Navigační systém Galileo slaví historický milník, zaměřil svůj první cíl

Zaměření cíle řídilo technické srdce Evropské kosmické agentury (ESA) v nizozemském Noordwijku. Podle ESA se tak stalo s přesností na deset až 15 metrů. To je v souladu s očekáváním. Přesnost se přitom bude zvyšovat s tím, jak bude přibývat satelitů, které jsou do systému Galileo zapojeny.

Zatím jsou ve vesmíru jen čtyři, což ještě neumožňuje běžný provoz.

První dvojici satelitů ESA do vesmíru vyslala v říjnu 2011, další dva o rok později. Pátý a šestý přístroj přibudou v září, koncem roku pak satelity s číslem sedm a osm.

Systém Galileo by měl začít poskytovat první služby do konce roku 2014, plně funkční by měl být na přelomu let 2019 a 2020. Systém bude kompletní, až bude na oběžné dráze 30 satelitů. To bude o šest víc, než kolik jich má jeho americká obdoba GPS. Celková investice do projektu se pohybuje kolem devíti miliard eur.

Proti GPS má být evropský systém daleko přesnější. Zatímco u GPS je odchylka řádově v metrech až desítkách metrů, u Galilea jsou to desítky centimetrů. Vedle dopravy by měl nabídnout služby i pro zdravotnictví, zemědělství, rybolov, civilní obranu a další obory.

Evropský úřad pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (European GNSS Agency, GSA) byl založen v červenci 2004 a dosud bylo ústředí v Bruselu. V prosinci 2010 ministři dopravy EU potvrdili, že agentura bude sídlit v Praze.