samotného srdce komunikátoru. Nebýt totiž slabého procesoru (OMAP850 | 200 MHz), několik členů redakce by již dávno páralo polštáře s ušetřenými penízky. Přitom stačilo tak málo, aby si i Artemis sáhl na vrchol žebříčku nejvybavenějších přístrojů na trhu.



Kdo najde slot pro paměťovou kartu, dostane od nás ježka v kleci. Bude si tak moci užít podobný hlavolam.

Slabé srdce je ale snad jedinou klíčovou nevýhodou novinky. Někdo bude možná nadávat i na formát a umístění paměťové karty. Na řadu se dostal miniaturní formát microSD (bývalý TransFlash) a své místo našel nejen pod baterií, ale navíc i pod slotem SIM karty. Vložit do takto schovaného slotu paměťovku vyžaduje notnou dávku trpělivosti.

Možná tak mnohdy raději využijete vnitřní paměť. Ta má hodnotu 64 MB SDRAM a 128 MB ROM, která je díky použitému operačnímu systému samozřejmě typu flash.

Telefonní část si poradí s třemi pásmy GSM sítí, UMTS se bohužel Artemis nedočkal. Zato nabídne jak GPRS, tak EDGE. A kdo čeká Wi-Fi, dočká se též. Pozor však na některé varianty, které tuto technologii nemusí podporovat. Předběžně se mluví právě o MDA Compact III, který bude v nabídce T-Mobilu



Displej je samozřejmě dotykový, inovací se však nedočkal. Se stylem se pracuje příjemně.

Displej je již zavedený standard. Chlubí se rozlišením 240 × 320 obrazových bodů (QVGA) a podporou 65 tisíc barev. Pár barviček navíc by sice neškodilo, pro lidské oko je to ale hodnota plně dostatečná. Aktivní technologie TFT zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci.

Hlavním lákadlem a zásadní inovací je však přítomnost GPS přijímače. Ten je přímo integrován v přístroji a nabízí i konektor pro připojení externí antény. Jde o čip typu Sirf Star III, jehož přesnost je dostatečná i v hustých metropolitních zástavbách. Některé distribuce budou nabízeny i s mapami v základní výbavě.



Integrovanou GPS by čekal málokdo. Navíc, pod gumovou krytkou najdete na fotografii i konektor pro připojení externí antény.

Potěší i přítomnost FM rádia, při jehož poslechu se však setkáte s drobnou nevýhodou použitého systémového konektoru. Výrobce se totiž rozhodl použít standardní konektor miniUSB, pro který zatím neexistuje redukce (případně o ní nevíme) na standardní 3,5 mm Jack konektor. Spolehnout se však můžete na Bluetooth stereo profil. A propos, infraport na Artemisu nehledejte.



Optika dvoumegapixelového fotoaparátu není nijak chráněna. Pod ní najdete i malé zrcátko pro tvorbu autoportrétů.

Chybět samozřejmě nesmí ani dvoumegapixelový fotoaparát. Jeho aplikace zobrazuje náhled přes celý displej, máte tak velkorysou představu o výsledné fotografii. Překreslování je však až příliš pomalé a závislost na okolním osvětlení příliš znatelná. A jelikož nemůžeme vyčerpat všechna esa v rukávu, ukázkové fotografie najdete až v recenzi.

Těšíte se?

Co říci závěrem? Nejraději bychom použili velmi časté spojení používané našimi politiky a nechali vás rozjímat nad fotografiemi. Pár vět si však přece jen neodpustíme. HTC Artemis alias MDA Compact III je totiž velmi ambiciózní zařízení, které přesvědčí nejen svým precizním zpracováním, ale i bohatou výbavou. Své mouchy má, především hrozba infarktu je poměrně vysoká. Až jej však uchopíte do ruky a seznámíte se se všemi drobnostmi, možná mu prominete i tu jeho životní slabost. A to i přes poměrně vysokou cenu atakující hranici 17 tisíc korun.

