První den Invexu – hrátky operátorů

Invexové pondělí je za námi. Tak jako minulý rok přineslo hlavně informace o tom, co chystají mobilní operátoři. Dopolední tiskové konference však nepřinesly tolik překvapení, kolik by si možná někdo přál. Asi nejvíc novinek představil Paegas, ovšem s tím, že do života budou uvedeny až v průběhu listopadu. Oskar rozdal svým testerům GPRS telefony, podal jim základní informace a tiše zmizel ze scény. Jeho největší bombou tak paradoxně byla zpráva, která na Invexu vůbec nebyla prezentována – vánoční Oskarta. Eurotel se ve své prezentaci soustředil především na služby velkým firemním zákazníkům a slíbil, že v příštím roce nabídne dvě čísla na jedné SIM kartě.

Vše jasně napovídá tomu, že operátoři se již dnes na Invex nic zvláštního nesnaží načasovat. Své nové služby představují průběžně celý rok a brněnský veletrh jim slouží spíš jako prostor pro bilancování a pohledy do budoucna. To první tedy není pro samotné zákazníky tak zajímavé, to druhé případné zájemce o budoucí služby uvede do stavu pohotovosti. Pro širokou veřejnost však jsou, a asi i nadále budou, tím nejzajímavějším mobilní telefony na stáncích prezentované. Také prezentace již delší dobu fungujících služeb zajímá některé zákazníky, kteří možná na Invexu objeví něco, o čem nevědí a přitom by se jim to mohlo hodit.

Celkový dojem je spíše rozpačitý. Hlasy o tom, že zajímavost Invexu klesá, se množí. Nakonec jsou však všichni rádi, že se mohou setkat i s lidmi, které celý rok neviděli. Ovšem o lidi by mělo jít především, že.

Jelikož pondělí bylo věnováno operátorům, zaměříme se v úterý na mobilní telefony a další zajímavosti s nimi související. Sledujte naše on-line zpravodajství.

