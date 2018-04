První dámská dotyková stylovka, Recenze Samsung S7070 Diva

Korejský výrobce nabízí mobily s dotykovým displejem v širokém spektru kategorií - od levných modelů Corby a Star po špičkově vybavené smartphony s operačními systémy Symbian, Android nebo Windows Mobile. Letos navíc nabídne Samsung ve svých mobilech vlastní operační systém Bada.

Největší úspěch si připisuje uzavřená platforma TouchWiz. Například modelu Star se prodalo více než 10 milionů kusů za pouhých šest měsíců. Celkem Samsung prodal 50 milionů mobilů s dotykovým displejem, což z něj činí největšího výrobce takto vybavených mobilních telefonů. čtěte - Dotykové mobily táhnou. Samsung už jich prodal 50 milionů

Dotykové samsungy v Katalogu mobilů: zleva model Star, Corby a Lindy.

První ryze dámský stylový mobil vybavený dotykovým displejem.

Samsung na evropských trzích prodává (nebo v dohledné době začne prodávat) okolo 20 dotykových modelů. Není divu, že svoje portfolio rozšiřuje i do nových segmentů. Jednou z posledních novinek je stylová dotykovka od počátku vyvíjena tak, aby vyhověla ženám. Není to jen běžný telefon v jiném krytu, ale zástupce zcela nové dámské řady Diva, do které patří i véčko S5150 Diva Folder s designem připomínajícím vánoční ozdobu. - čtěte Samsung připravil novou dámskou kolekci Diva. Zahrnuje véčko a dotykáč

Vzhled - elegance a styl

Vytvořit u mobilu s dotykovým displejem opravdu originální vzhled je pro designéry oříšek. Velkou část čela telefonu totiž zabírá rozměrný dotykový displej a pro módní výstřelky nezbývá mnoho místa.

Vývojáři u Samsungu se tak zaměřili na záda telefonu. Jsou oblá a mají na sobě efektní plastickou strukturu tvořenou našikmo poskládanými čtverci a obdélníky. Dámský dotykový Samsung má navíc elegantně navržené boční ovladače a kryt konektoru.

Celý telefon obepíná kovový rámeček, který mu dodává na eleganci. I na jinak chudém čele přístroje se designéři vyřádili, když potvrzovací klávesu navrhli ve tvaru diamantu. Na zádech ještě zaujme chromované orámování čočky fotoaparátu.

Nový Samsung Diva je poměrně malý a tenký. Jeho rozměry jsou 101 x 54,8 x 13,4 milimetru. Například oblíbený model Corby je větší: 103 x 56,4 x 12 mm. Dámský dotykový Samsung má hmotnost 94 gramů, kabelku tedy příliš nezatíží. - čtěte Atraktivní dotykáč za 3590 korun. Recenze Samsungu Corby

Zpracování telefonu je na velmi vysoké úrovni. I když kryt baterie nejistí žádná pojistka, drží na svém místě jako přibitý. Zmiňovaný kovový rámeček dává pocit kvality. Použité materiály jsou na špičkové úrovni. Model S7070 diva se bude pravděpodobně nabízet pouze v bílé barvě.

Displej - dostatečně kvalitní

Dotykový displej nabízí rozlišení QVGA a je dostatečně rozměrný; jeho úhlopříčka má 2,8 palce. Displej je aktivní typu TFT a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Jeho zobrazovací schopnosti jsou na velmi dobré úrovni, má jemný rastr a syté barvy.

Vedle běžných barevných provedení uživatelského prostředí nabízí Samsung Diva i ryze dámské téma Pink Diamond. Na výběr je z několika typů fontů písma. Na pozadí hlavního menu lze nastavit libovolný obrázek. Jas lze zvolit z pěti úrovní.

Stejně jako další nové Samsungy s uživatelským prostředím TouchWiz i model Diva nabízí tři plochy v pohotovostním stavu. Mezi plochami se dá přepínat pouhým přejetím prstu do stran. Každá plocha úvodní obrazovky může mít specifickou tapetu.

Baterie - skvělá výdrž

Samsungu se povedlo u svých jednodušších mobilů s TouchWizem dosáhnout skvělé výdrže baterie. Model Diva není výjimkou. Výrobcem udávanou výdrž 27 a půl dne se nám sice nepodařilo dosáhnout, přesto nám nový Samsung vydržel na příjmu skvělých 10 dní.

S telefonem jsme běžně pracovali, včetně občasného poslechu hudby z hudebního přehrávače i rádia. Podle výrobce by měl vydržet nepřetržitě telefonovat až osm hodin.

Ovládání - žádné novoty

Model Diva se ovládá stejně jako další novější modely od Samsungu s uživatelským prostředím TouchWiz. Hlavní menu se rozkládá na třech samostatných obrazovkách, mezi kterými se lze pohybovat pouhým přejetím prstu vpravo či vlevo po dotykovém displeji.

Výrobci se podařilo skvěle odladit citlivost dotykového displeje a tak nedochází k nechtěným přehmatům. Ani rolování ve vertikálních seznamech nedělá problémy. Při dotyku navíc telefon jemně zavibruje, což zvyšuje uživatelský komfort.

Tři plochy pohotovostního zobrazení se hodí pro umístění dostatečného počtu widgetů. Na plochu se přetahují z lišty na levé straně. Vedle běžných funkcí, jako jsou hodiny nebo kalendář, mohou widgety zastupovat i něco navíc. Nechybí on-line widgety, které přímo na ploše dokážou zobrazit například aktuální počasí.

Vedle dvou ovladačů pro přijetí a ukončení hovoru se pod displejem nachází ještě ústřední ovladač, který je určen pro opuštění jednotlivých položek menu. Na levém boku telefonu najdeme dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti, na právem boku je vedle spouště fotoaparátu zámek telefonu.

Telefonování - 2000 kontaktů

Telefonní seznam dámského stylového Samsungu nabízí těžko vyčerpatelný telefonní seznam pro dvě tisícovky kontaktů. Každý kontakt může být doplněn o dostatečné množství informací. Nechybí specifické vyzvánění pro každý kontakt, včetně možnosti přidat pět druhů vibrací.

V telefonním seznamu můžeme vedle rolování vyhledávat i pomocí posuvného jezdce, který zastoupí metodu hledání podle prvního písmene abecedy. Kontakty lze vyhledat i zadáním jména ve vyhledávači. Ten však nefunguje při postupném zadávání znaků. Pro kontakty vybavené vlastním obrázkem či fotografií je v telefonu připraveno vlastní karuselové menu.

Nový dámský dotykový Samsung podporuje tři pásma GSM 900/1800/1900 MHz. V otázce citlivosti na signál jsme nenašli žádné nedostatky. Stejně tak je na dobré úrovni reprodukce hovoru. Nechybí detailně editovatelné vyzváněcí profily.

Model Diva si připisuje plus z pohledu bezpečnosti. V případě ohrožení lze využít takzvaný Falešný hovor, který věrně simuluje příchozí hovor. Případného útočníka může vyzvánějící telefon odradit. Nechybí dokonce možnost nahrát hlas fiktivní volající protistrany.

Zprávy - sázka na bezpečnost

Psaní na novém Samsungu je pohodlné, ale mohlo by být ještě pohodlnější. Telefon totiž nenabízí QWERTY klávesnici, která by se mohla zobrazovat v horizontálním zobrazení.

Postačit musí tradiční klávesnice s rozložením 4 x 3 tlačítka. K dispozici je prediktivní slovník T9, který nabízí možná dokončení rozepsaného slova. Telefon umí přidávat do slovníku nová slova.

Paměť Samsungu Diva uchová až 500 textových zpráv. Při psaní esemesky telefon oznamuje pořadí právě psané vícenásobné zprávy i počet zbývajících znaků z celkového počtu 2295. Samozřejmostí jsou doručenky a možnost mazaní zpráv podle složek. Pro každý kontakt je k dispozici vlastní tón oznamující příchozí zprávu.

Dalším bezpečnostním prvkem nových Samsungů je SOS zpráva. Ve stavu nouze lze potají odeslat čtyřnásobným stiskem tlačítka pro ovládání hlasitosti nouzovou zprávu na vybraná čísla. Pokud adresát SOS zprávy zavolá zpět, hovor se automaticky přijme. Ve výbavě najdeme i e-mailový klient.

Další funkce - některé chybí

Ve stylovém Samsungu najdeme i ryze dámské funkce, například Seznam požadavků. Je to seznam pro položky, které si chce uživatelka zakoupit. Může si k nim napsat cenu a seřadit je podle důležitosti. Nechybí možnost upozornění.

Kancelářské funkce zastupuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Nechybí aplikace pro poznámky, úkolovník, budík, světový čas (v pohotovostním stavu je možné zobrazovat dva údaje zároveň), kalkulačka, převodník, časovač, hlasový záznamník a stopky.

Telefon podporuje Javu MIDP 2.1 a nabídne hned několik předinstalovaných aplikací. Jak je u Samsungu v poslední době zvykem, jsou to většinou jen demoverze. Java aplikace můžeme minimalizovat na pozadí.

Položka Google v menu telefonu zahrnuje internetový vyhledávač, přístup na Gmail a aplikaci Google Maps. Telefon ale nedisponuje vestavěnou satelitní navigací. Pozici na mapě je možné zjistit pouze pomocí přihlášení do sítě přes BTS.

Multimediální funkce zastupuje povedený hudební přehrávač a FM rádio s RDS. Bohužel telefon nemá audio konektor 3,5 milimetru. Hudbu lze ale poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Výbava zahrnuje i aplikaci pro rozpoznávání neznámé hudby. Při přehrávání videa se obraz díky vestavěnému pohybovému senzoru automaticky překlopí z vertikálního do horizontálního zobrazení.

Vestavěnou paměť s kapacitou 40 MB je možné zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSDHC až o 8 GB. K počítači můžeme telefon připojit přes Bluetooth 2.1 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0; Mass Storage).

Samsung Diva nepodporuje sítě třetí generace a chybí i připojení na internet přes wi-fi. Uživatel může využít pouze datové přenosy EDGE a GPRS třídy 12. Internetový prohlížeč by si zasloužil několik vylepšení, brouzdání po internetu není příliš komfortní. Nechybí RSS čtečka a odkazy na YouTube, Facebook, MySpace, Twitter, Photobucket, Flickr, Picasa a další online služby.

Fotoaparát - pro momentky postačí

Testovaný dámský Samsung disponuje 3,2 megapixelovým fotoaparátem, který postrádá automatické ostření a blesk. K dispozici je detekce úsměvu a několik efektů. Specialitou telefonu je možnost pořizovat "umělecké" snímky s Lomo efektem a funkce Beauty Shot pro retušování snímků.

Kvalita pořízených fotografií je na stejné úrovni jako v případě populárního Samsungu Star: pro běžné momentky bohatě postačí. S telefonem je možné pořizovat i videonahrávky, ty však mohou mít maximální rozlišení pouze QVGA. - čtěte Hit letošního léta. Recenze dotykového Samsungu Star za 4000 korun

Sečteno podtrženo

Samsung S7070 Diva je zajímavý počin korejského výrobce a mohl by si najít hodně spokojených uživatelek. Po stránce výbavy chybí telefonu několik, z pohledu chlapa důležitých položek. Nenáročným dámám to ale asi vadit nebude a ocení spíše povedený design, malé rozměry a excelentní výdrž.

První dotykovou stylovku tedy hodnotíme pozitivně. Ocenili bychom však QWERTY klávesnici pro pohodlnější psaní a jistě by se hodil audiokonektor 3,5 milimetru. Pro internetové služby by si testovaný telefon zasloužil podporu sítí třetí generace.

Nový dámský Samsung se na většině evropských trhů začne prodávat už v tomto měsíci. Kdy se setkáme s novinkou na našem trhu, prozatím nevíme. Stylová novinka se bude prodávat za oficiální cenu 4988 korun včetně daně.